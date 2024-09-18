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Страна и мир Красота, милосердие, душевная щедрость: Владимир Путин рассказал, чем россиянки похожи на свою страну

Красота, милосердие, душевная щедрость: Владимир Путин рассказал, чем россиянки похожи на свою страну

Президент выступил на четвертом Евразийском женском форуме

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3 комментария

В российских женщинах раскрывается душа России, отметил президент

«В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость», — с такими словами Владимир Путин обратился сегодня к участникам и гостям четвертого Евразийского женского форума, который с 18 по 20 сентября проходит в Санкт-Петербурге.

— В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран. Конечно же, здесь присутствуют и делегации из всех регионов Российской Федерации, представляющие наш многонациональный народ, его богатейшую культуру и вековые традиции, — отметил президент.

Всего в форуме принимают участие более 1500 человек. Тема встречи — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

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Комментарии
3
Инженер1
1 час
Он их попросил рожать здесь?
Гость
1 час
Таврический женат на россии хотя живёт с (вспоминайте)
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