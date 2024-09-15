Apple презентовала новый iPhone, но взять его в кредит будет сложнее: главные события недели

За новенький iPhone придется отдать больше 100 тысяч рублей Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Российский зритель потерял две культовые личности отечественного телевидения. На этой неделе скончались ведущий КВН Александр Масляков и журналист Николай Сванидзе. Центробанк вновь поднял ключевую ставку, а Apple презентовали новый iPhone, предварительно лишив голосового помощника русского языка.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России поднял ключевую ставку до 19%. Цель по инфляции осталась прежней — 4-4,5% в 2025 году, а годовой показатель составляет 9%. В связи с этим на будущем заседании, которое запланировано на 25 октября, есть вероятность нового повышения .

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции, а также стимулирование экономического роста.

Как объяснил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, эта мера необходима для сдерживания роста цен. По его словам, есть риск, что инфляция вырастет до 9,5%.

На повышение ключевой ставки банки обычно реагируют поднятием процентов по вкладам и кредитам. Таким образом очень серьезно растут переплаты по новым займам.

Умер Александр Масляков

Телеведущий Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

Александр Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», действительный член фонда «Академия российского телевидения». Он получил известность благодаря передаче КВН.

Он несколько раз переболел коронавирусом и, по данным Shot, страдал от рака легких.

Константин Эрнст произнес проникновенную речь Источник: Максим Виноградов / MSK1.RU

Прощание с ним прошло в концертном зале «Планета КВН». Похоронили телеведущего на Новодевичьем кладбище.

Проводить Маслякова в последний путь пришли его родственники и бесчисленное число звезд, большая часть из которых начала свою карьеру в КВН.

Скончался Николай Сванидзе

Российское телевидение ждала еще одна потеря. Журналист Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет. Он несколько лет боролся с тяжелой болезнью.

Николай Сванидзе — российский журналист и общественный деятель. Является автором и ведущим множества телевизионных программ, наиболее популярной из которых является цикл документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов столицы. Он награжден орденами «За личное мужество» (1994) и Почета (2001).

Ему диагностировали ишемию головного мозга. По данным «Известий», у журналиста была пневмония и он скончался от осложнений.

Массовая атака беспилотников

Ночью с 9 на 10 сентября прошла массовая атака дронов на российские регионы. Под ударом оказались Москва и Московская область.

Беспилотники сбили в Люберцах, Раменском и Жуковском. Также о предотвращении угрозы атаки на Москву рассказал мэр города Сергей Собянин.

Прилеты по жилым домам попали на видео Источник: читательница MSK1.RU

В Раменском (Подмосковье) пострадали три человека. Погибла 46-летняя женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Ей оказалась сотрудница Большого театра Зинаида Узуналиева. По словам ее подруги, женщина скончалась от сильного удара кирпича, который прилетел ей в голову.

Помимо Московской области, ВСУ атаковали и другие регионы России. В Брянской области сбили 59 беспилотников, а в Калужской — семь дронов.

Вышел новый iPhone

Apple провела презентацию новых продуктов. Компания представила новые модели Apple Watch, обновленные AirPods, iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max.

Презентация нового смартфона Источник: Apple / YouTube

Смартфоны получили новые цвета, обновленную камеру и дополнительные кнопки. А голосовой помощник Siri больше не будет поддерживать русский язык.

По предварительной информации, новые гаджеты начнут продаваться в России с 20 сентября. Стоимость iPhone будет начинаться от 115 тысяч рублей.

ГДЗ хотят запретить

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал создание сайтов с готовыми домашними заданиями преступлением. По его мнению, такие ресурсы нужно запретить.

— Те, кто формирует готовые домашние задания, зарабатывают колоссальные деньги. Это, я считаю, в определенной степени преступление. Одни из самых популярных сайтов в интернете — с готовыми домашними заданиями под учебники. А что это значит? Это ж нет образования. Это медвежья услуга, когда все ответы есть, — сказал Кравцов.

Внимание министра к проблеме привлекла зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.