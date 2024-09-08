В России анонсировали новую спецоперацию, а семьи начнут поддерживать еще сильнее: главные события недели

Многодетным поднимут выплаты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Во Владивостоке прошел Восточный экономический форум, на полях которого Путин повысил выплаты для части многодетных семей. В то же время депутаты Госдумы выступили с необычными предложениями по повышению рождаемости.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных из тех, что произошли за прошедшую неделю.

В Госдуме сказали, что пора рожать

Депутаты на этой неделе сделали ряд ярких заявлений, касающихся повышения уровня демографии. Они высказали предложения, как контролировать рождаемость в стране.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию». При этом особое внимание нужно уделить молодым семьям в этом вопросе. Она подчеркнула, что мотивировать людей нужно повышением зарплат и выдачей социального жилья.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая отметила, что работодатели должны следить, чтобы в их коллективе все, кто способен, рожали по ребенку в год. По ее словам, некоторые компании уже начали подсчитывать уровень рождаемости. Теперь нужно следить, чтобы показатель рос.

Татьяна Буцкая заявила, что проверит компании, которые начали считать уровень рождаемости Источник: Восточный экономический форум / Rutube

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева призвала начать рожать уже в 18 лет. При этом важно, чтобы дети появлялись в официальном браке, а поощрение рождаемости денежными выплатами она назвала не лучшей идеей.

Повышение выплат

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин поручил задним числом, с 1 июля 2024 года, поднять выплату до одного миллиона рублей на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. Также российский лидер заявил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотекам сохранят на уровне 2% годовых.

— Назначить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере: не 450 тысяч рублей, как во всей стране, а один миллион рублей. Выплату нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу, — сказал президент.

Также по поручению главы государства сохранят повышенные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке.

Путин высказался об ударах по Курску

Также на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин выступил с заявлением по поводу атак по приграничным территориям России. Он объяснил, что так Украина хотела отвлечь внимание от наступления российских войск в Донбассе.

Президент назвал удары ВСУ по Курской области «очень опасными терактами» и предложил задуматься о последствиях в случае зеркального ответа.

— У противника ничего не получилось. Во-первых, наши ВС стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И второе, самое главное: никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных, — сказал Путин.

При этом для продолжения спецоперации в России не требуется мобилизация, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Обсуждений таких не ведется. Всё больше людей идут на то, чтобы заключать контракты, — сказал Песков. По его словам, для активизации этого процесса в стране принимают экономические меры.

Удары ВСУ

Атаки Украины по территории РФ не прекратились. Больше всего страдают приграничные регионы.

Под Воронежем падение беспилотника привело к крупному пожару. Как сообщил глава региона Александр Гусев, огонь перекинулся на взрывоопасные объекты, из-за чего людей начали эвакуировать из ближайших населенных пунктов, а также перекрыли 50 километров федеральной трассы.

За неделю в Курской области сбили несколько авиабомб. В регионе продолжается эвакуация.

Последствия ударов ВСУ в Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / T.me











Белгородская область подвергается десяткам атак в день. В результате погиб один человек в селе Шагаровка. Из-за атак ударов разрушен детский сад в Белгороде и более 120 домов. Серьезные ранения получил мужчина, в его автомобиль попал беспилотник. После другой атаки в регионе разрушилось два дома. Пострадали трое человек, включая двоих детей. Сейчас они доставлены в больницу.

Города Азии уничтожает супертайфун

Мир сейчас страдает не только от боевых действий, но и природных катаклизмов. Супертайфун «Яги» накрыл островную часть провинции Хайнань на юге Китая. По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения.

Тайфун обрушился на островную часть Китая Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me

Людей срочно эвакуируют из опасной зоны. Для этого запускают дополнительные поезда.

Стихия уже пришла во Вьетнам. На улице сильнейший ветер, который сносит всё на своем пути, срывая крыши, переворачивая корабли и вырывая оконные рамы. В ожидании тайфуна в Таиланде закрыли аэропорты. А товарищеский матч со сборной России по футболу отменили.

Загадочная смерть россиянина в Таиланде

На курорте произошла другая трагедия. На Пхукете нашли труп туриста со следами пыток. Погибшим оказался 27-летний Илья Орлов из Нижнего Тагила (Свердловская область). Тело обнаружил местный житель в канаве возле пляжа.

Россиянин лежал лицом вверх, на нем не было рубашки. На его руках были порезы и раны, обнажающие сухожилия и кости. Судя по ранам правого уха, по голове Ильи били твердым предметом, пока тот не сломался. Несмотря на ужасные травмы, основной версией произошедшего полиция называет суицид. Также местные правоохранители не исключают, что его могли убить, пытать, а потом спрятать тело в канаве.

У погибшего остались жена и маленькая дочь. Они тоже находятся в Таиланде.

Дуров высказался по поводу своего ареста

Создатель Telegram Павел Дуров написал большой пост, где поблагодарил людей за поддержку во время его ареста в Париже. Он заявил, что действия французских властей были для него удивительны, так как его платформа имеет контакты с ЕС по вопросам борьбы с терроризмом. Миллиардер намекнул, что мессенджер может покинуть государства, где с его политикой будут бороться.

— Мы готовы уйти с рынков, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение принести пользу и защитить основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются, — написал Дуров. Он надеется, что ситуация с его арестом поможет сделать соцсети еще безопаснее.