Вы ни за что не ответите правильно на все вопросы. Угадайте страны — сложный тест

Попробуйте угадать все десять стран в этом тесте

Ну-ка, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете географию и историю! 72.RU предлагает вам быстро пройти увлекательный тест. Правила просты: надо ответить на десять вопросов и угадать страны. Мы показали их на карте. Попробуйте достичь 100%-го результата. Получится? Вперед!

Ну-ка, а это что за страна?

Что это за страна, где людей больше, чем в России?

Что это за страна? Здесь зародилось такое направление в музыке, как регги.

Что это за страна на Балканах?

Давайте снова перенесемся в Африку. Что это за страна, которая, кажется, находится на экваторе, но на самом деле это не так?

Это бывшая британская колония. Расположена на островах в Юго-Восточной Азии.

Какую страну мы отметили? Подсказка: она находится в Африке.

На территории какой современной страны, по легенде, была Троянская война?

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