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Страна и мир мнение «У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии

«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии

Анна Аберле провела в этой загадочной стране два года и готова поведать о ней все

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На планете до сих пор есть места, о которых мало что известно. Тем интереснее там побывать! Например, Саудовская Аравия. Страна открылась для туристов всего пять лет назад и о чудесах арабского мира знает малое количество людей. Анна Аберле — как раз из их числа. Она — профессиональная скрипачка и два года жила и работала в этом государстве. О том, как в Саудовской Аравии устроено общество, насколько строгие нравы, как живут люди, много ли зарабатывают, какие праздники отмечают и как справляются с дикой жарой, Анна рассказала 72.RU Далее — от первого лица.

Другой мир

Я впервые побывала в Саудовской Аравии два года назад. Подписала контракт — это стандартная история для музыкантов. По такому же принципу я уже ездила в Индию. Работу по контракту музыкантам можно найти на Facebook (соцсеть признана экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ) или в телеграм-каналах.

Правила дресс-кода в Саудовской Аравии довольно строгие. К традициям нужно относиться с уважением

Первый год в Эр-Рияде у меня было три контракта с тремя разными компаниями. Самый первый раз я работала в лобби отеля: ты ежедневно вечером играешь по несколько часов, пока гости отдыхают. Жила я с несколькими девушками недалеко от отеля. Следующий контракт у меня был на работу на фестивале. Построили огромный тематический парк развлечений. Там были островки, посвященные разным государствам. Я работала на «Италии». Меня даже нарядили в народный костюм. Работа была такая: ты в два часа дня приезжаешь в парк на автобусе, каждые два часа играешь сет по 20 минут, и в 11 вечера тебя увозят. В то время я и страны-то толком не видела: никуда, кроме работы, не успеваешь. А вот третий контракт был уже веселее. Там я работала от event агентства на разных мероприятиях: свадьбы, банкеты, фестивали и так далее.

Фотографироваться на мероприятиях нужно аккуратно. Чтобы в кадр не попали лица других людей

Жара, пустыня, монархия

В августе в Саудовской Аравии стоит жара просто непередаваемая — выше 50 градусов. Там кондиционеры везде: в магазинах, в домах, в машинах. На улице находиться невозможно. Людей на улице практически не увидеть. Только перебежками из машины в помещение. Распространенное развлечение — шопинг в моллах. Там можно провести весь день.

Название столицы Эр-Рияд переводится как «сады». Хотя никаких садов там нет — город стоит посреди пустыни. При этом он огромный и современный. Не настолько, как Дубай, но идет к тому. Эр-Рияд набирает обороты. Главная сфера экономики в стране — добыча нефти. Сейчас Саудовская Аравия вкладывается еще в туризм.

Есть необычные места. Это, например, копия Тадж-Махала в парке развлечений
Там выглядит большинство улиц
Ну и, конечно, как без уличных котиков. Тут их любят

В Саудовской Аравии форма правления — абсолютная монархия. Во главе государства стоит династия Аль Сауд. Короля зовут Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Страной фактически управляет его сын Мухаммед ибн Салман аль-Сауд — премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии. Все говорят, что он — благословение для всех. Потому что он разрешил женщинам водить автомобиль. До 2019 года это было запрещено. А еще он поспособствовал тому, что Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы. Раньше страна была закрытая — туда нельзя было попасть просто так. Только если ты докажешь, что ты мусульманин.

Мужчины ходят в традиционной одежде: белые платья-рубашки и головные уборы с бело-красным узором

Алкоголь и наркотики в стране строго запрещены. Наказание за хранение или контрабанду может доходить вплоть до смертной казни. И да, она в Саудовской Аравии есть. Проводится целый ритуал, в конце которого приговоренного обезглавливают. Но сейчас алкогольные магазины есть для туристов. Местные жители его купить не могут. Первый открылся в Diplomatic Quarter — это отдельное место в городе, где представлено большинство посольств разных стран. Туда можно зайти просто так. Там кофейни, рестораны, парки, магазины. Можно погулять и отдохнуть. Потому что в целом Эр-Рияд очень скучный с точки зрения архитектуры. Он малоэтажный, очень вытянутый во все стороны. Большинство домов желтые, как песок. Получается однотонная картинка.

Но и в этом есть своя красота. Особенная, не такая, как везде
Как будто вы попали в арабскую сказку

Небоскребов мало, но они есть. Самый узнаваемый — Kingdom Centre в 99 этажей. Есть район, похожий на «Москва-Сити», где сосредоточена деловая жизнь города. Эр-Рияд большой, кипит активная жизнь. Но при этом никто никуда не торопится. Даже Тюмень намного быстрее! В Саудовской Аравии все опаздывают, мероприятия никогда не начинаются вовремя. Гости могут легко прийти только через три часа после начала.

Самый известный небоскреб. Необычная форма!
Такой вид уже привычнее. Ночью всё горит миллионам огней

Работа, деньги, мероприятия

Мое выступление в Тюмени (Анна родом из этого города. — Прим. ред.) стоит в 15 раз дешевле, чем в Эр-Рияде. У людей много денег, возможностей для бизнеса куча. Но, конечно, все живут по-разному. Есть и средний класс, и бедные. Но я почувствовала, что уровень жизни в целом высокий.

Самый необычный опыт — выступление на Дне семьи в Рияд банке. Меня закрепили на большом кольце и подняли на огромную высоту. И я там играла! Было нестрашно
Местная валюта — саудовский риял

Пять раз в день идет молитва. Под намаз подстроена жизнь всего города. В это время нельзя громко говорить, слушать музыку. Все отвлекаются от своих мирских дел. Люди живут по правилам, которые они усваивают с самого детства. Но не все могут следовать настолько строгим требованиям и быть абсолютно благочестивыми. Жить без вредных привычек или внебрачного секса, например. Многие совершенно спокойно ведут двойную жизнь: ночью гуляют, утром идут на намаз. Для меня это странно.

Но в стране много очень религиозных людей. Жизнь по законам шариата

Женщины, наряды, обычаи

Свадьбы — очень интересное событие. Мужчины и женщины празднуют отдельно. Женщины гуляют в женской половине дома, куда вход мужчинам запрещен. Сбрасывают черные покрывала — и вот они уже звезды, готовые к ковровой дорожке. Укладка, макияж, одежда самых дорогих брендов. Тут уже можно и обтягивающее, и короткое, и открытое. У многих сделаны пластические операции. А то и ни по одной! Губы, груди, попы... Все пытаются сделать из себя инстадиву.

Тренд на естественность еще туда не пришел

Женщины во всех общественных местах ходят в никабах — черное одеяние, из-под которого видно только глаза. Есть и те, кто носит более привычные нам хиджабы. Можно встретить девушек и без платков, но их мало. К туристкам более лояльное отношение, некоторые и в футболках ходят с голыми руками.

Я со временем начала ходить в более закрытых и длинных нарядах

Проходил грандиозный марафон в Эр-Рияде. Я бегала в привычной спортивной одежде: свободной футболке и длинных спортивных штанах. И бежала со мной девчонка — по меркам Саудии она была просто голая. В коротких обтягивающих шортах, в топике. На нее никто не смотрел.

Был холодный день. Такое в пустыне тоже бывает

У них принято, если ты видишь раздетого человека, отводить взгляд. Нельзя пялиться, нельзя открыто осуждать. Люди могут сторониться немного. Но если ты наденешь хотя бы абаю (свободное платье до пола. — Прим. ред.), то люди будут уже более тепло относиться. Я не сталкивалась с тем, чтобы меня кто-то осуждал, тыкал пальцем, оскорблял. Даже когда ходила в обычной европейской одежде. Для выступлений мой гардероб пополнился длинными закрытыми платьями.

Красота! Одним словом!

В России я могу купить себе любую одежду. Хоть мини-платье! Но не покупаю. Мне уже кажется красивее большое количество ткани. После жизни в арабской стране восприятие многих вещей меняется. У меня спорные впечатления, но хорошего больше. Саудовская Аравия всё-таки очень гостеприимная, а люди там живут добрые и открытые. Общение — очень большая ценность. Особенно в стране, где мало привычного нам богатства природы. Тут всё построено людьми и для людей. По сути, мир, созданный на пустоте. Это восхищает.

Приезжайте обязательно! Опыт непередаваемый
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