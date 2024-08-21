По делу о педофилии задержали скандального блогера-оппозиционера. Что о нем известно

Источник: Городские порталы

Скандальный блогер из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный был задержан на этой неделе в Санкт-Петербурге. В СК заявили, что в отношении него возбуждены сразу два уголовных дела: за развратные действия и вступление в половую связь с 15-летней школьницей. Событие моментально стало одной из главных новостей на федеральном уровне — наши коллеги из NN.RU рассказывают, кем является главный инцел страны. Подробности смотрите в видео чуть выше.



Поднебесный получил свою популярность далеко не сразу. После увольнения из прокуратуры он решил заняться общественной деятельностью: Поднебесный участвовал в митингах против застройки города, защищая парки и скверы.



Однако известность пришла к мужчине лишь после того, как тот стал вести онлайн-трансляции и активно делиться своими идеями. В середине 2010-х, после ухода жены, блогер выработал концепцию «вагинокапитализма».



«Вагинокапитализм» — то же самое, что и «вагинофашизм». По теории Алексея Поднебесного, есть некая сексуальная энергия, которая необходима мужчинам в большей степени, чем женщинам. Последние на этом спекулируют и получают материальные преференции от противоположного пола.



На фоне проблем в личной жизни Поднебесный стал всё чаще обращаться к женоненавистнической риторике, получив в Сети прозвище Вождь Инцелов, или просто Вождь. Инцелы — мужчины, в жизни которых отсутствует добровольный гетеросексуальный секс.



Нарезки из видео и стримов Поднебесного, как и его посты, стали мемами: молодая аудитория Вождя активно цитировала его и даже приходила на встречи с ним. По данным СК Санкт-Петербурга, 2 августа на одной из таких сходок нижегородец поцеловался с 15-летней девушкой, а на следующий день, предположительно, переспал с ней.

