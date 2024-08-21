НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

с-в.

 755мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95
Нашли тело ребенка в колодце
Что смотреть в Карелии
Отрезаны от центра
Взбунтовались против вышки 5G
Дебош на детской площадке
Жизнь в глухой деревне
Судят фитнес-тренера
Тест по предметам из СССР
Египетская вечеринка
Страна и мир По делу о педофилии задержали скандального блогера-оппозиционера. Что о нем известно

По делу о педофилии задержали скандального блогера-оппозиционера. Что о нем известно

Главному инцелу России Алексею Поднебесному грозит серьезный срок

258
1 комментарий

Скандальный блогер из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный был задержан на этой неделе в Санкт-Петербурге. В СК заявили, что в отношении него возбуждены сразу два уголовных дела: за развратные действия и вступление в половую связь с 15-летней школьницей. Событие моментально стало одной из главных новостей на федеральном уровне — наши коллеги из NN.RU рассказывают, кем является главный инцел страны. Подробности смотрите в видео чуть выше.

Поднебесный получил свою популярность далеко не сразу. После увольнения из прокуратуры он решил заняться общественной деятельностью: Поднебесный участвовал в митингах против застройки города, защищая парки и скверы.

Однако известность пришла к мужчине лишь после того, как тот стал вести онлайн-трансляции и активно делиться своими идеями. В середине 2010-х, после ухода жены, блогер выработал концепцию «вагинокапитализма».

«Вагинокапитализм» — то же самое, что и «вагинофашизм». По теории Алексея Поднебесного, есть некая сексуальная энергия, которая необходима мужчинам в большей степени, чем женщинам. Последние на этом спекулируют и получают материальные преференции от противоположного пола.

На фоне проблем в личной жизни Поднебесный стал всё чаще обращаться к женоненавистнической риторике, получив в Сети прозвище Вождь Инцелов, или просто Вождь. Инцелы — мужчины, в жизни которых отсутствует добровольный гетеросексуальный секс.

Нарезки из видео и стримов Поднебесного, как и его посты, стали мемами: молодая аудитория Вождя активно цитировала его и даже приходила на встречи с ним. По данным СК Санкт-Петербурга, 2 августа на одной из таких сходок нижегородец поцеловался с 15-летней девушкой, а на следующий день, предположительно, переспал с ней.

Сама школьница, судя по ее сообщениям, специально приехала на встречу с Поднебесным, чтобы «по приколу ему дать». Видео дошло до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая и обратилась в СК. 19 августа Поднебесный был задержан на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

ПО ТЕМЕ
Блогер Скандал Обвинение в педофилии
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
21 августа 2024, 17:33
Да зачем про это писать, да не единожды. Больные люди, пусть специалисты ими занимаются.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление