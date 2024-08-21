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Страна и мир Сообщения не отправляются, чаты не обновляются: Telegram перестал работать в России

Сообщения не отправляются, чаты не обновляются: Telegram перестал работать в России

Массовый сбой фиксируется по всей стране

960
5 комментариев
Telegram перестал открываться у россиян

Приложение Telegram резко перестало функционировать у российских пользователей. На сбои жалуются в Центральной России, на Урале, юге и в Сибири. Люди не могут отправить сообщения, а вкладка с чатами не обновляется. При этом у части пользователей оповещения продолжают приходить.

Что случилось с Telegram?

Сбои начались около 14 часов (мск)

Сбой в работе популярного мессенджера начался около 14 часов (мск). За пару минут в Downdetector более 6000 пользователей пожаловались на проблемы. Их отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других регионах. Помимо этого, сбой затронул соседние государства — Казахстан и Узбекистан. Параллельно пользователи жалуются, что и другой мессенджер, WhatsApp, работает с перебоями.

Параллельно с Telegram плохо грузиться стал и WhatsApp

На данный момент нет точной информации, с чем связаны проблемы. Сервис Downdetector лишь фиксирует сетевой сбой.

Какие проблемы отмечают пользователи?

Среди самых частых проблем, которые отмечают, — сбой мобильного приложения, отсутствие уведомлений, невозможность зайти в мессенджер. Вот что пишут люди на сайте Downdetector.

— Не приходят сообщения.

— Не подключается к серверу.

— Не открывается приложение, статус «соединение».

— Приложение не грузит ни с компьютера, ни с телефона.

У большинства приложение не открывается в принципе, как и сайт

Как зайти в Telegram, несмотря на сбой?

Многие люди жалуются, что «Телеграм» является их рабочим инструментом. Другие просто общаются там с друзьями или узнают новости. В попытках зайти в мессенджер пользователи делятся лайфхаками, как им это удалось.

  1. Использовать для входа в приложение мобильный интернет, отключившись от Wi-Fi.

  2. Зайти после подключения к стороннему серверу через VPN-сервисы.

  3. Проверить разные устройства — у кого-то не работает только на телефоне, а через компьютер удается зайти, у других — наоборот.

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Комментарии
5
Инженер1
21 августа 2024, 14:22
Это новое слово в науке и технике от чебурнета!
Гость
21 августа 2024, 14:37
5 мин назад все работало
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