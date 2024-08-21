Сообщения не отправляются, чаты не обновляются: Telegram перестал работать в России

Telegram перестал открываться у россиян Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Приложение Telegram резко перестало функционировать у российских пользователей. На сбои жалуются в Центральной России, на Урале, юге и в Сибири. Люди не могут отправить сообщения, а вкладка с чатами не обновляется. При этом у части пользователей оповещения продолжают приходить.



Что случилось с Telegram?

Сбои начались около 14 часов (мск) Источник: Downdetector











Сбой в работе популярного мессенджера начался около 14 часов (мск). За пару минут в Downdetector более 6000 пользователей пожаловались на проблемы. Их отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других регионах. Помимо этого, сбой затронул соседние государства — Казахстан и Узбекистан. Параллельно пользователи жалуются, что и другой мессенджер, WhatsApp, работает с перебоями.

Параллельно с Telegram плохо грузиться стал и WhatsApp Источник: Downdetector











На данный момент нет точной информации, с чем связаны проблемы. Сервис Downdetector лишь фиксирует сетевой сбой.



Какие проблемы отмечают пользователи?

Среди самых частых проблем, которые отмечают, — сбой мобильного приложения, отсутствие уведомлений, невозможность зайти в мессенджер. Вот что пишут люди на сайте Downdetector.

— Не приходят сообщения.

— Не подключается к серверу.

— Не открывается приложение, статус «соединение».

— Приложение не грузит ни с компьютера, ни с телефона.

У большинства приложение не открывается в принципе, как и сайт Источник: Детектор сбоев











Как зайти в Telegram, несмотря на сбой?

Многие люди жалуются, что «Телеграм» является их рабочим инструментом. Другие просто общаются там с друзьями или узнают новости. В попытках зайти в мессенджер пользователи делятся лайфхаками, как им это удалось.