«Его поселили в одном вагончике с молодой девушкой». Жена вахтовика — о сложностях семейной жизни

Источник: Городские порталы

25-летняя фотограф Регина Саттарова познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием еще в школьные годы, когда парень перешел учиться в ее класс. Ребята стали лучшими друзьями, вместе переехали из Башкортостана в Казань, позже признались друг другу в чувствах и поженились.



Регина, чье детство прошло в постоянном ожидании отца с вахты, всегда была уверена, что ни за что на свете не согласится, чтобы ее муж был вахтовиком. Но судьба распорядилась иначе, и теперь девушка ждет уже своего супруга с вахты. Раньше Дмитрий работал на Севере, но не так давно перевелся в Удмуртию.



— Когда я была маленькой, мне всегда не хватало папы, хотелось, чтобы он чаще был дома. За все годы он раза три всего был на моих днях рождения, пропустил выпускной и кучу других важных событий. И в итоге я начала встречаться с парнем, который учился на нефтяника. Правда, он мне обещал, что по профессии работать не будет! — смеется Регина.



После того, как девушка выложила в соцсети небольшой ролик о том, каково ей живется, будучи женой вахтовика, ей стало писать большое количество хейтеров. Зрители не только не поверили в искренние чувства пары, но и напридумывали всякого про жизнь Регины и Димы. Также девушке писало множество жен военных, убеждая ее в том, что у нее всё хорошо.



— Грустно, что женщины восприняли это как повод посоревноваться, кому тяжелее. Тут никакого сравнения быть и не может, я просто показала свою жизнь. Это не про то, что одной легко, а другой тяжело. Если у меня муж-вахтовик, а не ушел воевать, это не значит, что надо мной можно смеяться и написывать, что мне хорошо живется, — считает Регина.



По признанию самой жены вахтовика, она не всегда спокойно воспринимала его отъезды. В одну из вахт на Севере Диму поселили в одном вагончике с молодой девушкой, и это было очень тяжелое испытание для душевного равновесия Регины. Пара тогда еще просто встречалась, и Дима честно рассказывал о рабочих буднях, не скрывал, что соседствует именно с коллегой-женщиной.



— Доверять — доверяла, но очень переживала, я же не могу знать, как поведет себя другая девушка. По итогу она заобщалась там с бурильщиками, как мне сказал Дима. Он выносил мозг начальству после разговоров со мной, и их расселили. А потом я его убедила оттуда уволиться, — говорит Регина.

