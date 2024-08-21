Не признал сына-первенца и просил похоронить рядом с собаками: драматическая жизнь Алена Делона

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Звезда мирового кино Ален Делон скончался в возрасте 88 лет 18 августа. Последние годы актер страдал от болезни Альцгеймера и рака.



Его называли ангелом чистой красоты, а его имя стало нарицательным, обозначая привлекательного сексуального мужчину. Но, несмотря на успех в карьере и бешеный успех у женщин, по признанию хорошо знавших Алена Делона людей, с окружающими он был холодным и жестким человеком.



Актер не признавал своего первенца — Аарона Булоня, родившегося от певицы Нико. Однажды, по словам Аарона, Делон сказал ему: «У тебя нет моих глаз, нет моих волос. Я переспал лишь однажды с твоей матерью. Но ты не мой сын». Булонь всю сознательную жизнь боролся с наркозависимостью, он умер в 2023 году, так и не признанный Делоном.



Официально актер женился лишь раз. Натали Бартелеми родила актеру сына Энтони, но брак распался через 4 года. В отношениях с моделью Розали Ван Бремен у актера родилось еще двое детей — дочь Анушка и сын Ален-Фабьен.



— Я был суровым отцом, — говорил в интервью Ален Делон.

Только отношения с дочерью он называл особенными. Анушка — единственная из детей актера, у кого не было проблем с законом и кто не выяснял отношения с отцом на публике. Именно ей еще при жизни актер завещал половину своего состояния, поделив остальную часть между сыновьями.



В 2024 году дети Делона переругались. Энтони в интервью намекал на то, что Анушка скрыла от родственников, что состояние их звездного папы сильно ухудшилось, и подталкивает его к изменению завещания. Анушка же уверяла, что старший брат ей угрожает. А чуть позже и младший — Ален-Фабьен — встал на сторону Энтони. Наследники Делона подавали друг на друга иски и мерились в соцсетях, кто лучше, а кто хуже заботится об отце.

