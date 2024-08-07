Губернатор Ярославской области — о трагедии в Курской области: «Готовы принять у себя группы ребят»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил слова поддержки жителям Курской области, где начались обстрелы утром 6 августа.
— Из-за варварских атак украинской армии в Курской области пострадали мирные жители, в том числе дети. Мы готовы принять у себя группы ребят, как уже помогали Белгородской области, Запорожью. Разместим, обеспечим питанием, окажем всю необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным погибших, желаю скорейшего восстановления пострадавшим, — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале губернатора.
В течение ночи Вооруженные силы Украины пытались прорваться через границу с РФ. В операции участвовали 300 военных с танками и бронемашинами. Помимо этого, с территории Украины активно запускали беспилотники по приграничным районам. Под обстрел попали в том числе Ростовская, Белгородская, Воронежская области. Сейчас обстрелы продолжаются, людей эвакуируют.
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