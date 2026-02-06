Спасут от хлопот? Как торфяные таблетки упрощают выращивание рассады и в чем подвох

Пользоваться торфяными таблетками для рассады не так сложно, как может показаться на первый взгляд! Важно не допускать их пересыхания Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Торфяные таблетки для рассады — удобная альтернатива привычным горшочкам с грунтом. У такого способа выращивания растений для дачи есть как свои плюсы, так и минусы. Объясняем, как пользоваться торфяными таблетками, почему не каждую культуру можно в них выращивать и из-за чего можно потерять растения.

Как пользоваться торфяными таблетками для рассады

Если вам надоело возиться с землей и рассадными горшочками, то торфяные таблетки могут помочь облегчить начало дачного сезона. Это вариант для тех, кому не нужно получать по 20–30 кустов рассады каждого вида.

«Если нужно получить несколько растений, то это хороший вариант. Для цветов хорошо подходят. Их просто использовать. Нужно размочить и в углубление семечко посадить, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но торф кислый и подходит не для всех культур. Может быть и так, что рассада просто перестанет расти».

В этом случае нужно будет раскислить торф с помощью кальциевой селитры. Раствор нужно приготовить по инструкции на упаковке и обрызгать таблетки с рассадой.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Алгоритм использования торфяных таблеток достаточно простой — под них нужны будут емкость и вода. На упаковке должно быть указано, снимать ли защитную пленку или сетку. Важно учесть это перед тем, как их размачивать.

Вода должна быть отстоянной, как минимум комнатной температуры, но лучше теплая. Кипяток — не самый подходящий вариант. Оптимальная температура — 30–35 градусов. Лучше всего уложить таблетки плотно друг к другу, чтобы во время разбухания они не деформировались. В воду добавить пару капель марганцовокислого калия для дополнительного обеззараживания. Объем воды также должен быть указан на упаковке.

Таблетки набухнут в течение 20 минут. Лишнюю жидкость лучше слить. В одну таблетку можно посеять одно семя или черенок. Для этого сверху есть небольшое углубление. Контейнер нужно закрыть сверху пленкой. Важно следить, чтобы таблетки не пересыхали. Каждый день ненадолго проветривать контейнер.

Плюсы и минусы торфяных таблеток

Торф быстро пересыхает, что может навредить сеянцам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У торфяных таблеток много плюсов. В первую очередь это удобно. Место посева остается достаточно чистым, нужно меньше времени на все действия, необходимые для проращивания семян. Можно сеять семена мелких растений, не проращивая их заранее.

«Самое главное — экономит время на пикировке. У каждого сеянца уже свое место, из одного горшочка не нужно переносить в разные. Торф — легкий и не дает гнить корням, — отметила специалист. — Черенки тоже хорошо укореняются».

При посеве в торфяные таблетки легко рассчитать, сколько места потребуется на рассаду и на ее досветку, потому что сразу видно объем растений.

Среди главных минусов таблеток из торфа — они быстро пересыхают. Нужно каждый день проверять влажность и оперативно вносить воду. Контейнер с таблетками лучше поставить на поддон, куда доливать жидкость. Если субстрат пересохнет, то можно потерять всю рассаду, поэтому такое выращивание растений требует дисциплинированности.

Еще один минус торфяных таблеток — это их цена. Они обычно продаются упаковками, выходит за штуку от 5 до 10–15 рублей в зависимости от производителя и наполнения. Также торфяные таблетки упаковывают в мешочки из нетканого материала, а он очень долго разлагается. Рассаде мешочек помогает держать форму и не перерастать, но при высадке на постоянное место лучше их полностью удалять, а не просто разрезать.

Среди альтернатив торфяным таблеткам можно рассмотреть шайбы из кокосового волокна или минераловатные пробки для рассады.

Что не стоит сеять в торфяные таблетки

Культуры с крупными семенами лучше выращивать в обычном грунте Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Прямого запрета на посев каких-то культур в торфяные таблетки нет, но есть именно физические ограничения. Крупносемянные культуры не смогут хорошо развиться в небольшой таблетке.

«Тыквы, кабачки лучше сеять привычным способом в рассадные горшочки или сразу в грунт, — советует агроном. — Они быстро всходят и активно развиваются. Сложности в обычном выращивании нет».