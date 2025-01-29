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Зима «Рекорды будут обновляться»: синоптики предупредили о потеплении в Центральной России

«Рекорды будут обновляться»: синоптики предупредили о потеплении в Центральной России

И ответили на вопрос, вернутся ли сугробы

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3 комментария

В «Фобосе» объяснили, когда в Ярославской области похолодает и выпадет снег

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В среду, 29 января, синоптики предупредили о возвращении зимней погоды в Центральную Россию. Согласно актуальному прогнозу специалистов центра «Фобос», умеренные минусовые температуры возможны с 3 февраля, в ближайшие же дни ожидается еще большее потепление.

— Каждый день будут обновляться рекорды максимальной температуры. И только 2 февраля погода в столице станет больше напоминать зимнюю, когда при слабом плюсе осадки начнут выпадать в виде мокрого снега, — указали в «Фобосе».

При этом возможно возвращение снежного покрова.

— На следующей неделе зима опомнится, и показания термометров уйдут в умеренные «минусы» с постепенным восстановлением небольшого снежного покрова высотой 1–6 сантиметров, — добавили в актуальном прогнозе.

К концу первой декады февраля погода порадует чередой солнечных дней.

В Ярославле в ночь на 30 января ожидается потепление до +2 градусов. В ближайшие дни возможна переменная облачность, атмосферное давление в пределах нормы.

Погода по дням:

  • 30 января: ясная погода, +3… +5 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • 31 января: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью — 0… +2 °C, днем — +2… +4 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • 1 февраля: в течение суток ожидается небольшой снег, сильный туман; ночью — +1… +3 °C, днем — +2… +4 °C, ветер южный, умеренный;

  • 2 февраля: вновь ожидается небольшой снег, сильный туман; ночью и днем — +1… +3 °C, ветер юго-западный, умеренный.

По информации Гидрометцентра России, 28 января в Ярославле был обновлен температурный рекорд: в этот день зафиксировали 3,6 градуса. Теплее было только в 1990-м, тогда метеорологи зафиксировали 2 градуса.

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Комментарии
3
Гость
55 минут
Урожай будет отрицательно взошедшим?
Гость
55 минут
За отопление надо ещё повысить плату, казна царька пуста
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