«Рекорды будут обновляться»: синоптики предупредили о потеплении в Центральной России

В «Фобосе» объяснили, когда в Ярославской области похолодает и выпадет снег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В среду, 29 января, синоптики предупредили о возвращении зимней погоды в Центральную Россию. Согласно актуальному прогнозу специалистов центра «Фобос», умеренные минусовые температуры возможны с 3 февраля, в ближайшие же дни ожидается еще большее потепление.

— Каждый день будут обновляться рекорды максимальной температуры. И только 2 февраля погода в столице станет больше напоминать зимнюю, когда при слабом плюсе осадки начнут выпадать в виде мокрого снега, — указали в «Фобосе».

При этом возможно возвращение снежного покрова.

— На следующей неделе зима опомнится, и показания термометров уйдут в умеренные «минусы» с постепенным восстановлением небольшого снежного покрова высотой 1–6 сантиметров, — добавили в актуальном прогнозе.

К концу первой декады февраля погода порадует чередой солнечных дней.

В Ярославле в ночь на 30 января ожидается потепление до +2 градусов. В ближайшие дни возможна переменная облачность, атмосферное давление в пределах нормы.

Погода по дням:

30 января: ясная погода, +3… +5 °C, ветер юго-западный, умеренный;

31 января: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью — 0… +2 °C, днем — +2… +4 °C, ветер юго-западный, умеренный;

1 февраля: в течение суток ожидается небольшой снег, сильный туман; ночью — +1… +3 °C, днем — +2… +4 °C, ветер южный, умеренный;

2 февраля: вновь ожидается небольшой снег, сильный туман; ночью и днем — +1… +3 °C, ветер юго-западный, умеренный.