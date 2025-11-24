Новый год с новыми знаками: о каких изменениях стоит знать водителям

С начала 2026 года в России начнут действовать новые правила использования дорожных знаков. Нововведения связаны с обновлением двух ключевых ГОСТов. Подробности об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

«Среди наиболее важных изменений — допускается дублировать знак „Ограничение максимальной скорости“ на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных участках», — поделился эксперт в беседе с ТАСС.

Еще нововведения коснутся дорожных знаков, информирующих о «лежачих полицейских». Отмечается, что в населенных пунктах знак «Искусственная неровность» станет необязательным, если установлен новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Новый знак выглядит как белый прямоугольник с синим квадратом, указывающим на рекомендуемую скорость, и обозначением самой неровности.

Кроме того, изменения затронут ряд и других знаков. Среди них: