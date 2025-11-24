Новый год с новыми знаками: о каких изменениях стоит знать водителям

С начала 2026 года в России начнут действовать новые правила использования дорожных знаков. Нововведения связаны с обновлением двух ключевых ГОСТов. Подробности об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.
«Среди наиболее важных изменений — допускается дублировать знак „Ограничение максимальной скорости“ на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных участках», — поделился эксперт в беседе с ТАСС.
Еще нововведения коснутся дорожных знаков, информирующих о «лежачих полицейских». Отмечается, что в населенных пунктах знак «Искусственная неровность» станет необязательным, если установлен новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Новый знак выглядит как белый прямоугольник с синим квадратом, указывающим на рекомендуемую скорость, и обозначением самой неровности.
Кроме того, изменения затронут ряд и других знаков. Среди них:
вертикальный знак «Стоп-линия» будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;
табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» дополнит действующий знак о слепых пешеходах;
вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;
несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой;
при размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться 2,25 м в длину и 6,5 м в ширину. То есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже.
По информации Зокирова, новый стандарт для дорожных знаков — ГОСТ Р 52290-2024 — вступит в силу с 1 января 2026 года. Он заменит устаревший ГОСТ, который действовал с 2006 года, а также ужесточит требования к производству знаков.
В новом стандарте больше внимания уделяется тому, чтобы лицевая сторона знаков была хорошо защищена при установке. Также в стандарте подробно указано, что должно быть в комплекте поставки.
А к 2029 году в России заработают новые правила дорожного движения. Почему их меняют и что следует об этом знать водителям, мы рассказали здесь.