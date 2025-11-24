НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Новый год с новыми знаками: о каких изменениях стоит знать водителям

Новый год с новыми знаками: о каких изменениях стоит знать водителям

Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года

252
Новый стандарт дорожных знаков заменит устаревший ГОСТ, действовавший с 2006 года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новый стандарт дорожных знаков заменит устаревший ГОСТ, действовавший с 2006 года

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С начала 2026 года в России начнут действовать новые правила использования дорожных знаков. Нововведения связаны с обновлением двух ключевых ГОСТов. Подробности об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

«Среди наиболее важных изменений — допускается дублировать знак „Ограничение максимальной скорости“ на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных участках», — поделился эксперт в беседе с ТАСС.

Еще нововведения коснутся дорожных знаков, информирующих о «лежачих полицейских». Отмечается, что в населенных пунктах знак «Искусственная неровность» станет необязательным, если установлен новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Новый знак выглядит как белый прямоугольник с синим квадратом, указывающим на рекомендуемую скорость, и обозначением самой неровности.

Кроме того, изменения затронут ряд и других знаков. Среди них:

  • вертикальный знак «Стоп-линия» будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;

  • табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» дополнит действующий знак о слепых пешеходах;

  • вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;

  • несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой;

  • при размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться 2,25 м в длину и 6,5 м в ширину. То есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже.

Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков | Источник: Росстандарт

Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков

Источник:

Росстандарт

По информации Зокирова, новый стандарт для дорожных знаков — ГОСТ Р 52290-2024 — вступит в силу с 1 января 2026 года. Он заменит устаревший ГОСТ, который действовал с 2006 года, а также ужесточит требования к производству знаков.

В новом стандарте больше внимания уделяется тому, чтобы лицевая сторона знаков была хорошо защищена при установке. Также в стандарте подробно указано, что должно быть в комплекте поставки.

А к 2029 году в России заработают новые правила дорожного движения. Почему их меняют и что следует об этом знать водителям, мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ПДД ГОСТ Дорожный знак Безопасность
Комментарии
1
Гость
50 минут
"ДДД" и знак "слепые водители" где?
Гость
