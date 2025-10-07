НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Ограничения доставляют неудобства»: власти рассказали, когда закончится ремонт Ярославского шоссе

«Ограничения доставляют неудобства»: власти рассказали, когда закончится ремонт Ярославского шоссе

Публикуем комментария губернатора Подмосковья

231
Губернатор Подмосковья рассказал, когда закончат работы на Ярославском шоссе | Источник: Воробьев LIVE / T.meГубернатор Подмосковья рассказал, когда закончат работы на Ярославском шоссе | Источник: Воробьев LIVE / T.me

Губернатор Подмосковья рассказал, когда закончат работы на Ярославском шоссе

Источник:

Воробьев LIVE / T.me

Реконструкцию Ярославского шоссе и трассы М-8 «Холмогоры» в Подмосковье завершат в 2028 году, некоторые обновленные участки дорог откроют уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это один из самых загруженных участков. Уже в ноябре запустим путепровод на пересечении Ярославки и А-107 — будет четыре полосы. Наша цель — соединить МКАД и ЦКАД бессветофорной дорогой и вдвое увеличить пропускную способность», — указано в сообщении Андрея Воробьева.

Активные работы идут на участке с 35-го по 47-й километр Ярославского шоссе. До конца октября губернатор пообещал открыть развязку с мостом через реку Скалбу (в городском округе Пушкино). От Красноармейского шоссе до села Братовщина уже запустили движение по шести полосам, еще две откроют в 2027-м.

Развязку с мостом через реку Скалбу должны открыть до конца октября | Источник: Воробьев LIVE / T.meРазвязку с мостом через реку Скалбу должны открыть до конца октября | Источник: Воробьев LIVE / T.me

Развязку с мостом через реку Скалбу должны открыть до конца октября

Источник:

Воробьев LIVE / T.me

На втором этапе займутся развязкой на Ярославском шоссе с трассой М-8. Работы завершат в 2028-м.

«На участке с 40-го по 43-й км идут подготовительные работы. Здесь построим транспортную развязку, которая соединит Ярославку с федеральной трассой, реконструируем подземный переход в районе поселков Лесной и Кощейкино, построим путепровод к поселку Зеленоградский», — добавил он.

Участок от поселка Лесного до ЦКАД (43–47-й километр) расширят до восьми полос к 2027 году. Уже в этом ноябре запустят движение по обновленному путепроводу между А-107 и «Ярославкой», там будет четыре полосы.

губернатор объяснил, когда закончится большой ремонт на Ярославском шоссе | Источник: Воробьев LIVE / T.meгубернатор объяснил, когда закончится большой ремонт на Ярославском шоссе | Источник: Воробьев LIVE / T.me

губернатор объяснил, когда закончится большой ремонт на Ярославском шоссе

Источник:

Воробьев LIVE / T.me

Ранее Ярославское шоссе уже расширили от МКАД до Красноармейского шоссе в Пушкино: по словам губернатора, теперь от Ивантеевки до Москвы можно доехать за 10 минут вместо 30, а от города Пушкино — 20 минут вместо часа.

«Знаю, что временные ограничения доставляют неудобства. Делаем всё, чтобы завершить работы как можно быстрее и сделать Ярославку комфортнее для всех», — написал Андрей Воробьев в соцсетях.

Как писали наши коллеги из MSK1.RU, автомобилисты не раз жаловались на пробки на Ярославском шоссе.

Игорь МещаневИгорь Мещанев
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Ярославское шоссе Реконструкция Трасса М-8 Холмогоры
