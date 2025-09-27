НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Один автобус»: жители поселков под Ярославлем пожаловались на нехватку транспорта

Что ответили власти

Жители поселков под Ярославлем пожаловались на проблемы с транспортом.

«Жители Ермолово уже долгое время сталкиваются с проблемой транспортного сообщения. На данный момент весь район, включающий несколько крупных посёлков, обслуживает всего один автобусный маршрут № 143. На конечной остановке расположено 15 трехэтажных многоквартирных домов и частный сектор более чем на 300 домов. Далее по маршруту находится ЖК „Родные просторы“, который активно застраивается, и там уже возведено более 10 домов. В результате автобусы отправляются с конечной остановки переполненными», — рассказала жительница Ермолово Ирина Курочкина.

Женщина добавила, что предусмотренный интервал движения автобуса в 30 минут часто не выдерживается.

«На практике водители часто нарушают график — автобусы простаивают на конечной, а пассажирам приходится ждать час и более», — пожаловалась она.

Жители считают, что количество автобусов на маршруте надо увеличить, организовать движение строго по расписанию и рассмотреть перспективу запуска других автобусов с учетом темпов застройки района.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что на межмуниципальном маршруте № 143 «Ярославль (Ярославль Главный) — Ермолово (ЖК „Зелёный бор“)» работает 6 автобусов среднего класса вместимости.

«За установленные факты срывов рейсов на маршруте в адрес компании-перевозчика специалистами ГКУ „Организатор перевозок Ярославской области“ в рамках государственного контракта накладываются штрафные санкции. В настоящее время с перевозчиком проведена работа о недопущении подобных ситуацией в будущем», — сообщили власти.

Также в правительстве добавили, что комплексно рассматривают возможные варианты увеличения маршрутов и транспорта на них маршрутах в районах, где активно ведется комплексная застройка.

«Рассматриваются вопросы по возможному открытию дополнительных автобусных маршрутов», — добавили в Минтрансе.

Власти отметили, что все замечания, жалобы и предложения по работе транспорта можно направлять на портал правительства области, в Министерство дорожного хозяйства и транспорта, на единый номер 122 или по телефону справочной службы: 8 (4852) 30-40-95.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
7
Гость
1 час
хорошо завтра всё сделаем , вы напишите сколько нужно добавить автобусов ?
Гость
1 час
Покупайте себе автомобили и едьте куда надо, власть в стране создала для этого все условия. Дешевые, комфортные иномарки разных стран мира, или отечественные сверхнадежные, высококачественные авто по сниженным ценам ждут своих покупателей. Спасибо ВВП, нигде нет такого президента, все страны и народы нам завидуют.
Читать все комментарии
