«Один автобус»: жители поселков под Ярославлем пожаловались на нехватку транспорта

Жители Ярославского района пожаловались на нехватку автобусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители поселков под Ярославлем пожаловались на проблемы с транспортом.

«Жители Ермолово уже долгое время сталкиваются с проблемой транспортного сообщения. На данный момент весь район, включающий несколько крупных посёлков, обслуживает всего один автобусный маршрут № 143. На конечной остановке расположено 15 трехэтажных многоквартирных домов и частный сектор более чем на 300 домов. Далее по маршруту находится ЖК „Родные просторы“, который активно застраивается, и там уже возведено более 10 домов. В результате автобусы отправляются с конечной остановки переполненными», — рассказала жительница Ермолово Ирина Курочкина.

Женщина добавила, что предусмотренный интервал движения автобуса в 30 минут часто не выдерживается.

«На практике водители часто нарушают график — автобусы простаивают на конечной, а пассажирам приходится ждать час и более», — пожаловалась она.

Жители считают, что количество автобусов на маршруте надо увеличить, организовать движение строго по расписанию и рассмотреть перспективу запуска других автобусов с учетом темпов застройки района.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что на межмуниципальном маршруте № 143 «Ярославль (Ярославль Главный) — Ермолово (ЖК „Зелёный бор“)» работает 6 автобусов среднего класса вместимости.

«За установленные факты срывов рейсов на маршруте в адрес компании-перевозчика специалистами ГКУ „Организатор перевозок Ярославской области“ в рамках государственного контракта накладываются штрафные санкции. В настоящее время с перевозчиком проведена работа о недопущении подобных ситуацией в будущем», — сообщили власти.

Также в правительстве добавили, что комплексно рассматривают возможные варианты увеличения маршрутов и транспорта на них маршрутах в районах, где активно ведется комплексная застройка.

«Рассматриваются вопросы по возможному открытию дополнительных автобусных маршрутов», — добавили в Минтрансе.