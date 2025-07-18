«Вот она, ямина!»: жительница Ярославской области записала эмоциональное видео из-за разбитой дороги

Жительница Ярославской области записала эмоциональное видео из-за разбитой дороги в Пошехонском округе. Ее обращение опубликовало региональное отделение «Народного фронта».
На записи женщина за рулем авто показывает путь из Пошехонского округа в Череповец.
«Шик, блеск, красота! Вот она, прекрасная дорога, ведущая в Череповец из Пошехонья. Смотрите, люди, прекрасно едут машины! Вот она, ямина! И куда ее объезжать? Хорошо вот сейчас встречки нет. Наслаждайтесь, дорожники. И больше не пишите свои отписки дурацкие. Вот еще, посмотрите, какие здесь ямины, куда здесь ехать? А ямина глубокая и залита дождем. И ты не знаешь, выедешь ты из нее или там застрянешь. Хоть выходи и купайся в этих глубоких лужах», — произносит женщина за кадром.
В «Народном фронте рассказали», что отрезок трассы «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» ремонтируют больше года. Стоимость работ по контракту оценили в 488 миллионов рублей.
«В начале лета работы, завершение которых перенесли допсоглашением с 23 мая на 15 августа, встали», — рассказали в «Народном фронте».
В прокуратуре уже организовали проверку.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, содержании и ремонте участка дороги, а также исполнению условий контракта по его ремонту как подрядчиком, так и заказчиком», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.