«Вот она, ямина!»: жительница Ярославской области записала эмоциональное видео из-за разбитой дороги

«Шик, блеск, красота! Вот она, прекрасная дорога, ведущая в Череповец из Пошехонья. Смотрите, люди, прекрасно едут машины! Вот она, ямина! И куда ее объезжать? Хорошо вот сейчас встречки нет. Наслаждайтесь, дорожники. И больше не пишите свои отписки дурацкие. Вот еще, посмотрите, какие здесь ямины, куда здесь ехать? А ямина глубокая и залита дождем. И ты не знаешь, выедешь ты из нее или там застрянешь. Хоть выходи и купайся в этих глубоких лужах», — произносит женщина за кадром.