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Дороги и транспорт Проблема «Вот она, ямина!»: жительница Ярославской области записала эмоциональное видео из-за разбитой дороги

«Вот она, ямина!»: жительница Ярославской области записала эмоциональное видео из-за разбитой дороги

Прокуратура уже начала проверку

180
4 комментария
Ярославцы пытаются добиться ремонта разбитой дороги | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramЯрославцы пытаются добиться ремонта разбитой дороги | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Ярославцы пытаются добиться ремонта разбитой дороги

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Жительница Ярославской области записала эмоциональное видео из-за разбитой дороги в Пошехонском округе. Ее обращение опубликовало региональное отделение «Народного фронта».

На записи женщина за рулем авто показывает путь из Пошехонского округа в Череповец.

«Шик, блеск, красота! Вот она, прекрасная дорога, ведущая в Череповец из Пошехонья. Смотрите, люди, прекрасно едут машины! Вот она, ямина! И куда ее объезжать? Хорошо вот сейчас встречки нет. Наслаждайтесь, дорожники. И больше не пишите свои отписки дурацкие. Вот еще, посмотрите, какие здесь ямины, куда здесь ехать? А ямина глубокая и залита дождем. И ты не знаешь, выедешь ты из нее или там застрянешь. Хоть выходи и купайся в этих глубоких лужах», — произносит женщина за кадром.

Дорога будто состоит из сплошных ям и луж

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Telegram

В «Народном фронте рассказали», что отрезок трассы «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» ремонтируют больше года. Стоимость работ по контракту оценили в 488 миллионов рублей.

«В начале лета работы, завершение которых перенесли допсоглашением с 23 мая на 15 августа, встали», — рассказали в «Народном фронте».

В прокуратуре уже организовали проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, содержании и ремонте участка дороги, а также исполнению условий контракта по его ремонту как подрядчиком, так и заказчиком», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пошехонский район Прокуратура Дорога Народный фронт
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Комментарии
4
Гость
23 минуты
Какие вам, на фиг, дороги? На бомбы денег не хватает.
Гость
20 минут
только в один завод Индии было вложено ДВАДЦАТЬ ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ наших народных денег а сколько таких заводов атомных электростанций итд итп по всему многополярному миру?! а на нас денег нет но вы продолжайте платить налоги, сборы, акцизы которые всё растут и работать всё больше
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