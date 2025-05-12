В России из-за новой причины начнут надолго забирать водительские права. Подробности

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В Госдуму внесли законопроект, который позволит забирать права за непредоставление преимущества скорой помощи. Срок лишения составит до двух лет, также будут предусмотрены новые штрафы. Подробности сообщают РИА Новости.

Закон разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, главой профильного комитета по труду. Проект предполагает поправки в соответствующую статью КоАП. Это штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, а вдобавок — лишение водительских прав на срок от 3 месяцев до 2 лет.

Сейчас за непредоставление преимущества скорой предусмотрен штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей. Прав тоже могут лишить (а могут и не лишить, это необязательно) — но на срок до года.

«Эта инициатива возникла по итогам беседы с руководителем Фонда Жириновского — дочерью основателя ЛДПР Анастасией Боцан-Харченко. Она еще раз с возмущением обратила внимание на конкретные ситуации, когда водители порой просто издеваются и откровенно глумятся, препятствуя движению машин скорой. А ведь подобное поведение — это прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И всё из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы», — отметил Нилов.

Депутат уверен, что лишение прав в таких ситуациях необходимо сделать обязательным. Тогда ответственность станет более серьезной и чувствительной.

«Причем не в качестве альтернативы: здесь должен быть безальтернативный подход. И в случае, если факт издевательства зафиксирован и тем более это привело к тяжелым последствиям для граждан, к которым направляется машина скорой помощи, то наказание будет самым суровым», — добавил Нилов.