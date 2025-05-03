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Дороги и транспорт В Рыбинске из-за ремонта дороги изменят маршруты автобусов. Новая схема

В Рыбинске из-за ремонта дороги изменят маршруты автобусов. Новая схема

Рассказываем, как будет ходить транспорт

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Ограничения будут действовать с 4 по 13 мая | Источник: Алена Косточкина / 76.RU Ограничения будут действовать с 4 по 13 мая | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Ограничения будут действовать с 4 по 13 мая

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области временно изменят маршруты общественного транспорта. Это необходимо из-за ремонта дороги.

С 4 по 13 мая движение будет закрыто по улице Правды на перекрестке с круговым движением на левобережной стороне.

«Маршруты № 8, 8Т, 11, 18, 29, 109, 156, 160 при движении в обратном направлении будут следовать от улицы Бурлацкой по улице Рыбинской (с включением в маршруты № 156 и № 160 временного промежуточного остановочного пункта в районе пересечения с улицей Александровской), улице Коллективизации (с включением временного промежуточного остановочного пункта „Почта“), мосту через реку Волгу и далее по своим маршрутам», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

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Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора
Ремонт Транспорт Маршрут Рыбинск
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