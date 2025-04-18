«Люди идут пешком»: Ярославль сковали девятибалльные пробки

Ярославцы идут вдоль пробки пешком Источник: Яндекс. Карты, читатель 76.RU











Вечером 18 апреля Ярославль встал в девятибалльные пробки. Особенно затруднительна ситуация в центре и на Московском проспекте. На Яндекс-картах эти участки окрашены в бардовый цвет.

«Из-за пробки все остановки переполнены. Люди выходят из автобусов и переходят мост через Которосль пешком», — сообщила читательница сайта 76.RU.

На Яндекс-картах обозначено несколько мест ДТП — на Большой Федоровской, недалеко от пересечения с Московским проспектом, а также две аварии у Московского вокзала.

В соцсетях ярославцы сообщают, что на проспекте Фрунзе, на повороте к ГИБДД, ставят забор. Из-за этого тоже затор.

Еще одна версия причины пробки, озвученная в соцсетях, — ярославцы массово потянулись за город на своих авто.

А вы попали в пробку? Да Нет