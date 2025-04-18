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Дороги и транспорт «Люди идут пешком»: Ярославль сковали девятибалльные пробки

«Люди идут пешком»: Ярославль сковали девятибалльные пробки

В чем причина заторов

2 880
38 комментариев
Ярославцы идут вдоль пробки пешком | Источник: Яндекс. Карты, читатель 76.RUЯрославцы идут вдоль пробки пешком | Источник: Яндекс. Карты, читатель 76.RU

Ярославцы идут вдоль пробки пешком

Источник:

Яндекс. Карты, читатель 76.RU

Вечером 18 апреля Ярославль встал в девятибалльные пробки. Особенно затруднительна ситуация в центре и на Московском проспекте. На Яндекс-картах эти участки окрашены в бардовый цвет.

«Из-за пробки все остановки переполнены. Люди выходят из автобусов и переходят мост через Которосль пешком», — сообщила читательница сайта 76.RU.

Огромная пробка образовалась на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RUОгромная пробка образовалась на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RU
Транспорт еле едет | Источник: читатель 76.RUТранспорт еле едет | Источник: читатель 76.RU
Пассажиры автобусов не выдерживают, выходят из транспорта и идут пешком | Источник: читатель 76.RUПассажиры автобусов не выдерживают, выходят из транспорта и идут пешком | Источник: читатель 76.RU

На Яндекс-картах обозначено несколько мест ДТП — на Большой Федоровской, недалеко от пересечения с Московским проспектом, а также две аварии у Московского вокзала.

В соцсетях ярославцы сообщают, что на проспекте Фрунзе, на повороте к ГИБДД, ставят забор. Из-за этого тоже затор.

Еще одна версия причины пробки, озвученная в соцсетях, — ярославцы массово потянулись за город на своих авто.

А вы попали в пробку?

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
38
Гость
7 часов
да это же бесконечный полк!
Гость
6 часов
"бАрдовый цвет" - это какой? цвета продукта жизнедеятельности бардов? :)
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