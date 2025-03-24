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Дороги и транспорт подробности До сотки за три секунды! Звезда «Уральских пельменей» устроил тест-драйв кибертраку стоимостью 20 млн рублей

До сотки за три секунды! Звезда «Уральских пельменей» устроил тест-драйв кибертраку стоимостью 20 млн рублей

Сергей Ершов поделился впечатлениями от титанового гиганта

1 825
3 комментария

Не многим повезло прокатиться за рулем кибертрака

Источник:

В музее автомобильной техники на Урале появился новый экспонат — это кибертрак Tesla за 20 миллионов рублей. Тест-драйв автомобиля Илона Маска устроил участник шоу «Уральских пельменей» Сергей Ершов.

Посмотрите в видео чуть выше, как это было.

Сергей Ершов обкатывал кибертрак на площадке музея, поэтому не смог оценить всех его возможностей. Пришлось соблюдать скоростной режим. А вообще этот гигант разгоняется до ста километров всего за три секунды.

— Я даже не представляю, как это. Ни в одном самолете, кажется, так не разгонишься. Это тебя должно вжать в сиденье, наверное, настолько, что говорить не сможешь, — говорит Сергей Ершов. — Надеюсь, доживу до того времени, когда куплю такую.

Кибертрак весит более трех тонн, чтобы управлять им, нужны права как на грузовик — категории С. У титана два багажника: небольшой спереди и просторный сзади. На передней панели — монитор с круговым обзором. Он транслирует изображение с камер, которые установлены со всех сторон машины.

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Комментарии
3
280808018
25 марта, 11:59
у нас до сих пор Обама в подъездах гадит, и ручку двери оторвал, а вы все рекламу его запускаете! ну сколько можно
Гость
24 марта, 19:47
Нам не нужна сотка за три секунды. Русскому человеку нужен свой дом за городом на одном гектаре своей земли.
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