До сотки за три секунды! Звезда «Уральских пельменей» устроил тест-драйв кибертраку стоимостью 20 млн рублей

Не многим повезло прокатиться за рулем кибертрака Источник: «Вести Урал»

В музее автомобильной техники на Урале появился новый экспонат — это кибертрак Tesla за 20 миллионов рублей. Тест-драйв автомобиля Илона Маска устроил участник шоу «Уральских пельменей» Сергей Ершов.

Посмотрите в видео чуть выше, как это было.

Сергей Ершов обкатывал кибертрак на площадке музея, поэтому не смог оценить всех его возможностей. Пришлось соблюдать скоростной режим. А вообще этот гигант разгоняется до ста километров всего за три секунды.

— Я даже не представляю, как это. Ни в одном самолете, кажется, так не разгонишься. Это тебя должно вжать в сиденье, наверное, настолько, что говорить не сможешь, — говорит Сергей Ершов. — Надеюсь, доживу до того времени, когда куплю такую.