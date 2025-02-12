Летите в отпуск в 2025-м? Новые правила авиаперелетов, которые нужно знать, чтобы сэкономить время и деньги

Выбор места . Мы уже привыкли, что авиакомпании взимают дополнительную плату за выбор места и, если вы путешествуете не в одиночку, нужно будет отдать несколько сотен рублей за то, чтобы сидеть рядом во время полета. С 20 января 2025 года пассажиры с детьми до 12 лет могут бесплатно выбирать места рядом при регистрации. Такую возможность по закону должны предоставлять авиакомпании.

Отмена обратного билета. Ранее многие авиакомпании аннулировали обратный билет, если пассажир не воспользовался первым рейсом. С 1 сентября 2025 года закон будет запрещать автоматическую отмену. Чтобы сохранить обратный билет, пассажиру нужно уведомить авиакомпанию не позднее 2 часов после вылета пропущенного рейса.

В случае стыковочных рейсов при уведомлении аннулируются только билеты в пункт назначения, но обратный маршрут сохраняется.

Несмотря на то, что правило начинает действовать с сентября этого года, опция сохранения обратного билета уже существует у некоторых авиакомпаний. Например, в S7 Airlines, чтобы он не сгорел, необходимо как можно скорее уведомить контактную службу и подтвердить бронь.