Летите в отпуск в 2025-м? Новые правила авиаперелетов, которые нужно знать, чтобы сэкономить время и деньги

Планирование поездки — дело не только увлекательное, но и ответственное. Если вы собираетесь в отпуск, важно знать актуальные правила и законы, касающиеся авиаперелетов. Как не потерять обратный билет, где искать льготные тарифы, что нового в нормах провоза багажа — лучше заранее разобраться в этих деталях, чтобы избежать лишних нервов и трат.
Наши коллеги из MSK1.RU совместно с экспертами S7 Airlines собрали главные правила авиаперелетов в 2025 году, включая новые изменения, чтобы помочь вам избежать сложностей во время путешествий.
1. Покупка и возврат авиабилетов
Выбор места. Мы уже привыкли, что авиакомпании взимают дополнительную плату за выбор места и, если вы путешествуете не в одиночку, нужно будет отдать несколько сотен рублей за то, чтобы сидеть рядом во время полета. С 20 января 2025 года пассажиры с детьми до 12 лет могут бесплатно выбирать места рядом при регистрации. Такую возможность по закону должны предоставлять авиакомпании.
Отмена обратного билета. Ранее многие авиакомпании аннулировали обратный билет, если пассажир не воспользовался первым рейсом. С 1 сентября 2025 года закон будет запрещать автоматическую отмену. Чтобы сохранить обратный билет, пассажиру нужно уведомить авиакомпанию не позднее 2 часов после вылета пропущенного рейса.
В случае стыковочных рейсов при уведомлении аннулируются только билеты в пункт назначения, но обратный маршрут сохраняется.
Несмотря на то, что правило начинает действовать с сентября этого года, опция сохранения обратного билета уже существует у некоторых авиакомпаний. Например, в S7 Airlines, чтобы он не сгорел, необходимо как можно скорее уведомить контактную службу и подтвердить бронь.
2. Льготные авиабилеты
Некоторые категории пассажиров могут купить субсидированные билеты и значительно сэкономить в поездке. Разберем подробнее, что это за категории и как приобрести билеты со скидкой.
Кто может купить льготный билет?
Молодежь (до 23 лет);
пенсионеры (женщины 55+, мужчины 60+);
взрослые с инвалидностью первой группы и сопровождающие, инвалиды второй или третьей группы с детства, дети с инвалидностью с сопровождающими;
многодетные семьи;
дети с путевкой в детский центр «Океан»;
граждане Дальневосточного федерального округа;
жители Калининградской области и иногородние учащиеся местных вузов, но только очники.
Где купить и как использовать?
Льготные билеты доступны на сайтах авиакомпаний, но условия у каждого перевозчика могут отличаться.
На 2025 год пассажиры вправе приобрести максимум четыре субсидируемых авиабилета в одну сторону, или два туда-обратно, или два в одну сторону и один в обе.
Для покупки субсидируемого билета для льготников обязательно надо подтвердить гражданство РФ. Взрослые предъявляют паспорт, для оформления билета на детей до 14 лет понадобится свидетельство о рождении. Также некоторым категориям пассажиров нужны документы, подтверждающие право на льготу.
3. Перелет с детьми
Дети до 2 лет по-прежнему могут летать бесплатно внутри России либо с 90%-й скидкой на международные рейсы (в зависимости от авиакомпании).
Новое правило с 2025 года: теперь детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка 50% на авиаперелеты внутри страны. Есть исключения. Скидка не распространяется на бизнес-класс, субсидированные билеты также не участвуют в программе.
4. Правила провоза ручной клади
Напомним также, что можно взять с собой в салон самолета в качестве ручной клади. Здесь без изменений, ограничения по содержимому те же.
Запрещены:
жидкости более 100 мл (включая мягкие сыры — камамбер, бри, консервы);
запрещены маникюрные ножницы и спицы для вязания;
техника с аккумулятором (до 100 Вт⋅ч — разрешено, свыше 100 Вт⋅ч — требуется разрешение авиакомпании);
спиртные напитки — допускаются к провозу, если крепость менее 70% (и не забывайте про правило 100 мл).
Вы можете пронести в салон самолета любые напитки и товары из Duty Free, которые упакованы в оригинальную тару и запечатаны в оригинальный магазинный пакет. Правда, по правилам такой пакет нельзя открывать на борту.
Если есть сомнения, перед полетом лучше уточните правила провоза у конкретной авиакомпании.
5. Поиск утерянного багажа
Есть соответствующие правила и на случай, если во время перелета ваш багаж был утерян.
Что делать, если багажа нет на ленте?
Обратитесь к сотруднику аэропорта и составьте акт Property Irregularity Report (PIR). Укажите в нем личные данные и описание багажа. PIR понадобится для поиска багажа и возможной компенсации.
Если багаж не найден через 21 день
Авиакомпания обязана выплатить компенсацию. Для ее получения нужно подать претензию в письменном виде, срок рассмотрения — 30 дней. Сумма выплаты зависит от политики авиакомпании, правила всегда можно узнать на сайте перевозчика.
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