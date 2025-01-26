«Направлен вспомогательный локомотив»: в Ярославской области вынужденно встал поезд с пассажирами. Причина

Поезд совершил вынужденную остановку в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Около 19:45 в субботу, 25 января в Ярославской области на перегоне Сахареж — Бурмакино вынужденно остановился пассажирский поезд № 45 «Иваново — Санкт-Петербург». Как пояснили в пресс-службе Северной железной дороги, это случилось по техническим причинам.

— Для оказания помощи направлен вспомогательный локомотив, — пояснили в СЖД вечером 25 января.

В компании рассказали, что из-за случившегося прогнозировали задержки поездов № 745 «Кострома — Москва», № 746 «Москва — Кострома», а также пригородных поездов № 6409 «Кострома — Ярославль-Главный» и № 6406 «Нерехта — Депо».

Позже в СЖД пояснили, что время задержки поезда № 45 «Иваново — Санкт-Петербург» составило 1 час 54 минуты. В 22:15 поезд уже отправился дальше по маршруту.

— Остальные поезда, задержанные в связи с происшествием, также отправлены по маршрутам. Северная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов, — рассказали в пресс-службе СЖД.