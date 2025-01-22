«Вылезут какие-то косяки, и придется откладывать опять»: когда уже российские пассажиры полетят на Ту-214

Сейчас в Ту-214 меняют импортные компоненты на отечественные Источник: ОАК











Новый год — новые амбициозные планы! Казанский авиационный завод (КАЗ) должен выйти на серийное производство самолетов Ту-214 — тех самых, которые пытаются возродить уже несколько лет. К 2027 году в Татарстане будут выпускать по 20 «тушек» в год. Или не будут?

Редакция 116.RU поговорила с авиационными экспертами и готова рассказать, в чем заключаются сложности этой задачи и почему сроки могут опять отложить.

«Есть определенное сомнение»

— Сейчас задача стоит в государственной программе развития авиационной отрасли. Ее в 2022 году приняли, в 2023-м и 2024-м немножко подкручивали. Но такие цифры, 20 самолетов в год, действительно стоят, — говорит авиаэксперт Максим Пядушкин.

В прошлом году правительство России одобрило планы по выпуску самолетов Ту-214. В 2024 году, как и в 2023-м, КАЗ должен был выпустить по одной «тушке». Однако этого так и не произошло. Впереди у завода точно насыщенный год: в воздух должны подняться четыре новых лайнера.

— Под это дело выделяются деньги. На Казанском заводе идет строительство новых цехов именно для того, чтобы масштабировать существующие производства и постараться выйти на эти объемы. Только не знаю, успеют ли они в срок, — рассуждает Пядушкин.

Планы, одобренные правительством России Источник: Pravo.gov.ru











По мнению эксперта, республика делает всё, чтобы авиакомпании наконец-то увидели в своих парках Ту-214. На нужды и оборудование завода действительно выделены деньги: 2 миллиарда на новый корпус, более 320 миллионов на реконструкцию одного из цехов и около 30 миллиардов на капремонт 10 объектов. При этом не все работы выполнены. Их закончат только в конце 2026 года. А четыре самолета нужны уже сейчас.

Однако не только от переоборудования КАЗа зависит дальнейшая судьба еще не выпущенных самолетов. Вторым камнем преткновения может стать импортозамещение. После ввода ряда санкций премьер-министр России Михаил Мишустин дал задание переоборудовать Ту-214, заменив зарубежные детали на отечественные.

Тут и возникли сложности. Ранее, как утверждают авиаэксперты, на заводах России не производили детали, которые теперь необходимо заменить. Соответственно, процесс производства и установки оборудования потребовал времени.

— Как оказалось, западных компонентов на Ту-214 довольно много. И это же отдельная конструкторская работа — переделывать самолет. Она отнимает время чисто на испытания и время на изготовление этих компонентов, поскольку многие из них у нас в стране просто не производились, — объясняет Пядушкин.

При этом изделия нужно сначала испытывать, не поднимая самолет в воздух, что занимает достаточно большое количество времени. После этого, если всё нормально, новые детали устанавливают в «тушку» и проверяют уже непосредственно в полете. И здесь нельзя отрицать технические риски, которые могут возникнуть в процессе.

— Эти планы — очень амбициозные. И у меня есть определенное сомнение, что в такие короткие сроки это всё можно сделать. Уже несколько раз эта программа откладывалась. Я предполагаю, что, наверное, чисто технологически вылезут какие-то косяки и придется откладывать опять, — рассуждает эксперт.

Ранее предполагалось, что на выпуск может повлиять сокращение планов по производству двигателей. Судя по проекту постановления правительства от Минпромторга, планы сократили в полтора раза. В Ту-214 используются двигатели ПС-90А, разработка которых началась еще в 1979 году. Авиаэксперт предположил, что технических сложностей здесь возникнуть не должно.

— Опять же, только проблемы с масштабированием. Я не знаю, почему они сократили планы. Это означает, что, условно говоря, под эти двигатели нет самолетов, — резюмирует Пядушкин.

А самолетов-то действительно нет.

«Для этой машины существует вполне конкретная ниша»

— Это невозможно. В старые времена у нас авиазаводы имели численность от 18 до 25 тысяч человек, представляете себе такой завод? В России город начинается с 10 тысяч официально. Эти времена, понятно, что уже не вернутся. И квалифицированных на такую работу не найдешь. Поэтому остается только один способ облегчить задачу — автоматизировать процесс сборки, — заявил независимый эксперт по автопрому и авиации Алексей Захаров.

В пример Захаров привел другие предприятия, автоматизировавшие процесс производства Ил-76 и МС-21. Последний, к слову, часто сравнивают с казанскими Ту-214. Летом прошлого года один из крупных российских авиаперевозчиков «Аэрофлот» отказался от приобретения «тушек» в пользу гражданских лайнеров МС-21. Компания ждала от КАЗа 40 самолетов, но так и не дождалась. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский называл причиной такого решения сорванные сроки.

Захаров считает, что Ту-214 может и должен занять свое место в отечественной авиации. У «тушки» даже есть некоторые преимущества перед МС-21.

— МС-21 имеет большие проблемы с характеристиками нагрузки и дальности. Он не может везти заявленное количество пассажиров на заявленную дальность. У Ту-214 с этими характеристиками лучше. Для этой машины существует вполне конкретная ниша в парках российских авиакомпаний, — отмечает Захаров.

По словам эксперта, МС-21 потребуется совершать дополнительную посадку во время полета на дальние расстояния. «Тушка» же смогла бы лететь без остановок. Поэтому долгожданное появление новых Ту-214 выгодно всем: властям, обычным пассажирам и авиакомпаниям.

— Для людей так передвигаться будет неудобно. Еще это дополнительные расходы для перевозчиков. Ту-214 бы свое место нашел, — сказал Захаров.

Меньше года выпуском занимался ныне экс-управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев. Он покинул свою должность в ноябре 2024 года. В тот же месяц с поста ушел директор КАЗа Николай Савицких. На его место пришел Зуфар Миргалимов.

— Казанский авиазавод расширяется и модернизируется, перед предприятием стоят по-настоящему грандиозные задачи. Рассчитываем, что для их выполнения Зуфар Васыхович использует весь свой профессионализм, — говорил Александр Бобрышев, нынешний директор «Туполева».

Сейчас Бобрышев занимает параллельно пост заместителя гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации. По мнению Захарова, Тимофеев был в роли управляющего «Туполевым» уместнее.

— Тимофеев был ориентирован именно на Ту-214. Новый руководитель имеет несколько другую направленность, а именно на военные программы «Туполева» и Казанского завода. Я полагаю, что он будет в меньшей степени все-таки уделять внимание конкретно Ту-214, — поделился Захаров.

При этом, как утверждает Захаров, Тимофеев поднимал вопрос недостоверной информации на предприятии. По предположениям эксперта, это могло послужить установке пока нереальных сроков по производству.

— Тимофеев в одной из первых своих публикаций в закрытом журнале «ОАК» написал, что едва ли не основной проблемой является вранье сверху донизу. Докладывают вот так, а на самом деле по-другому. И поэтому я полагаю, что руководство республики просто не в достаточной степени информировано, отсюда идут такие заявления, — говорит Захаров.