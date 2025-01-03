«Какой-то кипеж непонятный»: в Ярославле собралась пробка у моста. Причина

Затор в Ярославле образовался в выходной день Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Днем 3 января в Ярославле собралась пробка у Октябрьского моста в сторону центра. Автомобилисты сообщали, что выехать из Заволжского района было проблематично. Вереница машин растянулась от Дачной улицы.

— Заволга в город стоит в пробке. Ремонтные работы, — написали водители в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Автомобилисты сняли видео с места. На кадрах видно, что машины и общественный транспорт продвигаются в сторону центра очень медленно. Чуть дальше заметны рабочие и спецтехника. Они оградили конусами часть полосы.

— Вот, какой-то кипеж непонятный. А у нас всегда все вовремя, — прокомментировал происходящее оператор за кадром.

Рабочие выставили конусы Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В ДГХ мэрии Ярославля рассказали, что за ремонт затеяли в выходной день.

— Ведется ямочный ремонт литым асфальтом, — пояснили в департаменте городского хозяйства порталу 76.RU.

Судя по «Яндекс.Картам» к 14:30 движение стало свободнее. Участок на Дачной улице отмечен зеленым цветом. Агрегатор оценивает дорожную загруженность в городе на 3 балла.