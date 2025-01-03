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Дороги и транспорт «Какой-то кипеж непонятный»: в Ярославле собралась пробка у моста. Причина

«Какой-то кипеж непонятный»: в Ярославле собралась пробка у моста. Причина

Автомобилисты показали образовавшийся затор

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Затор в Ярославле образовался в выходной день

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Днем 3 января в Ярославле собралась пробка у Октябрьского моста в сторону центра. Автомобилисты сообщали, что выехать из Заволжского района было проблематично. Вереница машин растянулась от Дачной улицы.

—  Заволга в город стоит в пробке. Ремонтные работы, — написали водители в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Автомобилисты сняли видео с места. На кадрах видно, что машины и общественный транспорт продвигаются в сторону центра очень медленно. Чуть дальше заметны рабочие и спецтехника. Они оградили конусами часть полосы.

— Вот, какой-то кипеж непонятный. А у нас всегда все вовремя, — прокомментировал происходящее оператор за кадром.

Рабочие выставили конусы

Источник:

В ДГХ мэрии Ярославля рассказали, что за ремонт затеяли в выходной день.

— Ведется ямочный ремонт литым асфальтом, — пояснили в департаменте городского хозяйства порталу 76.RU.

Судя по «Яндекс.Картам» к 14:30 движение стало свободнее. Участок на Дачной улице отмечен зеленым цветом. Агрегатор оценивает дорожную загруженность в городе на 3 балла.

Автомобилисты отметили значками ремонтные работы

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