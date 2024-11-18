«Дальний Восток могут захватить китайцы и корейцы»: как в России пытаются решить проблемы дефицита самолетов

Новые рейсы появились в расписании на конец декабря этого года Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Проблему нехватки широкофюзеляжных самолетов, судя по всему, решили исправить за счет внутренних рейсов. Из Москвы на Дальний Восток начнут летать узкофюзеляжные борты.

Из-за промежуточной посадки в Красноярске полеты будут длиться на 2–3 часа дольше, чем уже существующие в расписании самые короткие. По мнению экспертов и анонимных Telegram-каналов, такое решение могло быть принято из-за дефицита широкофюзеляжных бортов на более выгодных международных направлениях. Подробности — в материале MSK1.RU.

Ни узких, ни широких

В России уже давно обсуждают проблему нехватки воздушных судов и сложности в обслуживании существующих. Техника не молодеет, а ремонтировать ее стало гораздо сложнее после глобальных экономических и геополитических событий последних лет.

Внутри этой родовой проблемы кроется видовая — дефицит широкофюзеляжных бортов или их нецелесообразное использование.

Широкофюзеляжные и узкофюзеляжные самолеты в основном различаются шириной фюзеляжа (корпуса) и, соответственно, компоновкой кресел и проходов в салоне, что влияет на пассажиро- и грузовместительность, а также дальность полета. Как правило, у узкофюзеляжных самолетов диаметр фюзеляжа не превышает 3–4 метров, чего достаточно для размещения до шести кресел в ряду и одного центрального прохода между ними. У широкофюзеляжных самолетов поперечная длина борта начинается от 5 метров, что позволяет разместить в ряду от 7 до 10 кресел экономкласса с двумя проходами.

Накануне в анонимном Telegram-канале «Кухня Аэрофлота» сообщили о новых дальневосточных рейсах, которые запускает главный авиаперевозчик страны.

— «Аэрофлот» с конца декабря начнет выполнять некоторые рейсы из Москвы на Дальний Восток на узкофюзеляжных самолетах с промежуточной посадкой для дозаправки в Красноярске. Такой рейс будет по-прежнему считаться прямым (дозаправка не является стыковкой), но займет приблизительно на 2–2,5 часа больше времени, — написали авторы канала. — Билетов на эти рейсы в продаже еще нет, однако слоты в аэропортах уже получены, а сами рейсы уже можно найти в сезонном расписании.

«Аэрофлот» Источник: Самый дешевый и самый быстрый рейс «Аэрофлота» до Владивостока. 8,5 часа и 18 100 рублей

Сейчас самыми короткими и прямыми восьмичасовыми рейсами «Аэрофлот» летает во Владивосток и, к примеру, в Южно-Сахалинск на Boeing-777. Но в расписании на конец декабря действительно появились маршруты с пересадкой в Красноярске.

Но на сайте авиаперевозчика посещение сибирского города называется именно «пересадкой», а не дозаправкой. На одних рейсах она занимает два, а на других три часа, на третьих всего 45 минут, при этом вылет на восток будет производиться силами другой авиакомпании и на другом самолете.

Красноярск выбран для промежуточной посадки потому, что он расположен примерно на середине пути между Москвой и городами Дальнего Востока и здесь находится крупнейший региональный хаб группы «Аэрофлот». Telegram-канал «Кухня Аэрофлота»

В некоторых случаях, согласно расписанию «Аэрофлота», придется действительно пересаживаться с Boeing на узкофюзеляжный Airbus или наоборот, либо же между Airbus разных моделей. На дозаправку это не похоже. В то же время, по мнению «Кухни Аэрофлота», такими решениями авиакомпания хочет приучить любителей дальневосточных рейсов к узкофюзеляжным самолетам и рейсам с пересадками.

— К узкому фюзеляжу и дозаправкам всё равно привыкать придется: имеющийся флот не молодеет и всё равно будет постепенно выводиться из строя, а пока он в добром здравии, эффективнее использовать его на более прибыльных международных направлениях, — добавили авторы анонимного канала.

«Аэрофлот» Источник: Цены на один из 13-часовых рейсов до Владивостока, которые появятся в конце декабря, начинаются от 43 581 рублей

А привыкать действительно придется — как MSK1.RU рассказывал в январе 2024 года, российские власти объявили о выделении производителям более 280 миллиардов рублей на возвратной основе, чтобы те выпустили до 2030 года более 600 отечественных лайнеров. В распоряжении правительства сказано, что это будут 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21, 115 машин Ту-214, 70 бортов Ил-114 и 12 самолетов Ил-96 .

Таким образом новые рейсы не только стоят в разы дороже, но и занимают больше времени. Поэтому в настоящий момент непонятно, для кого их вводят и кто ими будет пользоваться.

Первая сделка по «мокрому лизингу»

Немного света на это загадочное решение авиакомпании проливает ситуация с «мокрым лизингом» трех Airbus A330, который, по версии «Коммерсанта», сейчас готовятся реализовать «Аэрофлот» и iFly. По данным журналистов, первая сделка по недавно разрешенной системе аренды воздушных судов может состояться уже в этом году.

«Мокрый лизинг» — это схема передачи самолетов в аренду вместе с экипажами. Разрешение на оформление таких сделок в РФ начало действовать с 1 сентября 2024 года. Предполагается, что новая система снизит нагрузку на более слабую авиакомпанию, а текущие расходы по эксплуатации судна и экипажа будут возложены на арендатора.

«Аэрофлот» Источник: Самый дешевый и самый быстрый рейс «Аэрофлота» до Хабаровска. 8 часов и 18 100 рублей

— Как выяснил «Ъ», в РФ должна состояться первая сделка с «мокрым лизингом»: бывший чартерный перевозчик iFly может передать «Аэрофлоту» (MOEX: AFLT) все три оставшихся Airbus A330, — пишет «Коммерсант». — В прошлом году iFly надеялся выкупить эти самолеты за счет ФНБ у американского лессора, но не получил средств. По мнению собеседников «Ъ» в отрасли, «Аэрофлот» поставит эти самолеты на дальневосточных направлениях, а в будущем может выкупить эти лайнеры. Без самолетов iFly после сделки фактически прекратит деятельность.

Если сделка по «мокрому лизингу» действительно состоится, крайне интересно было бы узнать, как «Аэрофлот» и его дочерние компании будут платить экипажам арендованных бортов, учитывая регулярные возмущения штатных сотрудников по поводу низких зарплат.

— Возможности наращивать емкости за счет мокрого лизинга ограничены — в стране не так много «Ай-флаев» (о них мы расскажем позже. — Прим. ред.). И если узкофюзеляжный флот рано или поздно удастся заменить новыми российскими самолетами, то производство российских широкофюзеляжных лайнеров пока почти даже не обсуждается, эта перспектива очень отдаленная, — написали в «Кухне Аэрофлота».

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» в ходе разговора с корреспондентом MSK1.RU отказались комментировать ситуацию по телефону и потребовали направить запрос. Запрос направлен, на момент публикации ответа не поступало.

«Аэрофлот» Источник: В конце декабря появится вот такой рейс в Хабаровск с пересадкой в Красноярске. Более 13 часов полета и 22 377 рублей за самый дешевый билет

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что нехватка широкофюзеляжных бортов — давняя проблема страны.

— Дело в том, что широкофюзеляжные самолеты могут без посадки летать на Дальний Восток, — объяснил MSK1.RU Сытник. — Но наши конструкторы всегда почему-то ориентировались на то, что они только живут в Москве и Подмосковье. Для них самое большое расстояние было Москва — Люберцы. Поэтому самолеты строились с дальностью на 3–4 тысячи километров, потом увеличивали.

При всем уважении к таким великим конструкторам, как Туполев, Ильюшин, Антонов, Яковлев, я всё равно всегда задавался вопросом: страна огромная, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского — 7 тысяч километров. Ну почему самолеты вы делаете на 4–5 тысяч километров? Юрий Сытник заслуженный пилот России

Сытник предполагает, что своими решениями авиакомпания может приберечь ресурс Boeing для более дальних и выгодных полетов, а те машины, которые плохо востребованы на пассажирских линиях, запустить на Дальний Восток.

Дальний Восток без людских резервов захватят или китайцы, или корейцы, или кто-то еще. Юрий Сытник заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения

— Лишняя посадка — это всё равно ресурс государственный, можно сделать льготные

тарифы для обслуживания пассажиров и взлета-посадки этого самолета, — добавил заслуженный пилот РФ. — Мы заманиваем людей на Дальний Восток то низкой ипотекой, то дешевым гектаром. Но если не дать народу авиасообщение, он будет чувствовать себя оторванным от Москвы, курортов Черноморского побережья и вообще от Европы. Воздушное сообщение архиважное, потому что поездом долго ехать — семь дней.