Сохраняйте расписание: в Ярославле отменят пять автобусов

Транспорт в Ярославле начнет работать по зимнему режиму Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 16 октября общественный транспорт в Ярославле переходит на зимний режим работы. В связи с холодами уберут пять маршрутов, еще у девяти изменится расписание.

— В связи с переходом на зимнее расписание прекращается работа сезонных маршрутов, — ранее предупреждали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Как пояснили в пресс-службе министерства, с 16 октября до весны уберут межмуниципальные, то есть пригородные и междугородние, автобусные маршруты.

«Яавтобусов» на маршрутах станет меньше Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Еще у 9 автобусов в Ярославле изменится расписание — рейсов станет меньше.

Как изменится расписание общественного транспорта Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

В Министерстве предупреждают об изменении в графике межмуниципального и городского транспорта Рыбинска. Аналогично с 16 октября из-за перехода на зимний режим работы 11 автобусов будут курсировать по скорректированному расписанию.

У каких автобусов изменится расписание в Рыбинске

№ 5 железнодорожный вокзал — микрорайон ГЭС-14;

№ 15 железнодорожный вокзал — Соборная площадь;

№ 29 железнодорожный вокзал — сады «Дружба»;

№ 103 Рыбинск — Чудинов;

№ 104К Рыбинск (ж/д вокзал) — Михайловское;

№ 105 Рыбинск — Каликино;

№ 150 Рыбинск — Милюшино;

№ 152 Рыбинск — Арефино;

№ 158 Рыбинск — Ларионово;

№ 159 Рыбинск — Мышкин;

№ 192 Рыбинск — Тихменево.

Актуальное расписание публикуют на сайте.