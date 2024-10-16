НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 760мм 87%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Водка от Шамана
Продают столетнюю часовню
Что с недостроенной гостиницей
Остались без отопления
Грибные места в Ярославской области
Новая выплата учителям
Стипендии в вузах Ярославля
Дороги и транспорт Сохраняйте расписание: в Ярославле отменят пять автобусов

Сохраняйте расписание: в Ярославле отменят пять автобусов

Еще на 9 маршрутах изменится график

270
2 комментария

Транспорт в Ярославле начнет работать по зимнему режиму

С 16 октября общественный транспорт в Ярославле переходит на зимний режим работы. В связи с холодами уберут пять маршрутов, еще у девяти изменится расписание.

— В связи с переходом на зимнее расписание прекращается работа сезонных маршрутов, — ранее предупреждали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Как пояснили в пресс-службе министерства, с 16 октября до весны уберут межмуниципальные, то есть пригородные и междугородние, автобусные маршруты.

«Яавтобусов» на маршрутах станет меньше

Еще у 9 автобусов в Ярославле изменится расписание — рейсов станет меньше.

Как изменится расписание общественного транспорта

В Министерстве предупреждают об изменении в графике межмуниципального и городского транспорта Рыбинска. Аналогично с 16 октября из-за перехода на зимний режим работы 11 автобусов будут курсировать по скорректированному расписанию.

У каких автобусов изменится расписание в Рыбинске

  • № 5 железнодорожный вокзал — микрорайон ГЭС-14;

  • № 15 железнодорожный вокзал — Соборная площадь;

  • № 29 железнодорожный вокзал — сады «Дружба»;

  • № 103 Рыбинск — Чудинов;

  • № 104К Рыбинск (ж/д вокзал) — Михайловское;

  • № 105 Рыбинск — Каликино;

  • № 150 Рыбинск — Милюшино;

  • № 152 Рыбинск — Арефино;

  • № 158 Рыбинск — Ларионово;

  • № 159 Рыбинск — Мышкин;

  • № 192 Рыбинск — Тихменево.

Актуальное расписание публикуют на сайте.

До весны во втором по величине городе Ярославской области отменят два автобусных маршрута: № 17 железнодорожный вокзал — железнодорожный переезд и № 190 Рыбинск — Кобостово.

ПО ТЕМЕ
Транспорт Автобус Общественный транспорт Расписание Зимний режим работы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
10 минут
Пешком согласно плану Таврического 👑🌙
Гость
4 минуты
Сезонные автобусы-здорово придумано.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление