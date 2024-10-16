Сохраняйте расписание: в Ярославле отменят пять автобусов

С 16 октября общественный транспорт в Ярославле переходит на зимний режим работы. В связи с холодами уберут пять маршрутов, еще у девяти изменится расписание.
— В связи с переходом на зимнее расписание прекращается работа сезонных маршрутов, — ранее предупреждали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Как пояснили в пресс-службе министерства, с 16 октября до весны уберут межмуниципальные, то есть пригородные и междугородние, автобусные маршруты.
Еще у 9 автобусов в Ярославле изменится расписание — рейсов станет меньше.
В Министерстве предупреждают об изменении в графике межмуниципального и городского транспорта Рыбинска. Аналогично с 16 октября из-за перехода на зимний режим работы 11 автобусов будут курсировать по скорректированному расписанию.
У каких автобусов изменится расписание в Рыбинске
№ 5 железнодорожный вокзал — микрорайон ГЭС-14;
№ 15 железнодорожный вокзал — Соборная площадь;
№ 29 железнодорожный вокзал — сады «Дружба»;
№ 103 Рыбинск — Чудинов;
№ 104К Рыбинск (ж/д вокзал) — Михайловское;
№ 105 Рыбинск — Каликино;
№ 150 Рыбинск — Милюшино;
№ 152 Рыбинск — Арефино;
№ 158 Рыбинск — Ларионово;
№ 159 Рыбинск — Мышкин;
№ 192 Рыбинск — Тихменево.
Актуальное расписание публикуют на сайте.
До весны во втором по величине городе Ярославской области отменят два автобусных маршрута: № 17 железнодорожный вокзал — железнодорожный переезд и № 190 Рыбинск — Кобостово.