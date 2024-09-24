«Для ликвидации конфликта»: в Ярославле вырубят деревья для расширения дороги

Все лето тротуары на улице Победы были перекопаны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле вырубят деревья и уберут опоры освещения для расширения дороги в центре города. Об этом предупредил глава департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров на общегородском собрании мэра утром 24 сентября.

Речь идет про участок улицы Победы от улицы Советской до Октябрьской площади. Ремонт дороги ведет АО «Ярдормост». Напомним, работы должны были завершить к концу июля 2024 года, затем их сдвинули до 31 августа. Мы уточнили информацию о новых сроках в мэрии.

— Улица Победы, здесь 84% выполнения, с каждым днем процент растет, остался ряд мероприятий, в основном — расширение на участке от Октябрьской площади до улицы Советской. На этой неделе Буквально в четверг-пятницу подрядная организация приступает к демонтажу зеленых насаждений, соответственно, они уже помечены. Порубочные ведомости все оформлены, билеты в адрес подрядной организации выданы. Мы отработали участок с «Россетями», будет производиться демонтаж опор освещения. У нас там уширение при движении в центр в каждом направлении. Работа начинается на этой неделе, — рассказал Ярослав Овчаров.

Участок улицы Победы расширят от Советской улицы до Октябрьской площади Источник: Яндекс Карты











Что известно о подрядчике Узнать АО «Ярдормост» работает с 2018 года. Компания зарегистрирована в поселке Кузнечиха Ярославского района. Учредителем является правительство области в лице департамента имущественных и земельных отношений. Организация активно участвует в госзакупках и ремонтирует дороги по всей области. Чистая прибыль за 2022 год составила 1,8 миллиона. Кстати, этот же подрядчик расширяет проспект Машиностроителей.

После ремонта на улице Победы появились новые знаки дорожного движения. Ярослав Овчаров просит обратить на них внимание.

В этом месте дорогу расширят до четырех полос Источник: Кирилл Поверинов











— По улице Победы я также хотел бы обратить внимание, что от Свердлова до Пушкина при движении в центр установлены знаки 3.27 «Стоянка запрещена», это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность. Правая полоса — это движение прямо, в сторону центра. Поворотный перекресток в сторону «Ауры», это левый поворот, там ликвидировали пешеходный переход, данное решение мы взвесили и согласовали с коллегами из ГИБДД. Данные мероприятия направлены на увеличение пропускной способность, для ликвидации конфликта между автомобилистами и пешеходами, — подчеркнул Ярослав Овчаров.

В этом году ремонт улицы Победы вызвал много возмущений со стороны местных жителей: несколько месяцев горожанам приходилось пробираться через песок и горы плитки.