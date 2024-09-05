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Дороги и транспорт «Фрунзе встаёт колом»: утро в Ярославле началось с многокилометровой пробки. Видео

«Фрунзе встаёт колом»: утро в Ярославле началось с многокилометровой пробки. Видео

В чем причина

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Движение на Суздальском шоссе и Московском проспекте было парализовало

Утром 5 сентября Фрунзенский район в Ярославле встал в гигантскую пробку в сторону центра. Движение парализовало на проспекте Фрунзе.

— Проспект Фрунзе стоит в огромной пробке от Чернопрудной до Московского, — сообщили местные жители в паблике «Послушано в Ярославле».

— За 40 мин не смог доехать от ЖК «Волго парк» до Московского проспекта, — поделился читатель 76.RU Павел.

Ситуация на дорогах в 9:30 утра 5 сентября

По данным агрегатора «Яндекс.Карты», бордовым цветом было отмечено Суздальское и Тормозное шоссе, улица Мельничная.

— Тормозное шоссе ещё хуже. Полчаса ехали от Ярославской до железнодорожного переезда, — поделилась в соцсетях Ирина.

Ярославец Максим Пискунов предположил, что пробка связана с началом учебного года:

— Как школа начинается, так Фрунзе встаёт колом каждый год, снег выпадет новый пост будет.

Еще одна из возможных причин утреннего затора в Ярославле — дорожная техника, припаркованная вдоль съезда с Суздальского шоссе на Московский проспект.

Дорожная техника припаркована вдоль Суздальского шоссе

Ремонтные работы не проводились, но полоса была заблокировна

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Пробка Затор Транспортный коллапс
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