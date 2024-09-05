«Фрунзе встаёт колом»: утро в Ярославле началось с многокилометровой пробки. Видео

Утром 5 сентября Фрунзенский район в Ярославле встал в гигантскую пробку в сторону центра. Движение парализовало на проспекте Фрунзе.
— Проспект Фрунзе стоит в огромной пробке от Чернопрудной до Московского, — сообщили местные жители в паблике «Послушано в Ярославле».
— За 40 мин не смог доехать от ЖК «Волго парк» до Московского проспекта, — поделился читатель 76.RU Павел.
По данным агрегатора «Яндекс.Карты», бордовым цветом было отмечено Суздальское и Тормозное шоссе, улица Мельничная.
— Тормозное шоссе ещё хуже. Полчаса ехали от Ярославской до железнодорожного переезда, — поделилась в соцсетях Ирина.
Ярославец Максим Пискунов предположил, что пробка связана с началом учебного года:
— Как школа начинается, так Фрунзе встаёт колом каждый год, снег выпадет новый пост будет.
Еще одна из возможных причин утреннего затора в Ярославле — дорожная техника, припаркованная вдоль съезда с Суздальского шоссе на Московский проспект.