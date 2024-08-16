Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране

Анна Голубницкая внештатный корреспондент Городских порталов

С непривычки в Турции ездить непросто, движение кажется хаотичным, а пробкам в Стамбуле могут позавидовать даже московские Источник: Константин Завриков / V1.RU











В Турции в последнее время резко выросло число ДТП, где пострадали россияне. Новости об этом появляются в СМИ с печальной регулярностью. Наш автор, не понаслышке знакомая с автомобильным движением в этой стране, попыталась разобраться, почему число аварий большое несмотря на установленные повсюду камеры и прекрасные дороги.



Немного цифр, чтобы не быть голословной. Накануне, 8 августа, в провинции Бодрум на трассе недалеко от аэропорта автобус, который вез туристов, столкнулся с грузовиком. В больницу с места происшествия увезти семерых россиян, один из них — в тяжелом состоянии.



Недалеко от этого места 23 июля в аварии погибла самая красивая байкерша России — блогер МотоТаня. Столкновение с грузовиком закончилось для девушки фатально, приехавшие медики не смогли спасти мотоциклистку.



27 июля в Бодруме произошло сразу два ДТП с участием россиян. В одном из них два мотоциклиста получили травмы после столкновения с фургоном. В другом — мотоциклист на полном ходу врезался в открывающуюся дверь автомобиля.



Нарушения ПДД и парковки под знаками в Турции — обычное явление Источник: Константин Завриков / V1.RU











Резонансное ДТП потрясло Анталью 3 июля — по дороге из Аланьи в аэропорт Антальи рано утром разбился автобус с туристами. 20 человек пострадали, водитель скончался на месте. Автобус при выезде на развязку зацепил бетонный столб и барьер, в результате его выкинуло на дорогу-дублер. Транспортное средство превратилось просто в груду металлолома.



А 26 июня в Стамбуле в ДТП разбилась королева красоты с Урала. Машина, в которой была девушка, стояла с аварийкой на обочине, когда в нее на высокой скорости врезался BMW. В результате машина с россиянкой перевернулась, а красавица получила более 15 переломов, ее прооперировали.



И это помимо крупных и мелких ДТП местного значения, новости о которых не попадают в российские СМИ…

Ставить машину на парковке для уличной торговли — в порядке вещей Источник: Константин Завриков / V1.RU











Удивительно, в Турции прекрасные дороги как в самих городах, так и междугородние трассы. Кроме этого, в стране активно развивается сеть высокоскоростных платных автобанов. Это комфортные магистрали, без ям и внезапных засад гаишников в кустах. Казалось бы, созданы все условия для безаварийной езды, однако на практике ДТП случаются, и, увы, немало. Например, в 2023 году в стране произошло 1 миллион 232 тысячи 957 аварий, рост составил 3,9%. 5229 человек погибли, 288 696 получили различные ранения. Для страны это серьезные цифры — по сути, как число населения небольшого областного центра.



В Турции прекрасные дороги как в самих городах, так и междугородние трассы Источник: Константин Завриков / V1.RU











Чаще всего о причинах аварий в Турции говорят не местные СМИ, а страховые компании. Они собирают статистику и анализируют, почему происходят ДТП. Среди самых частых причин, которые приводят к дорожным инцидентам с пострадавшими и погибшими, страховщики называют превышение скорости, невнимательность, алкогольное опьянение (да-да, этим грешат водители не только в России), несоблюдение правил дорожного движения.



В отличие от российских, в Турции иные скоростные лимиты: в городах, как правило, это 50 и 82 км/ч, на междугородних трассах — 90 и 110 км/ч, на автобанах — 130 и 140 км/ч. Гоняют иной раз так, что машину, едущую с разрешенными 130 км/ч по автомагистрали, делают как стоящую.

Ездить по таким дорогам, кажется, легко и просто Источник: Константин Завриков / V1.RU











При этом частое явление на турецких дорогах — так называемые «ножницы», когда водители совершают опасные и частые перестроения из полосы в полосу. Турецкие автомобилисты практически не пользуются поворотниками, разве что на экзамене в автошколе. И по тому, как машина даже с турецкими номерами перестраивается, указывая направление поворота, можно вычислить, что за рулем иностранец или турок, который долгое время жил в России или Европе.



Невнимательность — тоже распространенное явление. Резко вынырнуть или сделать поворот из правой полосы налево — легко, по принципу «мне надо — я еду». Особенно часто этим грешат автомобилисты в небольших городах и южных провинциях, в том числе в Анталье. Несколько раз довелось побывать в таких ситуациях, от столкновения спасало выработанное «шестое чувство» и немного чуда.



Дорожные знаки предупреждают о том, что ведется видеонаблюдение. Ну и что дорогу могут переходить котики Источник: Анна Голубницкая / V1.RU











К тому же у водителей автобусов очень тяжелые графики. В стране вообще рабочая неделя — 44 часа и шестидневка во многих частных компаниях. К тому же в стране дичайшая инфляция — только по официальным данным, 70 с лишним процентов в год. В реальности цены на всё растут как на дрожжах, а ключевой ставке 50%, которая держится несколько месяцев без снижения, позавидовала бы глава ЦБ РФ. Поэтому в погоне за заработком, чтобы прокормить семьи, шоферы соглашаются на подработки в ущерб отдыху. И порой это приводит к трагическим последствиям — заснул за рулем, оказался невнимательным и проехал на красный, погибли или ранены люди. Это мы видим из новостей.



ПДД в Турции тоже не особо соблюдают, к сожалению. Главное правило, которое действует во время движения, — «не врежься сам и увернись от дурака». Без шуток, интуиция и способность предсказывать действия окружающих водителей тут развиваются просто на ура. Штрафы за несоблюдение правил здесь, конечно же, предусмотрены, везде на дорогах установлены камеры. Но по сути их приходит куда меньше, чем нарушений.



Ну и мы, привыкшие к четкому соблюдению ПДД, не принимаем в расчет хаотичное движение на дорогах в Турции. Порой россияне ждут, что водители в Турции будут так же неукоснительно соблюдать правила, но на деле это оказывается не так. В результате этой неготовности также случаются аварии.