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Лето Как в середине июля: аномальная жара накроет Центральную Россию

Как в середине июля: аномальная жара накроет Центральную Россию

Какую погоду прогнозируют в Ярославской области в ближайшие дни

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В Центральную Россиию придет аномальная жара | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Центральную Россиию придет аномальная жара | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Центральную Россиию придет аномальная жара

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Центральную Россию идет аномальная жара. По информации центра «Фобос», теплый воздух продвигается на Русскую равнину с запада.

«В результате уже в пятницу температурный режим в большинстве регионов Европейской России окажется теплее, чем положено по климату», — рассказали в «Фобосе».

При этом в последний рабочий день недели еще возможны локальные грозы и кратковременные ливни. В последующие дни вероятность осадков сократится до минимума, а потепление продолжит набирать обороты.

С воскресенья столбики термометров будут подниматься, по информации «Фобоса», до отметок, свойственных середине июля. Такая погода сохранится и на следующей неделе.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области:

  • пятница, 5 июня: облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем: +19…+24 градуса;

  • суббота, 6 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +4…+9 градусов, днем: +20…+25 градусов;

  • воскресенье, 7 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +4…+9 градусов, днем: +22…+27 градусов;

  • понедельник, 8 июня: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +28 градусов;

  • вторник, 9 июля: облачно с прояснениями, днем возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +30 градусов;

  • среда, 10 июля: облачно с прояснениями, днем возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +28 градусов;

  • четверг, 11 июля: переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +27 градусов.

Узнать прогноз погоды можно в сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
1
Гость
21 минута
писали погоду на июнь,и вдруг стал июль. надо внимательнее писать
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