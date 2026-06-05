Как в середине июля: аномальная жара накроет Центральную Россию

В Центральную Россиию придет аномальная жара Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Центральную Россию идет аномальная жара. По информации центра «Фобос», теплый воздух продвигается на Русскую равнину с запада.

«В результате уже в пятницу температурный режим в большинстве регионов Европейской России окажется теплее, чем положено по климату», — рассказали в «Фобосе».

При этом в последний рабочий день недели еще возможны локальные грозы и кратковременные ливни. В последующие дни вероятность осадков сократится до минимума, а потепление продолжит набирать обороты.

С воскресенья столбики термометров будут подниматься, по информации «Фобоса», до отметок, свойственных середине июля. Такая погода сохранится и на следующей неделе.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области:

пятница, 5 июня: облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем: +19…+24 градуса;

суббота, 6 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +4…+9 градусов, днем: +20…+25 градусов;

воскресенье, 7 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +4…+9 градусов, днем: +22…+27 градусов;

понедельник, 8 июня: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +28 градусов;

вторник, 9 июля: облачно с прояснениями, днем возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +30 градусов;

среда, 10 июля: облачно с прояснениями, днем возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +28 градусов;

четверг, 11 июля: переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +27 градусов.