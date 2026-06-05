День летнего солнцестояния в 2026 году: какого числа и как его провести

Для кого-то и сейчас день летнего солнцестояния — это не просто самый длинный день в году Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В июне наша планета застынет в уникальной точке своего космического танца: наступит день летнего солнцестояния — самые загадочные и мощные 24 часа в году. В этот миг Солнце поднимется на максимальную высоту, подарив нам самую короткую ночь и бесконечно долгий день. С точки зрения астрономии это вполне привычное ежегодное явление, но в народе ему всегда приписывали тайные смыслы. Разбираемся, как астрономическое чудо управляет нашей планетой, какие древние ритуалы способны исполнить ваши желания и почему погода в этот день предопределяет судьбу всего грядущего года.

Что такое день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — это астрономическое явление, при котором планетарный наклон Земли к Солнцу становится максимальным. Для жителей Северного полушария это самый долгий световой день и самая короткая ночь в году, знаменующие начало астрономического лета.

В этот день в полдень солнце поднимается на самую высокую точку над горизонтом за весь год. Название «солнцестояние» возникло потому, что в течение нескольких дней до и после явления солнце визуально замирает на одной и той же максимальной высоте, будто стоит на месте.

За полярным кругом (например, в Мурманске или Норильске) солнце вообще не заходит за горизонт, а в Санкт-Петербурге наступает пик знаменитых белых ночей.

Когда день летнего солнцестояния в 2026 году

День летнего солнцестояния не всегда выпадает на одну и ту же дату. Обычно этот день приходится на 20 или 21 июня, а в редких случаях — на 22 июня.

Дата меняется из-за календарного сдвига. Земля совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 365 дней и 6 часов.

В високосные годы лишние 6 часов суммируются в целые сутки. Это сдвигает дату солнцестояния на начало двадцатых чисел июня.

В XXI веке самым частым днем солнцестояния является 21 июня, однако в високосные годы (например, в 2024 или 2028 году) оно смещается на 20 июня.

В 2026 году день летнего солнцестояния выпадает на 21 июня.

Как раньше отмечали день летнего солнцестояния

С древних времен день летнего солнцестояния считался одним из самых священных и мистических периодов в году. Практически у всех народов мира он символизировал триумф света над тьмой, расцвет сил природы, плодородие и очищение. Люди верили, что в эти дни стихии огня, воды и земли обретают максимальную магическую силу.

Для славян это была главная ночь в году, наполненная обрядами и весельем. С приходом христианства праздник привязали к Рождеству Иоанна Крестителя (Ивана Купалы), из-за чего его дата сместилась на июль, но исконные традиции солнцестояния были неразрывно связаны именно с астрономическим июньским пиком.

Ритуальные костры

На возвышенностях у рек разжигали огромные костры. Парни и девушки прыгали через пламя: считалось, что огонь сжигает болезни, сглаз и очищает душу. Влюбленные прыгали, держась за руки: если руки не разъединялись, это предвещало скорую свадьбу.

Обряды с водой

Считалось, что в ночь солнцестояния из водоемов уходит вся нечисть, а вода становится целебной. Люди массово купались на рассвете, чтобы смыть грехи и обрести здоровье.

Цветок папоротника и травы

День летнего солнцестояния был временем сбора целебных растений. Главная легенда гласила, что раз в году, именно в эту короткую ночь, на несколько мгновений распускается огненный цветок папоротника. Тот, кто сможет его сорвать, получит дар видеть скрытые в земле клады и понимать язык животных.

Венки и гадания

Девушки плели венки из двенадцати трав, вставляли в них зажженные свечи и пускали по течению реки. По тому, как плыл венок, судили о замужестве: если поплыл далеко, скоро свадьба; если утонул, суженый разлюбил.

Приметы на день летнего солнцестояния

Наши предки внимательно следили за погодой в день летнего солнцестояния, так как по ней предсказывали урожай и погоду на всю оставшуюся часть лета и осень.

Вот главные народные приметы, связанные с этим днем.

Приметы на хорошую погоду и урожай:

ясное и солнечное утро — к богатому урожаю зерновых, овощей и ягод. Считалось, что солнце в этот день щедро благословляет землю;

обильная утренняя роса — знак того, что лето будет теплым, а урожай — обильным. Девушки верили, что, если умыться такой росой, можно сохранить молодость и красоту;

много звезд на ночном небе перед солнцестоянием — к большому количеству грибов в лесах уже к концу лета и началу осени.

Приметы на ненастье и неурожай:

дождь и гроза в этот день — плохой знак в народном календаре. Считалось, что если на солнцестояние небо затянуло тучами, то сено сгниет на полях, а урожай будет скудным и заплесневеет;

пасмурная погода без дождя — к затяжной и холодной осени. Если солнце весь день прячется за облаками, то и тепла в ближайшие месяцы ждать не стоит;

сильный ветер в день солнцестояния обещал ветреную, переменчивую и прохладную погоду до конца августа.

Есть и другие интересные поверья. Например, считалось, что если встретить рассвет 21 июня и мысленно попросить солнце о заветном, то энергия самого длинного дня поможет желанию исполниться в течение года.