НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 749мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Лето Эксперт Срезать или выкручивать? Ставим точку в многолетнем споре грибников о сборе урожая

Срезать или выкручивать? Ставим точку в многолетнем споре грибников о сборе урожая

Рассказываем, какой совет любителям тихой охоты дают микологи

340
3 комментария
Как правильно собирать грибы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКак правильно собирать грибы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как правильно собирать грибы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Конец августа — пора, когда грибники в предвкушении готовят свои корзинки и тратят выходные на походы в лес. И это не удивительно — наступило время особенно богатого разнообразием урожая.

Правда, каждый год в среде любителей тихой охоты возникает вопрос: как же на самом деле правильно собирать грибы, срезать или выкручивать их из земли? Ответ дала миколог из Ярославля Ольга Лазарева.

Как оказалось, особой разницы между двумя методами сбора грибов нет. Однако в обоих случаях важно придерживаться правила: не повредить почву.

«Я слышала еще о вариантах с раскачиванием и выкручиванием плодовых тел. Многие микологи считают, что для сохранности мицелия нет принципиальной разницы, как собирать плодовые тела. Главное — без значительного нарушения целостности почвы, потому что именно в ней скрыта многолетняя часть гриба — почвенный мицелий. По всей видимости, когда гриб выкручивают, то мицелий повреждают немного больше, чем при срезке. Срезая гриб, в почве оставляют нижнюю часть ножки, которая загрязняется растительными остатками и почвой», — рассказала Ольга Лазарева.

Сторонники выкручивания грибов из земли уверены: остаток ножки начнет гнить и испортит грибницу. Но на последующую урожайность это не влияет. Ведь если целый гриб просто останется незамеченным, он тоже сгниет.

Для удобства нож можно использовать, если ножка гриба тонкая и хрупкая. А вот выкорчевать из земли можно более плотные и мясистые виды. Например, белый гриб.

А вы срезаете или выкручиваете грибы?

Всегда срезаю
Всегда выкручиваю
Когда как
Не собираю грибы
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Грибы в лесу Миколог Сбор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
50 минут
Не срезать, не выкручивать! Природа давно выработала самый естественный способ сбора грибов. Откусывать! Посмотрите на лесных жителей, которые включают в свой рацион грибы.
Гость
42 минуты
Никакой разницы нет. Наружная часть гриба - орган размножения, после выпуска спор он сгнивает, Так же гриб не против того, чтоб их срывали животные, пока съедят гриб успевает рассыпать споры с большей высоты , чем просто с земли, а белки ещё и по территории их растаскивают. Повреждения подземного мицелия при этом незначительны, Грибы приспосабливались к подобному обращению миллионы лет. Главное не распахивать землю бульдозером и не сметать подчистую совсем уж все грибы. Оставите, хоть один на разживу. Может его не успеют сорвать, пока он дозреет, чтоб споры пустить.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление