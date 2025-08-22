Срезать или выкручивать? Ставим точку в многолетнем споре грибников о сборе урожая

Как правильно собирать грибы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Конец августа — пора, когда грибники в предвкушении готовят свои корзинки и тратят выходные на походы в лес. И это не удивительно — наступило время особенно богатого разнообразием урожая.

Правда, каждый год в среде любителей тихой охоты возникает вопрос: как же на самом деле правильно собирать грибы, срезать или выкручивать их из земли? Ответ дала миколог из Ярославля Ольга Лазарева.

Как оказалось, особой разницы между двумя методами сбора грибов нет. Однако в обоих случаях важно придерживаться правила: не повредить почву.

«Я слышала еще о вариантах с раскачиванием и выкручиванием плодовых тел. Многие микологи считают, что для сохранности мицелия нет принципиальной разницы, как собирать плодовые тела. Главное — без значительного нарушения целостности почвы, потому что именно в ней скрыта многолетняя часть гриба — почвенный мицелий. По всей видимости, когда гриб выкручивают, то мицелий повреждают немного больше, чем при срезке. Срезая гриб, в почве оставляют нижнюю часть ножки, которая загрязняется растительными остатками и почвой», — рассказала Ольга Лазарева.

Сторонники выкручивания грибов из земли уверены: остаток ножки начнет гнить и испортит грибницу. Но на последующую урожайность это не влияет. Ведь если целый гриб просто останется незамеченным, он тоже сгниет.

Для удобства нож можно использовать, если ножка гриба тонкая и хрупкая. А вот выкорчевать из земли можно более плотные и мясистые виды. Например, белый гриб.