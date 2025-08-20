НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Когда копать картошку и что делать, если она чернеет — советы агронома

Когда копать картошку и что делать, если она чернеет — советы агронома

Говорят, в этом году взяться за лопаты придется раньше срока

2 комментария
Пока мы ждали, что это лето выдастся аномально жарким, у погоды были другие планы, и количество солнечных дней в итоге можно пересчитать по пальцам. И страдают от этого не только люди — картофелю тоже приходится не сладко. Холодные ночи и обильные осадки грозят ему фитофторозом — грибком, который может поразить урожай, сделав картошку непригодной для хранения. Считаем, самое время узнать, копать картошку в этом году, почему она чернеет и не цветет.

Когда копать картошку

По прогнозам синоптиков, осень в этом году, как и весна, будет ранней. А вместе с ней придут холод и обильные осадки. Для картофеля это не самый лучший расклад: такая погода провоцирует быстрое развитие фитофтороза — грибка, который сначала поражает ботву, а затем и корнеплоды.

— Ранние сорта я рекомендую убрать пораньше — те, у которых срок созревания 60 дней. Например, «Гала», «40-дневка», — посоветовала агроном Людмила Шубина. — Если у картофеля начинает уже отсыхать ботва и она очень густая, то нужно срезать ее на высоту 20 сантиметров. Это нужно сделать, чтобы улучшить проветриваемость в рядах, солнце будет лучше подсушивать почву.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Ранние сорта картофеля нужно выкопать до конца августа. Среднеспелые — до 10 сентября, а поздние — до третьей декады сентября. Важно обращать внимание на состояние ботвы: если она еще зеленая, то стоит подождать с выкопкой, потому что питательные вещества еще не ушли в клубни.

— Прирост клубней начинается при оттоке питательных веществ из листьев — картофель набирает свою подземную биомассу. В этом году если посадили в мае, то уже клубни должны быть совсем скоро готовы, — отметила специалист.

Многие дачники переживают, что растения или еще не успели отцвести, или решили совсем этого не делать. Бояться не стоит, клубни всё равно нарастут. Картошка может не цвести по самым разным причинам, от особенностей сорта до нехватки питательных веществ, но вносить сейчас удобрения уже не целесообразно.

Почему чернеет картошка

Ботва чернеет в августе из-за поражения грибком — фитофторозом. Сейчас можно сделать профилактическую обработку посадок биологическими препаратами с бактерией Bacillus subtilis. Важно добиться смачивания всей зеленой массы. Потребуется минимум две обработки с интервалом в 7–10 дней.

— Все бурые листья, если они появляются, нужно сразу срезать и убирать с дачи — грибок достаточно быстро спускается в клубни. Обрабатывать химией уже поздновато, потому что скоро сбор, — подчеркнула Людмила Шубина.

Что делать с картошкой до выкопки и после

За 10 дней до выкопки нужно срезать ботву на кустах, оставив примерно 20 сантиметров — это поможет уберечь урожай от грибка. Если ботва здоровая, то можно отложить ее подальше от кустов, но сохранить, чтобы потом вкопать в землю в качестве удобрения.

— Сразу после выкопки можно посушить клубни несколько часов на открытом воздухе, чтобы легко отряхнуть их от оставшейся земли. А затем уже убирать в темное, прохладное и проветриваемое место. Можно рассыпать в сарае или бане, но так, чтобы хорошо всё сушилось, — советует Людмила Шубина.

Сушить картошку нужно минимум 10 дней, а лучше две недели, периодически проверяя состояние клубней. За это время грибок, если он успел добраться до урожая, точно себя проявит. Все почерневшие клубни нужно будет убрать, а остальное отправить на хранение в мешках в погреб или овощехранилище. Стоит сразу разделить картофель на еду и мелкий семенной, чтобы не заниматься двойной работой и не перетряхивать мешки весной.

Как у вас картошка в этом году?

Не цветет, чернеет, похоже, урожая не будет
Всё хорошо, не хуже, чем в прошлом году
Прекрасно, даже лучше, чем год назад
Комментарии
Гость
40 минут
Дешевле купить дачи то бросают.
Гость
40 минут
Да ни кто уже ее не сажает. Она в магазине по 17,90 р. причем отличная.
