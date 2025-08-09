Рвите зелеными даже в теплице: когда собирать помидоры и как побыстрее сделать их спелыми

Самое важное сейчас уберечь томаты от фитофторы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В августе можно начинать снимать первый урожай помидоров. У части дачников поспели первые плоды даже на корне, но большинству придется снимать их зелеными, особенно если кусты находятся в открытом грунте. Самое время узнать, когда и как лучше собирать урожай помидоров и что сделать, чтобы томаты покраснели как можно быстрее.

Когда собирать помидоры в теплице

Первую кисть томатов в теплице лучше срезать до конца первой декады августа. В этом случае у растения останется время и силы для наращивания других плодов. Срезать ли вторую кисть — вопрос открытый и зависит от желания дачника и фитосанитарного состояния теплицы.

— Если хорошо обработали теплицу весной от грибковых заболеваний и профилактически опрыскали от фитофторы, то пусть спеют на кусте. Важно следить за состоянием листьев и вовремя среагировать, если появятся пятна. Фитофтора быстро может перейти на плоды. Нужно срезать все зараженные листья и спасать урожай, — предупредила агроном Людмила Шубина

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сейчас в теплице стоит сократить полив до одного раза в 10 дней или поливать менее обильно раз в неделю. Важно, чтобы вода не попадала на листья. Всю зеленую массу, которая касается земли, нужно аккуратно срезать секатором.

В августе можно дать однократно фосфорно-калийные удобрения в небольшой дозе для улучшения качества плодов. Достаточно 2-3 литров под куст. Нельзя вносить органические и азотные удобрения, так как это может подстегнуть рост зеленой массы.

Когда собирать томаты на огороде

Весь урожай с открытого грунта нужно собрать до конца августа Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

До середины августа нужно собрать первые две кисти и все более-менее крупные помидоры на огороде. Весь урожай нужно собрать край — до конца августа. Также ориентируйтесь на температуру воздуха — ее понижение и тем более заморозки еще ни одному помидору на пользу не шли. К тому же, если будут обильные осадки, это создаст отличные условия для фитофтороза — грибкового заболевания, которое вызывает почернение томатов. Такие помидоры придется просто выкинуть, они не подходят ни для готовки, ни для хранения.

— Фитофтороз распространяется очень быстро от земли по стволу к листьям, а затем захватывает и плоды. Ему достаточно 3-5 дней для этого, — предупредила агроном.

К началу сентября лучше собрать все томаты. В финале можно выдернуть кусты и подвесить из вверх тормашками. Так оставшиеся помидоры быстрее поспеют.

Как быстро соспеть помидоры

Томаты быстрее дозревают, если положить к ним банан или спелое яблоко Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Для того, чтобы томаты быстрее краснели на кусте, нужно обязательно прищипнуть верхушку растения и удалять все пасынки. Нельзя допускать загущения растения — стоит вовремя удалять старые и пожелтевшие листья.

Если хочется получить красные томаты побыстрее, то можно проколоть плоды в теплице зубочисткой. Ее нужно обработать антисептиком и сделать два-три прокола в разных местах. Это ускорит созревание, но такие помидоры можно использовать только в салатах.

В квартире зеленые томаты нужно рассыпать в теплом, сухом помещении, которое легко проветривать. Помидоры прекрасно спеют и без солнца, но лучше им помочь.

— Обязательно нужно к ним положить соседа — красный томат, спелый банан или яблоко. Все они выделяют этилен. Это газ, который ускоряет дозревание помидоров. Но бананы быстро гниют, поэтому за этим делом нужно следить и такого не допускать, — предупредила Людмила Шубина.

Чем будет теплее, тем быстрее будут спеть томаты. Можно набросить на них теплую, натуральную и дышащую ткань. Синтетика для этих целей не подойдет. Если положить помидоры на солнце, они, конечно, быстрее соспеют, но такие плоды можно будет использовать для салата или блюд, но не для заготовок.

