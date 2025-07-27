В круиз по Босфору: какие места стоит посмотреть в Стамбуле, а какие могут разочаровать

На Галатском мосту место тусовки местных рыбаков Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Стамбул — один из самых туристических городов. И пока внимание всего мира к этому турецкому городу было приковано из-за очередных переговоров по Украине, сюда толпами прилетали туристы из разных стран и континентов. К сожалению, для подавляющего большинства россиян Турция, в том числе и Стамбул, а когда-то Константинополь — столица древней Византии — это либо отели «всё включено», либо просто пересадочный узел для дальнейшего полета куда-нибудь в страны Европы или на Мальдивы.

Побывав в Стамбуле, я понял, почему даже сами турецкие отельеры уже ненавидят собственное «всё включено». Турист, как привязанный, сидит в отеле, ест и плавает, плавает и ест. Почти никаких тебе восторгов турецкими красотами — природными и рукотворными. Максимум, куда выбираются россияне из отелей «всё включено», это поездки в аквапарки или торговые центры.

Плавучие рестораны около пристани Эминеню Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Если в Анталье на долю россиян приходится четверть всех иностранных туристов, то в Стамбуле — лишь каждый десятый. Больше всего иностранных туристов на стамбульских улицах — из Германии и арабских стран (Саудовская Аравия, Ирак, Иран). И это географическое разнообразие, кстати, очень заметно на улицах. Соседствуют поджарые пожилые европейцы, арабские пары со множеством детей и группки бледнокожих китайцев.

Китайцы, кстати, Стамбул только открывают для себя, но рост просто взрывной: за прошлый год из Поднебесной приехало больше 400 тысяч туристов. И вот они-то по достоинству как раз и могут оценить Стамбул, предпочитая его исторические достопримечательности, а не торговые центры (кстати, крупнейшие в Европе).

Портреты президента Эрдогана можно встретить очень часто Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Правда, многие достопримечательности показались уж слишком переоцененными. Например, Галатская башня (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) расположена в самом центре города, и тут на входе всегда гигантские очереди. Чтобы зайти внутрь, можно простоять 2–3 часа. Хотя внутри смотреть особо нечего, да и вид с башни точно такой же, как из соседних панорамных кафе. Только из кафе сама башня видна — а это большой плюс, согласитесь. Так что это экскурсия на любителя.

Как и, например, морская поездка к Девичьей башне — она расположена посреди Босфора. Доверчивых европейцев сюда возят улыбчивые турки за 30 евро с человека. И это минимум за прогулку на катерке туда-обратно! Девичья башня вдвое меньше Галатской (высота, соответственно, 30 и 67 метров). На первом этаже небольшая кафешка, а со смотровой площадки вид на Босфор. Точно такой же, как с самого катера, который вас туда доставит. Собственно, это и всё.

Холм Пьер Лоти — слишком раскрученное блогерами место. По факту, это лишь некрополь Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Вообще, многие места в Стамбуле, конечно, очень сильно распиарены блогерами. Например, на той же Девичьей башне каждый вечер проходит лазерное шоу. Точное время начала в интернете найти не удалось, кто-то пишет в 21 час, кто-то — в 22 часа. Оказалось, в половину десятого… Причем шоу очень отдаленно напоминало то, что было на красивых фото блогеров, снятых с дрона или с набережной длиннофокусным объективом. Башня несколько раз поменяла подсветку, ну еще лазеры посветили в небо. И никаких толп туристов на набережной Саладжак.

Еще одно переоцененное место, на мой взгляд, это холм Пьер Лоти. Тоже неизменно упоминается во всех путеводителях, блогеры его любят. С 53-метрового холма, названного в честь французского писателя, действительно открывается красивый вид на бухту Золотой Рог. Но не более того. Сюда едут толпы туристов, около нижней станции канатки целая анфилада ларьков с сувенирами, на холме множество кафешек (кстати, недешевых). Но вся фишка в том, что весь холм — это одно большое кладбище. Причем действующее, самые свежие могилы (прямо у верхней станции канатки) этого года. Так что можно подняться наверх, взглянуть за 2 лиры (примерно 45 рублей) через подзорную трубу на город — и обратно.

Огромная очередь под палящим солнцем в Галатскую башню Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Так же распиарили и Французский квартал Чукурджума. Ну да, это несколько улочек, в которых можно угадать парижский или, скорее, марсельский стиль. Но большинство домов в запустении. А печальнее всего выглядит в центре Французского квартала огромное и полностью заброшенное здание бывшего французского приюта для сирот. Сейчас из-за него идет дипломатический спор между Францией и Турцией, которая, судя по всему, восстанавливать приют и превращать его в место притяжения туристов не собирается.

На Египетском базаре каждая лавка круче соседней Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Зато есть в Стамбуле множество мест, которые блогеры так не увидели. Например, с пристани Юксюдар можно отправиться на муниципальном пароме в круиз по всему Босфору — это полтора часа в каждую сторону. Конечный пункт — крошечная рыбацкая деревушка Анадолу Кавагы. Тут нет ничего кроме ресторанчиков, а на соседнем холме — полуразваленная генуэзская крепость Йорос. За полтора часа морского круиза, когда вы подходите ко всем причалам, можно рассмотреть Стамбул как угодно.

А этот район Арнавуткей очень похож на Новый Орлеан Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Еще бы рекомендовал поездить по Стамбулу на обычном муниципальном трамвае. Конечно, это без аудиогида, как в экскурсионных автобусах, зато намного дешевле. Трамвай № 5 идет вдоль всей бухты Золотой Рог до мигрантского спального района Алибейкей (он, кстати, считается центром ювелирных мастерских Стамбула). По дороге вы увидите и холм Пьера Лоти, и цыганско-еврейские кварталы Балат и Фенер (тоже по какой-то причине так любимые тревел-блогерами).

Французский квартал в Стамбуле Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

А еще есть трамвай № 1. Он вообще идет от станции Кабаташ через весь город: и Галатский мост увидите, и Египетский базар, и Голубую мечеть. Правда, готовьтесь к тому, что на середине вашего трамвайного путешествия закончится «туристический» Стамбул и начнется самый обычный: без надписей на английском и русском языках, без обменников валюты и с дешевыми (но от этого не менее вкусными!) кафе, где сидят самые обычные турки.

Купить катер может и не самый богатый житель Стамбула Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

В общем, в Стамбуле каждый найдет, что посетить по своему вкусу. Есть галереи современного искусства, которые, например, на центральной торговой улице Истикляль почти на каждом углу (многие бесплатные — они содержатся на средства меценатов). Есть сверхдорогие бутики и пафосные европейские рестораны в районе Нишанташи. А есть тихие хипстерские места, где люди просто сидят на травке и никуда не бегут, как в парках Моди и Топхане.

Ну и напоследок несколько советов:

Такси

Российские агрегаторы типа «Яндекса» в Турции пока не работают (хотя «Яндекс Карты» есть). Я пользовался местным приложением BiTaksi. Не удивляйтесь, что финальную цену поездки вы не узнаете до самого ее окончания. Таксист ее подсчитает, исходя из кучи одному ему известных факторов (например, пробок, дня недели, платных трасс и мостов). Можно поторговаться.

Валюта

Рубли в центре города (например, в районах Шишли или на Истикляль) меняют на каждом углу. Курсы рубля, доллара, евро не сильно отличаются от официальных. Но имейте в виду: к вечеру, когда после дневной жары выходит гулять основная масса туристов, курс немного повышается.

Карты

Российские карты, естественно, в Турции не работают. Не работает и оплата по QR-коду, в чем еще весной убеждал туристов российский посол. Ни в одном магазине и кафе у меня не прошла оплата «Сбербанка», ВТБ и «Т-банка», а я перепробовал все варианты с QR-кодами. Если вам повезет — пишите в комментариях.

Пляжи

Стамбул — это абсолютно не про пляжный отдых. На весь город есть только один официальный пляж — Флория, он рассчитан примерно на 2 тысячи человек. Но люди купаются в Босфоре и Золотом Роге на необустроенных пляжах или просто с пирсов. Однако власти предупреждают: такое купание может быть смертельно опасно из-за очень сильного течения. Ближайшие к Стамбулу пляжи — на Принцевых островах (туда плыть на пароме от города минут 50) в Мраморном море или в курортных поселках на Черном море, это Рива, Карабурун, Шиле и другие. Но имейте в виду: черноморские пляжи близ Стамбула хоть и песчаные, но море неглубокое. Далеко заплывать тоже не разрешают опять-таки из-за бурных течений. Местный таксист рассказывал, что каждую неделю тонет пара-тройка человек.