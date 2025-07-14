Стонут все: Сочи, Анапа и Геленджик. Показываем происходящее на этих курортах

Пляжи в Сочи готовы к встрече состоятельных туристов Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В Анапе — мазут, в Сочи — дорого. Представители туриндустрии были уверены, что россияне ринутся на отдых в Геленджик. Тут даже цены задрали, где-то на 15–20%. Но прогнозы оказались далеки от ожиданий. Жалуются на слабый турпоток и в Сочи, ну и, понятное дело, в Анапе. Корреспондент SOCHI1.RU проехалась по трем курортам и показывает обстановку.

Геленджик: пустые пляжи и несбывшиеся надежды

В Геленджик я отправилась не в сам город, а на окраину — в район с красивым названием Голубая бухта, как раз рядом с аэропортом. Я рассчитывала найти жилье дешевле, чем в центре. Цены за бюджетный номер начинаются от 2000 рублей. В среднем номер на двоих стоит 3500 — цены почти сравнялись с гостевыми домами на окраинах Сочи.

— Я там мотоцикл припарковала на месте, куда машина поместится. Посмотрите, может переставить туда, где не помешает? — спросила я администратора одной из гостиниц, куда зашла узнать про ночлег.

— Ой, да стойте, к нам сегодня уже никто не приедет, — ответила она.

— Как у вас хорошо, не то, что у нас в Сочи, там такие битвы за паркинг…

— У нас тоже всегда были, но не в этом году, — грустно добавила администратор.

Парковки пустые, очередей и пробок нет. Красота! Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Гостевой дом оказался уютным. На территории — бассейн, но без людей. Как сообщила администратор, туристов очень мало. По ее словам, все в округе — отельеры и владельцы гостевых домов — в этом году подняли цены. Кто на 15, кто сразу на 20 процентов. Все ждали, что туристы, не поехавшие в Анапу, приедут сюда. Но ожидания не оправдались.

Бассейн практические весь день пустует Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Хозяйка столовой, где я обедала, рассказывает, что год назад в это время, в июле, очередь стояла такая, что люди ждали свободных столов на улице. Вилок и ложек не хватало. Сейчас же я сидела одна.

Узнав, что я из Сочи, работница кафе меня спросила:

— А как у вас, есть туристы?

— Сейчас жара, вроде поехали. А июнь весь был мёртвый, жаловались отельеры.

— Ой, ну если даже у вас в Сочи нет людей, то тогда уж куда нам… — вздохнула собеседница.

За блюдо из двух яиц, порезанной сосиски и кофе я отдала 350 рублей Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

После столовой я заглянула на местный пляж. Это действительно была бухта в тени сосен. Скалы теснили узкий берег в море, людей почти нет. Дикая зона берега была в мусоре: пластиковые крышки, стаканы, ветки, пакеты. Рядом — арендованная зона с бунгало и шезлонгами, тут отдыхали единичные туристы.

Пляж в Голубой бухте (Геленджик) Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Цены на пляжный инвентарь здесь на треть ниже сочинских, например шезлонг — 300 рублей против тысячи в Сочи.

По словам предпринимателей, они всегда были на втором месте после Анапы — это популярный курорт не только для всей страны, но и для жителей региона.

— Мы думали, как приедут. Но почему-то пусто. Вот у нас одна семья из Воронежа приехала на разведку. Раньше отдыхали в Анапе, первый раз в Геленджике. Они на своей машине, ездят по водопадам, на скалы, вроде им нравится. Но мы ждали, что людей будет больше. Думали, что теперь все поедут в Геленджик. А в итоге — середина июля, а где люди-то? Хуже, чем в прошлом году, — сокрушается Олеся, работница гостевого дома, расположенного практически на берегу.

Цены в Голубой бухте на пляжный инвентарь Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

По мнению Олеси, на низкий турпоток повлияли два фактора. Плохая погода в июне — море не прогрелось, постоянно шли дожди. Плюс повышение цен — все их подняли, рассчитывая на прибыль.

Скидок не будет!

Отельеры уже стали задумываться о скидках, как вдруг на горизонте появилась надежда спасти сезон. В городе запускают аэропорт. В АТОР уже пошли делать новые прогнозы. Как отмечает генеральный директор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова, по прогнозам аналитиков, Геленджик ждет серьезный рост спроса у туристов. Именно это может стать причиной, по которой отели откажутся от дополнительных скидок.

Новый аэропорт скоро начнет принимать самолеты Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

— Скидок точно ждать не нужно. И до открытия аэропорта продажи по отелям Геленджика шли хорошо, рост продаж относительно прошлого года — плюс 10%, в отличие от других курортов Краснодарского края. После открытия аэропорта ожидаем, что продажи еще увеличатся на 5–10%, — рассказала она.

Туроператоры оценили открытие аэропорта как позитивный знак.

Анапа: сезон под угрозой

Анапа уже не надеется спасти сезон. Здесь пусто. Официально купаться и отдыхать на пляжах запрещено. Мазут, конечно, опасен, но если сделать гостям скидку — то уже, вероятно, не так страшно. Туристов заманивают, как могут. Гостевые дома снизили цены, можно арендовать номер от 1000 рублей в сутки.

— Мы два года назад отдыхали в санатории «Надежда» и платили по 4600 рублей в сутки с человека. В этом году — по 4000. То есть всё дорожает, а отдых дешевеет. Конечно, я приехала сюда. Что мне это море? У нас бассейн есть, — рассказывает отдыхающая из Саратова Елена Тарасевич.

Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Кстати, в Анапе стала набирать популярность новая услуга — аренда бассейна. Гостевые дома, оставшиеся без постояльцев, сдают их всем желающим. На сайтах объявлений предлагают дневное посещение за 500–600 рублей.

Летний сезон 2025 года в Анапе грозит стать провальным. Хотя город был готов к приему гостей, пляжи очищены, но туристы, приехав сюда, уже в первые дни разворачиваются обратно.

А два года назад здесь было сложно найти место для полотенца Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Оказалось, дело не только в экологии. Гораздо сильнее, чем нефтяные пятна, отдыхающих пугает опустевший город. Полупустые гостиницы, закрытые кафе и зловещее ощущение безлюдья. Такая картина производит гнетущее впечатление.

Набережная на высоком берегу в Анапе встретила меня простором и безлюдностью Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Родителям с детьми, которые составляют до 90% туристов Анапы, важна не только погода, но и живая курортная атмосфера: детские компании, оживленные пляжи, общение. Без этого отдых теряет смысл.

Лето 2025 года выдалось крайне неудачным в плане погоды: холодный июнь, затяжные дожди, штормы. Всё это не добавило курорту привлекательности.

Сочи: дорого, но оживает

Сочи на этом фоне грех жаловаться. Курорт начинает оживать. Жара поманила всех на пляжи. Хотя июнь также выдался неурожайным для отельеров, все рассказывают про убытки. Сейчас в городе на отдыхе находятся около 150 тысяч человек. 180 пляжей могут принять вообще 300 000. Но на самых популярных уже тесно.

Цены на курорте, как всегда, высокие. Лежаки — от 1000 рублей за день, бунгало — от 8000.

Люди начинают заполнять пляжи в Сочи Источник: Камеры «Бизнес связь»

В окрестностях Сочи действует 366 километров пешеходных маршрутов, десятки природных достопримечательностей. А море уже прогрелось до +24. Но многих россиян отпугивают пробки и цены.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщала, что спрос на летний отдых в Сочи в 2025 году оказался вдвое ниже прогнозов. Одна из причин — отельеры подняли цены. В результате и туроператоры, и сочинские объекты размещения говорят, что туристов меньше, чем планировали, примерно в два раза, сказала Ломидзе.

Турпоток туда не снизился — снизилась динамика прироста. Ожидалось увеличение числа туристов на 10–15% к прошлому году, — сказала Ломидзе.