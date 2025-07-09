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Лето Черные водоросли, техника и дельфины: что происходит на пляжах Анапы и можно ли там отдыхать

Черные водоросли, техника и дельфины: что происходит на пляжах Анапы и можно ли там отдыхать

На побережье водолазы продолжают вытаскивать мазут, но людей это не пугает

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1 комментарий
Люди отдыхают возле спецтехники | Источник: Маковозовы / Telegram Люди отдыхают возле спецтехники | Источник: Маковозовы / Telegram

Люди отдыхают возле спецтехники

Источник:

Маковозовы / Telegram

В Анапе официально запрещено купаться и отдыхать на пляжах из-за декабрьского разлива мазута. Однако это не останавливает людей: они продолжают приезжать на курорт, правда, не в таком количестве, как раньше. Из-за запретов, отдохнуть в Анапе сейчас можно всего за 5000 рублей.

Но что сейчас происходит на курорте? Утром 9 июля в Анапе заметили дельфина, который игрался с медузой. На это пришла посмотреть даже собака, а люди фотографировали. Судя по кадрам, вода в море сейчас кристально чистая.

Такого игривого дельфина заметили 9 июля

Источник:

Вячеслав Ревун — Фото с душой. Анапа / Telegram

Блогер Андрей Маковозов рассказал, что уже к 08:00 вода в районе Джемете прогрелась до +23,6 °С.

«На море полный штиль, идеальная прозрачность воды — ну кто может сказать, что здесь купаться нельзя?» — задал вопрос блогер.

По его словам, ближе к обеду людей становилось всё больше. При этом там работали водолазы: они продолжали поднимать мешки с мазутом со дна. «Тут же вокруг них плещутся люди с детьми и даже в масках», уточнил Маковозов.

На берегу до сих пор есть черная камка, но постепенно ее становится всё меньше. Ранее власти Анапы объяснили, что цвет водорослей не имеет отношения к выбросам мазута.

Такие черные водоросли сейчас можно найти в Анапе | Источник: Маковозовы / Telegram Такие черные водоросли сейчас можно найти в Анапе | Источник: Маковозовы / Telegram

Такие черные водоросли сейчас можно найти в Анапе

Источник:

Маковозовы / Telegram

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Валерия Дульская
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Комментарии
1
Гость
13 минут
ох и тяжкая эта работа из болота тянуть бегемота
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