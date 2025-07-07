Ярославцев предупредили об экстремальной погоде

Ярославцев предупредили об аномальной жаре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие дни в Ярославской области ожидается летний зной. Экстренное предупреждение о жаре опубликовали в Министерстве региональной безопасности.

«Жаркая погода с температурой воздуха +30…+32 градуса местами по области ожидается в период с 8 по 9 июля. Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Телефон экстренных служб 112.

Аналогичное предупреждение выпустили в ярославском управлении МЧС. Спасатели рекомендуют пересмотреть гардероб, в жаркую погоду надевать светлую одежду и головной убор.

«В период максимальной солнечной активности — с 11 до 17 часов, постарайся не выходить на улицу без особой надобности», — добавили в ярославском управлении МЧС.

По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» в период с 9 по 13 июля среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы.

Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», на этой неделе погоду в Центральной России будет формировать приволжский антициклон. Он станет причиной 30-градусной жары, а также гроз и ливней в регионах.

Согласно прогнозу сервиса «Погода 76.ru», к вечеру, 7 июля, ожидается понижение температуры до +17 градусов. В Министерстве региональной безопасности добавили, что с 18:00 7 июля по 18:00 8 июля местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, кратковременный дождь и усиление южного ветра порывами 15-18 метров в секунду.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — указано в сообщении.

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