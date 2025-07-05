Никаких коробочек: как обрезать пионы после цветения и чем их подкормить

Пионы нужно пропалывать до осени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пионы — одни из самых популярных дачных цветов. Они достаточно просты в уходе, а пышное цветение и аромат никого не могут оставить равнодушным. В начале июля доцветают последние соцветия и самое время задуматься о сохранении и подкормке кустов.

Как обрезать пионы после цветения

Пионы нужно обрезать дважды — после цветения и осенью перед снегом. Сейчас нужно секатором удалить все семенные коробочки, чтобы куст не тратил на них силы.

— Подрезать их все нужно примерно на 10–15 сантиметров вглубь куста аккуратно секатором. Не стоит ломать, иначе можно навредить кусту, — предупреждает агроном Людмила Шубина. — Коробочки сильно сказываются на состоянии корней, поэтому их обрезку нельзя откладывать.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

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Вторая обрезка проводится осенью только после первых заморозков, которые остановят развитие растения. В этом случае нужно оставить пеньки примерно в 4–5 сантиметров, а срезанными частями укрыть землю. Это задержит снег и убережет корни.

Чем подкормить пионы

После цветения пионы нуждаются в калии и фосфоре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

После цветения кусты нуждаются в подкормке. Нужно удалить все поврежденные листья с растений и потом приступить к внесению удобрений. Органику сейчас вносить не стоит, а лучше остановиться на удобрениях с высоким содержанием калия и фосфора.

— Я все подкормки основные делаю всегда по листу. Можно взять любое комплексное удобрение с фосфором и калием. Азотом можно подкармливать только до цветения, — предупреждает основательница «Клуба пионов» Наталья Шевцова. — Сейчас, как только всё отцвело, нужно пройтись по листьям и обильно опрыскать.

Если нет желания тратить на это время, то минеральные удобрения можно внести под корень в разведении, указанном на упаковке. Подкормки делать после основного полива. Потребуется около 2–3 литров удобрений под каждый корень. Достаточно так поддерживать растения 1–2 раза в месяц.

Когда сажать пионы осенью

Перегной стоит давать растению с третьего года жизни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С середины августа начинается сезон посадки пионов. Посаженные под зиму растения хорошо укореняются и даже могут в зависимости от сорта дать первые цветочки на следующий сезон, хоть и немного. Полноценное цветение пионов начинается на четвертый год посадки. Большинство сортов можно делить и рассаживать с материнского куста на 7–10-й год роста.

Яма под пион должна быть 30–50 сантиметров в зависимости от деленки. Корень нужно хорошо осмотреть на повреждение и гниль. Подойдут только крепкие и целые. На дне должен быть дренаж.

— В первые два года в посадочную яму я не добавляю перегной. Можно туда маленько глины подложить или песка. И обязательно фосфорно-калийные удобрения. Я, например, сыплю фосфоритную муку и золу, — поделилась опытом Наталья Шевцова. — Органические удобрения стоит вносить только с 3-го года. У меня был печальный опыт раннего использования. Тогда корни просто сгнили.

Землю после посадки нужно хорошо уплотнить и обильно полить водой. До осени растения нужно пропалывать и слегка рыхлить землю. Чтобы наслаждаться цветением, специалист советует высаживать кусты разных сортов — ранних, среднеспелых и поздних. Тогда цветы будут вас радовать долгий срок.

Как ухаживать за пионами

Срезать цветы с куста нужно аккуратно, чтобы не повредить основные стебли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

До осени кусты нуждаются в уходе, несмотря на то что отцвели еще в начале лета. Обязательно нужно проверять качество подвязки и защищать посадки от муравьев. Для этого стоит иметь под рукой «зеленое мыло» или борную кислоту для ядовитых приманок.

— Обязательно нужно пропалывать сорняки под кустами. Подрыхлить землю, следить, чтобы не было болезней на листьях. На самом деле ничего сложного, но на это требуется время, — подчеркнула Наталья Шевцова.

Перед зимой кусты нужно обрезать и оставить под снегом.

— В этом году у многих людей погибли пионы из-за того, что совсем не было морозов. Этому цветку нужно естественное промерзание почвы и много снега. И тогда они хорошо сохраняются, — подчеркнула эксперт.

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