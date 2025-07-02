«Людей мало, вода прохладная, но выхода нет». Рассказываем, что происходит в Геленджике в разгар летнего сезона

Обстановка в Геленджике в конце первого месяца лета Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Летний сезон в Геленджике стартовал месяц назад. Популярный среди россиян курорт в конце июня оказался полупустым — в воде мало людей, а на центральных улицах не встретить толп туристов. 93.RU отправились туда и прогулялись по пляжам и набережной — посмотрели цены на экскурсии и развлечения, а еще поговорили с отдыхающими.

Почему так мало людей?

В конце июня отдыхающих оказалось совсем немного. Вокзал Геленджика практически пустой — всего несколько автобусов и пара туристов с гигантскими чемоданами на колесиках. Если пройтись пешком оттуда до моря, то можно подумать, что курортный сезон еще не начался — местные прячутся от жары по домам. Одна из пенсионерок, которая ухаживает за садом во дворе частного домика, говорит журналистке 93.RU, что сейчас наплыва туристов нет, но «еще не вечер».

— Да, людей пока очень мало, но это просто все не приехали. Будет еще, на улицах летом не протолкнуться, — жалуется пожилая женщина.

Центральный пляж Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Ближе к береговой линии узкие улицы курортного города оживают. Скопление людей можно увидеть в столовых, а по дороге к морю — тех, кто с надувными игрушками в руках идет на пляж. Несмотря на то, что температура не превышала +30 °C, на улице очень жарко. В тени деревьев прячутся аниматоры и другие зазывалы, пока их коллеги пытаются продать свои услуги туристам. Предлагают разные экскурсии и прогулки по воде.

Кадры с Центрального пляжа Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Например, четырехчасовой круиз на катере стоит 2100 рублей — в цену входит остановка с купанием в море. Еще по набережной гуляет аниматор в костюме Джека Воробья — того самого капитана из популярной серии фильмов о пиратах. Он зазывает людей на морскую прогулку в путешествие на «пиратском фрегате» — стоит такое удовольствие от 1200 до 1700 рублей (в зависимости от длительности поездки и развлекательной программы).

— Взрослым — пиво, детям — сок, — говорится на информационном баннере, возле которого стоит аниматор.

Аниматор на набережной Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

У входа на Центральный пляж Геленджика толпятся фотографы. Работы у них практически нет — людей действительно меньше, чем обычно.

— Сейчас никого нет, смотрите, пляжи пустые почти. В гостиницах тоже никого почти, там перезаезд. Но через пару дней, думаю, по-другому будет, приедут, — рассказывает молодой парень с фотоаппаратом.

Бунгало за 8000 рублей

Больше всего людей в конце июня на Центральном пляже. Однако заняты далеко не все лежаки — большинство расположились на полотенцах прямо у моря. Одна из туристок рассказывает, что приехала в Геленджик из Москвы на неделю. Дорога на поезде ее утомила, а погода на курорте совсем не порадовала.

— Представляете, столько дней сюда ехала, а было в итоге пасмурно, вода холодая. Но я всё равно хожу на море, это первый мой отпуск в году. Куда деваться? Да, прохладно, выхода-то нет, что делать? Я завтра уже уезжаю, — говорит женщина с надувным матрасом в руке.

Бунгало за 8000 рублей Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Стоимость шезлонга на пляже — 400 рублей. Речь идет об аренде всего на полдня. Тем, кто отдыхает на пляже целый день, придется отдать уже 800 рублей. На пляже есть и бунгало — деревянные беседки на большую компанию. Аренда такого с 08:00 до 20:00 — 8000 рублей. Но абсолютно все такие бунгало на пляже оказались пустыми. А вот «бананы» и «таблетки» пользуются спросом — прокатиться один раз стоит 1000 рублей.

В Геленджике песочные пляжи чередуются с галечными Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

— Экскурсии много кто берет, но вы сами видите, что людей немного у нас. Самое популярное направление у нас — скала «Парус». Еще июль будет, август тоже. Но ничего страшного, работаем! Правда, уже довольно жарко, тяжело, конечно, на такой жаре весь день стоять, — объясняет молодая девушка, которая предлагает туристам на пляже экскурсии.

Недострой прямо на пляже

Если пройти вдоль береговой линии, можно заметить: заканчивается один пляж — сразу начинается другой. В таких местах установлены таблички о запрете на купание, потому что нет никакой инфраструктуры. Но именно в такие места чаще всего приходят поплавать местные, а еще те, кто не боится острых камней и крутого спуска к морю. Так, всего в нескольких десятках метрах от Центрального пляжа города есть место с недостроенным зданием прямо на берегу. Оно огорожено старым металлическим забором, но отдыхающих и это не отталкивает.

Местные отдыхают в не самых подходящих для этого местах Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

— Мы приехали сюда из Ставрополя. Сняли гостевой домик тут недалеко, стоит 3600 в сутки, это недорого за несколько дней. Я уже 10 лет почти каждое лето приезжаю в Геленджик, и он правда очень похорошел. Столько всего нового понастроили — и кафе тебе, и рестораны. Набережная очень нравится. Я люблю этот город, — с улыбкой делится туристка, прячась от солнца в тени недостроенного здания.

Визуально вода на Центральном пляже выглядит чистой, но если пройти чуть дальше — берег немного покрыт водорослями. Температура моря вполне подходит для купания, и многие туристы заявляют, что купаться сейчас — самое время.

Водоросли у береговой линии Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

— Приезжайте, купайтесь, всё супер! Водичка как парное молоко, — со смехом кричит мужчина и с разбега прыгает в воду.

Визитная карточка города — просторная набережная. Еще в 2023 году по ней запретили ездить на велосипедах и электросамокатах, но многие это правило игнорируют. В основном, там катаются подростки — причем скорость довольно большая. На небольшом электромобиле территорию патрулируют полицейские. Прямо перед ними проносятся самокаты, но никто на это не обращает никакого внимания. Туристам на самокатчиков тоже всё равно.

— Я вообще не замечал, что тут на самокатах катаются. Ну пусть ездят, главное, что не сбивают никого. Честно скажу вам, мне всё равно. Я приехал на отдых, хочу нормально на пляже полежать, поесть. Меня не беспокоит это, — считает турист Михаил, который приехал с семьей из Москвы.

Местные уверены, что туристов в городе станет больше в июле. Курортный сезон официально стартовал 1 июня, но работники пляжа уверяют, что он еще не начинался. А пока на пляжах Геленджика много свободных лежаков, довольно тихо и спокойно.

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