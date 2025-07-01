«Из снастей — только рогатки»: рыбак рассказал, как поймал на озере здоровенную щуку

Рыбак поймал на удочку 6-килограммовую щуку Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Летняя рыбалка уже вовсю идет. Ранее мы показывали и рассказывали, на что ловить роскошного белого амура, огромного леща и сазана-гиганта.

В этот раз обратим внимание на щучку. 6-килограммовую речную красавицу поймал на удочку рыбак Олег Владимирович из Архангельской области. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, северянин отправился на рыбалку на Слободское озеро в Холмогорский район.

«Мы ловили вдвоём с товарищем на Слободском озере. На нем можно взять посуточно платные лодки, плюс стоянка платная. Из снастей использовали только рогатки и самодельные перемёты с теми же рогатками, они только ставятся поглубже», — поделился он в беседе с 29.RU.

Вот это улов! Источник: Олег Владимирович / Vk.com

Олег признается, что озеро порадовало их с другом — щуки попались довольно крупные.

«Красотка потянула на 6,3 килограмма. Длину не мерили, а вес такой», — пояснил он.

Заметьте, руки — не вытянуты Источник: Олег Владимирович / Vk.com

Кстати, по словам рыбака, в местных реках и озерах можно сейчас поймать также окуня, сорогу, подъязок и леща.

Мы также составили карту рыбных мест в Ярославской области.