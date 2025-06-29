Мертвый детеныш дельфина, мазут и грязь: как журналист открывала купальный сезон в Сочи

Дикую часть берега очищают от веток после штормов не сразу Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Море всё никак не прогреется. Уже конец июня, а температура воды держится в пределах +21 °C, хотя обычно к этому времени достигает +22 °C и выше. Люди, купившие билеты на первый месяц лета в Сочи, открывают сезон в ледяном море. А куда деваться?! Отпуск не бесконечный. Местные же пока осторожничают. Журналистка SOCHI1.RU Оксана Витязь тоже решила открыть купальный сезон и рассказывает, что из этого вышло.

В мутном омуте…

Свой поход на пляж я совершила через три дня после мощных потопов, которые обрушились на город. Причем сама же советовала всем повременить, пока вода очистится. Однако выдался выходной, грело солнце, и я решила рискнуть… хотя бы морским воздухом подышать. Но всё пошло не так. Я отправилась на пляж Мацеста — не самое близкое место к моему дому, но здесь пока есть бесплатная парковка, что для Сочи редкость.

То, что море грязное, я увидела еще на подходе: у берега с четкой границей прослеживалась мутная полоска. Однако люди купались, и визуально казалось, что между бунами вода прозрачнее, чем рядом с этими гидротехническими сооружениями.

Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Я ошибалась. Подойдя ближе, я увидела, что в воде плавают пакетики, стаканчики, ветки и всё то, что не тонет.

Я прошла в сторону дикой зоны, там было меньше людей, но и больше мусора на пляже. После шторма арендованную часть берега расчистили, а дикую оставили. Люди сами расчищали себе небольшие участки, чтобы постелить полотенца.

Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Нашла себе место, расстелила полотенце и рискнула искупаться. Вода — забежать и выбежать. Очень бодрит. Решила загорать.

Шум волн заглушала болгарка и стук молотка: рядом рабочие укрепляли забор ближайшего санатория, чтобы не пускать таких, как я, на свои пляжи.

Забор санаторского пляжа делают глухим Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Над головой проносились поезда: железная дорога проходит в 30 метрах от берега вдоль всего пляжа Мацеста. Я уже практически смирилась с этими неудобствами и начала засыпать, как вдруг донеслись крики и возня рядом.

Мертвый детеныш дельфина на пляже

Один из туристов обнаружил мертвого новорожденного дельфина. Тело было выброшено штормом прямо на берег рядом с людьми. В итоге береговые спасатели положили его в пакет и обещали похоронить.

Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Увиденное оставило неприятное впечатление. Я решила еще раз попробовать искупаться в море, но тут наступила в мазут.

— Испачкались? — участливо спросила соседка по полотенцу. — Я тоже, а говорили, что мазут от Анапы не дойдет до Сочи!

— Да это вроде утечка из лодочных ангаров. Тут же эллинги неподалеку. Вроде власти Сочи говорили, что из лодок капает…

— Правда? Тогда у меня очень большой вопрос к этим эллингам: почему они на берегу моря? — возмутилась женщина.

Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В общем, я решила уйти с пляжа: мне такой отдых не понравился. Как это всё терпят туристы? В следующий раз я всё же не поленюсь и поеду подальше от Сочи в сторону Туапсе.

Мазутные следы на пляже Мацеста в Сочи находят весь июнь. Но по словам мэрии курорта, вода у берегов курорта в норме. В пресс-службе мэрии заявили, что проведенная проверка не выявила признаков загрязнения, в том числе мазутом. Перед началом купального сезона водолазы обследуют и очищают дно от опасных предметов, а Роспотребнадзор регулярно контролирует качество воды и песка на пляжах. Все пробы — в норме.