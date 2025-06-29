Скручиваются, желтеют, сохнут: как по листьям томатов определить, чего не хватает растению

Агроном рассказала, что нужно учитывать при выращивании помидоров в теплице Источник: Ростислав Нетисов / NGS.RU

У большинства хозяек на приусадебных участках растут помидоры. Эта культура не слишком прихотлива в уходе и дает богатый урожай для готовки самых разных блюд — от салатов до заготовок.

В разгар лета дачникам нужно быть готовым к неприятным сюрпризам — листва помидор может скручиваться и желтеть. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как ухаживать за кустами, чтобы сохранить их здоровье.

Почему скручиваются листья помидоров

Листья томатов могут скручиваться по одной из четырех самых распространенных причин. Первая — жара. В этом случае лист принимает форму лодочки, потому что закрывает устье. Растение так сохраняет влагу и при более благоприятных условиях вернется в свою привычную форму.

— Вторая причина — вирус. У растения скручивается не только макушка, а все листья, они становятся как бы гофрированными, на томате нет завязей, он не цветет. Перепутать сложно будет, — рассказала агроном Людмила Шубина. — Здесь только один вариант — срочно удалять такое растение. В компост отправлять его нельзя, лучше в пакет и на мусорку или сжечь.

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Третья причина — интенсивный рост. Это абсолютно нормальная ситуация, когда на верхушке томатов в июне и начале июля есть скрученные листья.

— Они не успевают раскрываться в след за ростом, и создается такое впечатление, что что-то не так. По мере роста они распрямляются и куст начинает выглядеть нормально. Здесь только ждать, — объяснила агроном.

Четвертая причина — мульчирование травой, обработанной гербицидами. Агроном отметила, что с распространением химии с проблемой сталкиваются все больше дачников: они обрабатывают газон гербицидами от сорняков, затем косят его и этой травой мульчируют грядки.

— Часть гербицидов всегда остается в траве и до конца не распадается, и получается вот такой эффект: куст имеет неправильную форму, искривлен, листья страшные. Такое растение можно сразу убирать и не задумываться. С него урожая не получить, — объяснила специалист.

Почему желтеют листья помидоров

В зависимости от размера куста томату требуется 5-10 литров воды в неделю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С пожелтением листьев ситуация немного сложнее. Причиной может быть как избыток удобрений, так и их недостаток.

— Если вносили в лунку свежий навоз, то тогда это избыток органики. Растение просто не справляется с ней, здесь только ждать. Если, наоборот, ничего не давали из подкормок, то желтизна листьев — нехватка азота, — объяснила специалист, добавив, что в этом случае нужно внести кальциевую селитру.

Причиной пожелтения также может быть жара. Нужно отрегулировать полив в теплице: минимум 5–10 литров воды под каждый куст хотя бы раз в неделю. Нижние листья томата также могут желтеть, когда вырабатывают свой ресурс. В этом случае их просто нужно удалить.

Листья с серо-синим оттенком

Чаше всего проблемы с листьями можно решить внесением азота Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Такой цвет листьев может говорить об избытке калия и фосфора. Стоит умерить пыл в подкормках, и растение достаточно быстро придет в норму.

Вторая причина — нехватка азота. В этом случае кусты нужно подкормить кальциевой селитрой. Это станет и профилактикой вершинной гнили, и вернет листьям здоровый цвет.

— Третья причина — рассада была слишком старой. Очень часто у дачников так происходит. То есть ее возраст не как положено 60 дней на момент высадки, а 70–90 дней. И пока не нарастет новая корневая система, то цвет будет вот такой, — пояснила Людмила Шубина.

Хлороз на томатах — желтеют прожилки листьев

Пожелтение листа между прожилками говорит о хлорозе — системном заболевании. И это признак нехватки калия или магния.

— Это сосудистое заболевание, которое можно выправить правильными подкормками. На старте нужно было дать азот, а сейчас можно подкормить калимагнезией — в этом удобрении есть и калий, и магний. Дозировка указана на упаковке, — сказала агроном.

Если нет возможности вносить минеральные удобрения, то при проблемах с листвой у томатов можно внести органические. Подойдет настой сброженной травы в разведении 1 к 10 или настой куриного помета, но менее концентрированный — 1 к 25.