Не гонялся бы ты, турист, за дешевизной? Сравнили с экспертами, где отдыхать дороже — у нас или за границей

На Средиземное море тоже слетать недешево Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Российские туристы в шоке. Отдохнуть на российских курортах получается дороже, чем за границей. Дорого стоят и перелет, и проживание, да еще разные телеграмы расстраивают, публикуя ценники на авиаперелеты за границу. Типа в Анталью можно улететь за 6 тысяч рублей, а в Сочи не то что улететь, каждый шаг стоит тысячу рублей.

Распространяющиеся по соцсетям новости о резком удешевлении авиабилетов в Египет или Турцию сильно удивили опрошенных MSK1.RU экспертов из туриндустрии. По анонимным Telegram-каналам расходятся неизвестно где сделанные скрины: якобы билеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх продаются со скидкой 55%, а в Анталью — 61%.

Такими ценами друг с другом делятся люди между собой Источник: читатель MSK1.RU

— Очень удивлена, если честно, мы видим, что ценовая тенденция обратная: произошел рост тарифов, так как удлинился маршрут из-за облета, — делится PR-аналитик туристической группы «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко. — В целом же мы фиксировали снижение спроса на заграничные туры на фоне вооруженного конфликта Ирана с Израилем и последовавшей отмены либо задержки рейсов рядом авиакомпаний. Замечу, что именно сейчас массовых сбоев в расписании вылетов уже нет.

— И по каким странам было самое ощутимое проседание?

— ОАЭ входили в топ-5 востребованных стран у клиентов туроператора на летний сезон, поэтому здесь было наиболее ощутимо сейчас проседание продаж. Однако по второму самому популярному массовому направлению в компании — Турции — продолжали активно поступать бронирования.

Наблюдалось небольшое снижение объема заявок в Египет, что объясняется в том числе еще сезонным фактором: июль и август — это самый жаркий период, поэтому активность со стороны туристов в это время ожидаемо меньше. Ситуация по отмене рейсов отразилась также на некоторых дальнемагистральных направлениях, куда туристы добирались со стыковками в хабах ОАЭ: экзотика, Юго-Восточная Азия. Некоторое снижение темпов продаж затронуло в разной степени и другие страны Ближнего Востока, например Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию.

— Но в целом действительно ли отдохнуть за рубежом можно вдвое дешевле, чем в Сочи, как пишут многие туристы?

— Ну давайте подсчитаем. Тур в июле с перелетом в отель 4 звезды: на 7 ночей — от 151 тысячи рублей за двоих с питанием «полупансион» (ужин и завтрак), на 14 ночей — от 244 тысяч. При этом в Турции в июле отель 4 звезды на 7 ночей на двоих — от 85 тысяч рублей, но уже «всё включено». На 14 дней — от 111 тысяч. Египет: июль, 7 ночей, «всё включено» — от 111 тысяч на двоих, 14 ночей — от 138 тысяч.

— А как, например, Юго-Восточная Азия, где сейчас несезон? Намного дешевле?

— Да, вы правы, в Таиланде летние месяцы считаются низким сезоном, поэтому отдых обойдется дешевле. Плюс ко всему путешественники смогут насладиться уединенными пляжами, отсутствием толп туристов, осмотром достопримечательностей в более комфортной обстановке, а еще отведать экзотических фруктов, многие из которых созревают именно летом. Но отдых дороже, чем в Турции, Египте, ОАЭ из-за более дорогого перелета.

Тур в июле с перелетом в отель 4 звезды на 7 ночей в Таиланд — от 175 тысяч рублей за двоих с питанием «полупансион», а на 14 ночей — от 239 тысяч рублей. То есть отдых на 14 ночей примерно в том же ценовом диапазоне, а на 7 ночей дороже из-за перелета. Кстати, Таиланд и Шри-Ланку берут в том числе со стыковками через хабы ОАЭ, так что и эти страны косвенно затронула ситуация на Ближнем Востоке, — говорит Тимошенко.

— Если сравнивать Сочи, скажем, с Абхазией, которая в этом году обещает принять рекордное число россиян, цены отличаются сильно? Правда ли, Абхазия, где говорят о бедности российских туристов и называют доширачниками, — сверхдешевый курорт?

— Дешевле, конечно, но не в несколько раз. Тур в Абхазию в июле с перелетом в отель 4 звезды на 7 ночей будет стоить от 91 тысячи рублей, но на «всё включено», на 14 ночей — от 155 тысяч, тоже на «всё включено».

Рекомендует не гоняться за сверхдешевыми авиабилетами и руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

— В течение сезона периодически возникают подобные ситуации, позволяющие приобрести авиабилеты в одну сторону по крайне выгодным ценам. В некоторые дни авиакомпании могут снижать цены на рейсы. Однако необходимо учитывать общую стоимость перелета в обе стороны: билет туда может быть дешевым, а обратный — стоить значительно дороже, например 120 тысяч рублей, — объясняет Воронина. — Поэтому к таким предложениям следует подходить с осторожностью. Спрос на обратный рейс может быть высоким, что и влияет на ценообразование.