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Шаг — минус тысяча рублей. Сколько стоит один день в Сочи

Посмотрели цены на платные пляжи, питание и развлечения на российском курорте

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6 комментариев
Платное в Сочи всё&nbsp;— каждый шаг | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUПлатное в Сочи всё&nbsp;— каждый шаг | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Платное в Сочи всё — каждый шаг

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Сочи ни шатко ни валко начался курортный сезон. Ажиотажа пока не наблюдается, но пробки уже сковали город. Этим летом туристы предпочитают ехать на своих автомобилях из-за высоких цен на перелеты, закрытых аэропортов на юге страны и невозможности купить билеты на поезда. Наш корреспондент SOCHI1.RU Анна Грицевич прошлась по пляжам и узнала, сколько стоит провести на курорте один день. Посчитали вместе с туристами.

Мест свободных очень много | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUМест свободных очень много | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Мест свободных очень много

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В этом году заметно дороже

Центральный адлерский пляж «Чайка» всегда забит отдыхающими, сейчас большинство лежаков свободно. Сотрудники пляжей — спасатели, кассиры, зазывалы — явно скучают, нужно зарабатывать, арендаторам отбивать вложенные деньги, а людей нет. Большинство отдыхающих стараются улечься на полоске между водой и шезлонгами. В Адлере уже почти не осталось пляжей, не заставленных платным оборудованием.

Люди не хотят платить за лежаки | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЛюди не хотят платить за лежаки | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Люди не хотят платить за лежаки

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Море еще холодное, так, забежать и выбежать. Зато ротавирус не подхватишь, — говорит турист из Ярославля Максим Ивашов. Отпуск у него выпал на первый летний месяц, решили с семьей отдохнуть в Сочи. Раньше всегда приезжали в августе, и первую неделю мучались от кишечных расстройств. Максим говорит, что в этом году на курорте всё существенно дороже, цены выросли, впрочем, как и везде. У жены больной позвоночник, поэтому приходится арендовать шезлонг. Чтобы отдыхать всем вместе, берут четыре. Аренда одного, самого дешевого пластикового — 800 рублей. Ивашовым шезлонги обходятся в 3200 рублей в день.

Прайс-лист пляжа «Чайка» в Адлере | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUПрайс-лист пляжа «Чайка» в Адлере | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Прайс-лист пляжа «Чайка» в Адлере

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Аренда шезлонга из ротанга обойдется в тысячу рублей. Бунгало — 4 тысячи рублей, кровать-«ракушка» — 3 тысячи рублей, но они в основном стоят пустыми. Возможно, в пик летнего сезона — в июле и августе — ситуация изменится.

— В Сочи сделаешь шаг — тысяча рублей. Обычная вода на пляже — 100 рублей бутылка, хоть бы фонтанчики поставили с питьевой водой, как в Израиле. Мороженое 300 рублей, латте-айс — 350 рублей. На каждом шагу то тир, то косички, то еще какая-то ерундистика. Десятка улетает только на мелочи и развлечения в день, — говорит Максим.

Павильон, где плетут косички, как из фильма ужасов | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUПавильон, где плетут косички, как из фильма ужасов | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Павильон, где плетут косички, как из фильма ужасов

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Платный пляж

Пляж «Мандарин» тоже полупустой, а вот платная зона с бассейном, наоборот, забита людьми — оттуда раздаются радостные визги. Вход для взрослых — 3 тысячи рублей, для детей 2 тысячи. Для маленьких гостей есть небольшой аквапарк. Отдельно придется платить за шезлонг — 700 рублей.

Расценки на бассейн | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUРасценки на бассейн | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Расценки на бассейн

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Мы впервые решили посетить бассейн на пляже «Мандарин», потому что море для нас еще холодное. Я думаю, что больше не пойдем. Дети орут, матери орут на них, лезут с надувными кругами в этот бассейн. Закуски невкусные в местном кафе и дорогие. Барабуля несчастная, 200 граммов — тысяча двести рублей. Мидии везде 850 рублей, здесь 1350 рублей, и невкусные. Я вот, честно, не поняла, за что заплатила 3 тысячи рублей и 1400 за два шезлонга, — рассказала жительница Краснодара Кристина Майорова. Она отметила, что в шаговой доступности к платному пляжу есть множество заведений, где еда намного дешевле, но проносить с собой к бассейну ничего нельзя.

Можно отведать куриный бульон за 540 рублей | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUМожно отведать куриный бульон за 540 рублей | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Можно отведать куриный бульон за 540 рублей

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Бесплатный пляж у «Мандарина» — только условно бесплатный. Это местные помнят, каким он был просторным и свободным от всякого пляжного оборудования — всем хватало места. Теперь там не только лежаки и зонты, но и платные бунгало. А у уреза воды сплошь качели — 300 рублей час или 2500 рублей на целый день. Они, кстати, не пустуют.

Ценники на пляжах Сочи на каждом шагу | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЦенники на пляжах Сочи на каждом шагу | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Ценники на пляжах Сочи на каждом шагу

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Пляжные развлечения

Кратковременная поездка на надувном «банане» обойдется в 500–600 рублей. На «ватрушке» — еще дороже, от 600 до 1000 рублей. 15 минут погонять по морю на гидроцикле — 1500–2000 рублей. Короткая морская прогулка — 900 рублей. В прошлом году всё было на 200–300 рублей дешевле.

Флайборд стал очень популярен в Сочи | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUФлайборд стал очень популярен в Сочи | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Флайборд стал очень популярен в Сочи

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Час на флайборде — это такая штука, на которой можно парить или носиться на высоте до 10 метров над водой, — обойдется в 6 тысяч рублей. Четыре часа дайвинга — 4300 рублей. Два часа в открытом море на сапах — 5 тысяч рублей за человека. Говорят, если отправиться в такое путешествие рано утром, то можно встретить дельфинов и даже поплавать с ними.

Источник:

Городские медиа

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Анна Грицевич
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Пляж Флайборд Сапборд Пляжи Сочи Пляж Мандарин
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Комментарии
6
Гость
15 июня, 09:52
Не поняла надпись: "павильон, гдеплетут косички, похож на фильм ужасов". Вполне приличный павильон. Что там ужасного? Съездите в Крым - там зачастую общепит в более страшных помещениях. А автор видел помещения, гдеплетут косички на других курортах ЧМ?
Гость
15 июня, 08:55
Если есть спрос, то наши ни когда не упустят возможность обобрать
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