Все на пляж: в России началась короткая рабочая неделя

У россиян появится время, чтобы выспаться или съездить на отдых Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Выходить на работу в понедельник, куда приятнее, когда неделя сокращенная. Трудиться придется всего три дня, а впереди ждут длинные выходные в честь праздника День России. Рассказываем, сколько будем отдыхать в этот раз.

Если у вас не было возможности взять отпуск на летний период, то расстраиваться не стоит, насладиться теплыми днями получится у всех и уже в ближайшие дни. Небольшие летние каникулы продлятся с 12 по 15 июня.

Такой подарок россияне получили в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Более того, 11 июня можно уйти с работы на час раньше. По правилам перед праздником идет сокращенный рабочий день. А 13 июня стало выходным благодаря переносу 8 марта. Этот праздник выпал на субботу и дополнительный день отдыха перенесли как раз на ближайшую пятницу, 13 июня. Следующих длинных выходных придется ждать до ноября. 4 ноября россияне будут отмечать День народного единства.

12—15 июня единственные длинные выходные за лето Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











День России — государственный праздник. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и Конституции РФ. Вначале этот праздник стали называть Днем независимости. Современное название 12 июня получило лишь в июне 1998 года.