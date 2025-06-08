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Лето Все на пляж: в России началась короткая рабочая неделя

Все на пляж: в России началась короткая рабочая неделя

До отдыха осталось поработать всего три дня

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4 комментария
У россиян появится время, чтобы выспаться или съездить на отдых | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUУ россиян появится время, чтобы выспаться или съездить на отдых | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

У россиян появится время, чтобы выспаться или съездить на отдых

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Выходить на работу в понедельник, куда приятнее, когда неделя сокращенная. Трудиться придется всего три дня, а впереди ждут длинные выходные в честь праздника День России. Рассказываем, сколько будем отдыхать в этот раз.

Если у вас не было возможности взять отпуск на летний период, то расстраиваться не стоит, насладиться теплыми днями получится у всех и уже в ближайшие дни. Небольшие летние каникулы продлятся с 12 по 15 июня. 

Такой подарок россияне получили в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Более того, 11 июня можно уйти с работы на час раньше. По правилам перед праздником идет сокращенный рабочий день. А 13 июня стало выходным благодаря переносу 8 марта. Этот праздник выпал на субботу и дополнительный день отдыха перенесли как раз на ближайшую пятницу, 13 июня. Следующих длинных выходных придется ждать до ноября. 4 ноября россияне будут отмечать День народного единства.

12—15 июня единственные длинные выходные за лето | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа12—15 июня единственные длинные выходные за лето | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

12—15 июня единственные длинные выходные за лето

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

День России — государственный праздник. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и Конституции РФ. Вначале этот праздник стали называть Днем независимости. Современное название 12 июня получило лишь в июне 1998 года.

Стоит ли продлить себе праздники за счет отпуска каждый решает сам, но с точки зрения выплат от работодателя, это не очень выгодно. Всего в июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных. Из-за этого стоимость одного рабочего дня будет больше, а размер отпускных наоборот меньше. Дело в том, что они рассчитываются за календарные дни, а заработная плата — только за рабочие. Для сравнения: в июле и октябре целых 23 рабочих дня, а в месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня увеличивается. Проще говоря, за отпуск в июне заплатят меньше, чем в другие месяцы. Похожая ситуация складывается в другие месяцы в которых много праздников, например, январь или май. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Сокращенная рабочая неделя Лето Выходные День России
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Комментарии
4
Гость
8 июня, 18:43
Канализация ждёт!
Гость
8 июня, 22:21
хорошо что выходной , не важно какой праздник
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