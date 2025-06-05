«Увидела цену — глаз выпал». Узнали, сколько стоят путевки в детские лагеря Сочи

Дети проведут это лето с родителями Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Жительница Сочи Ирина Морозова решила отправить двух своих сыновей в детский лагерь хотя бы на один сезон: заниматься с ними некому, у нее летом самая работа. Даже на пляж некогда детей сводить. И стала мать наводить справки. Сама она в детстве каждое лето проводила в пионерских лагерях, порой по два сезона. Родители были простыми рабочими, но всегда получали путевки в лагерь от предприятия. Когда Ирина увидела стоимость современного детского отдыха, поняла, что отстала от жизни.

— Чтобы отправить детей в лагерь в Лазаревском районе, мне нужно выложить за 15 дней как минимум 200 тысяч рублей. Я когда увидела цену — глаз выпал. Старых добрых пионерлагерей с деревянными домиками и железными кроватями, оказывается, давно нет. Теперь это элитные дома отдыха с английским, квестами, тренингами, личностным ростом. А хотелось просто костер, игры на воздухе, чтобы вставали с горном, — говорит Ирина.

Самые дешевые варианты, а это от 70 тысяч рублей за ребенка, давно забронированы, остальные просто неподъемные для многих российских семей, уверена женщина. Будут ее дети сидеть дома под замком.

Нужно что-то делать, но когда?

Кстати, на дороговизну путевок в детские лагеря обратили внимание в Госдуме. За год они подорожали до 30%. Родители жалуются, что такой вид отдыха становится недоступным. В связи с этим Госдума направила в правительство с предложения, как исправить эту ситуацию.

По данным фонда развития детских лагерей, цены на уровне прошлого года сохранили всего 6–7% лагерей, в остальных за отдых придется отдать больше на 5–30%. Руководитель комитета по детскому отдыху РСТ Татьяна Иванова привела похожие цифры: рост стоимости — от 12 до 20%, а где-то и до 25–30%. Средняя стоимость путевки на 10 дней сейчас составляет порядка 125 тысяч рублей, сообщает директор научно-образовательного центра социального развития Президентской академии Любовь Храпылина.

Председатель фонда развития детских лагерей Андрей Данилков оправдывал рост стоимости путевок продуктовой инфляцией, ведь одна из основных расходных частей лагерей — организация питания. Да и детский отдых в принципе не может быть дешевой услугой, на его организацию нужны большие средства. Необходимо выполнить все нормативные требования надзорных органов — от Роспотребнадзора до МЧС. Количество персонала должно быть больше, чем во взрослых санаториях и домах отдыха.

Учитывая все проблемы вокруг детских лагерей, власти хотят поменять подход, чтобы сделать такой вид отдыха более доступным. Госдума предлагает правительству продумать механизм возврата родителям части средств за приобретенные путевки и вернуться к обсуждению мер поддержки детских лагерей. Среди них налоговые льготы и преференции, субсидирование расходов на электроэнергию, теплоснабжение и т. д. Но пока законодатели решают, в этом году многие дети останутся без полноценного отдыха, а каникулы проведут в лучшем случае на даче или у бабушки в деревне.

Море ждет детей, а родители думают брать кредиты Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Хогвартс дешевле

Посмотрели цены на детский отдых в Сочи. Изучили каталог сайта Влагере.ру. Приведем некоторые варианты, которые еще доступны для бронирования. Кстати, сочинцам, оказывается, повезло: им хотя бы на дорогу не нужно тратиться. Практически все путевки продаются без перелета и трансфера. Получается, родителям самим нужно покупать билеты на поезд или самолет и доставить свое чадо в лагерь.

«ВТОЧКУ» в Лазаревском районе. Отмечается, что это комфортабельный оздоровительный центр для детей в Сочи на берегу моря с индивидуальным пляжем и аквапарком. Ребят ждут обучающие программы с изучением английского языка, занятия по театральному мастерству и ораторскому искусству, спортивные активности и творческие мастер-классы, комфортное проживание, шведский стол. Утверждается, что ребенок улучшит знание языка, освоит публичные выступления и разовьет творческие навыки.

Смены:

10 июня — 24 июня (15 дней) — 90 725 рублей;

27 июня — 11 июля (15 дней) — 90 725 рублей;.

13 июля — 27 июля (15 дней) — 90 725 рублей;

29 июля — 12 августа (15 дней) — 90 725 рублей;

14 августа — 28 августа (15 дней) — 90 725 рублей.

«Тени над Хогвартсом» — лагерь в гостевом комплексе «Замок у моря». Сообщается, что смена полна ярких и незабываемых квестов, приключений, морских брызг, красочных радуг и веселых вечеринок!

11 дней в фэнтези-сказке обойдутся родителям начинающих волшебников в 94 400 рублей.

Вторая локация центра — в горах Красной Поляны в комплексе «Лаура» на курорте «Газпром». Там смена длится 14 дней, и стоит она 106 000 рублей. За эти деньги предлагаются ежедневные занятия с носителями иностранных языков, создание своего волшебного бизнеса и участие в школьной газете. Организовано сопровождение детей из Москвы и Краснодара до Сочи.

Active Lingua Camp в Красной Поляне. Обещают интенсивное изучение иностранных языков под руководством педагогов из США, Великобритании, Новой Зеландии, Испании и Франции и отдых на побережье Черного моря. Кроме языковой практики, в программе тура спортивные мероприятия и творческие активности. Подходит для детей с любым уровнем языковой подготовки.

Смены:

14 июня — 28 июня (15 дней) — 145 000 рублей;

29 июня — 13 июля (15 дней) — 145 000 рублей.

United Camp. Можно отправить своих деток в яхтенный лагерь на море, сочетающий изучение английского языка и занятия парусным спортом. Дети проходят теоретические и практическое обучение яхтингу, на каждой смене проводится регата. В разговорном английском клубе педагоги — носители языка создают эффект погружения в языковую среду. Развлекательная программа включает купание в море и бассейне, экскурсии, игры и дискотеки.

Смены:

4 июня — 18 июня (15 дней) — 129 501 рубль;

18 июня — 2 июля (15 дней) — 135 501 рубль;

2 июля — 16 июля (15 дней) — 139 726 рублей;

16 июля — 30 июля (15 дней) — 139 726 рублей;

30 июля — 13 августа (15 дней) — 139 726 рублей;

13 августа — 27 августа (15 дней) — 129 501 рубль.

«SportZania Бархатные сезоны» в Сириусе. В лагере дети могут выбрать одну из четырех программ: театральную, экологическую, детективную и шоу-бизнес. Все занятия направлены на развитие навыков коммуникации, лидерских качеств и творческое самовыражение. Дети живут в трехзвездочном отеле на первой береговой линии с собственным пляжем и системой питания «шведский стол».

Смены:

16 июня — 29 июня (14 дней) — 119 900 рублей;

30 июня — 13 июля (14 дней) — 134 900 рублей;

14 июля — 27 июля (14 дней) — 134 900 рублей;

29 июля — 11 августа (14 дней) — 134 900 рублей.

«Другое измерение. Царь Горы» — детский тур на «Роза Хутор». В стоимость программ входит: трекинги, море, сапы, яхты, SKY-парк, аквапарк, лазертаг, познавательные музеи, BBQ-пати, экотуристические проекты и тренинги личностного роста за 132 050 рублей.

Комплекс отдыха «Беларусь» управделами президента республики предлагает активные туры с изучением английского языка на каникулах. Для брони доступна одна смена с 14 по 28 июня за 145 тысяч рублей.

Источник: Городские медиа