Что для Анапы беда, для Крыма — деньги. Туристов летом ждет давка на пляжах, а хозяев отелей — рекордная прибыль

Дикие пляжи Севастополя с бирюзовой водой пока пустуют: температура моря всего 14–15 градусов, и туристы не готовы преодолевать спуск в 800 ступеней ради того, чтобы просто помочить ноги Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Споры и рассуждения, опасно ли ехать в Крым, зашли на четвертый круг — начинается новый летний сезон. Туристы по-прежнему делятся на тех, кто готов рисковать ради отдыха на любимом побережье. И тех, кто, несмотря на прелести Крыма, выбирает курорты, максимально удаленные от линии боевого соприкосновения. МSK1.RU рассказывает, что ждет туристов на полуострове.

«В Подмосковье тоже громко!»

«Сейчас в Песчаном решили прогуляться вдоль моря, но повернули обратно: блок-посты, военные, камуфляжная сетка… Нас никто не останавливал, но стало не по себе. Не ожидали, что укрепления будут прямо в курортном месте…» — пишут удивленные отдыхающие из Нижнего Новгорода в чате крымского туристического телеграм-канала.

«Сакский район, база отдыха, военизированная охрана и укреп. Заграждения на пляже. Присутствие людей в военной форме с автоматами нас совсем не напрягало, а придавало спокойствия», — описывают свои ощущения отдыхающие из Воронежа.

«В прошлом сентябре две недели отдыхал в Евпатории, один раз учения были, в остальном тишина. А вот в Подмосковье недавно было так громко! У меня частный дом содрогался от сбитий», — в спор врываются новые участники, считающие, что и в средней полосе никто не застрахован, так почему же лишать себя отдыха в красивом месте и за доступную цену.

А пока в чатах и на форумах идут словесные баталии, самые продвинутые покупают билеты на августовские поезда — нынешний поток туристов обещает быть плотным, и билетов на юг уже почти не осталось. По данным Российского союза туриндустрии, бронирование летнего отдыха в Крыму выросло на 44 процента лишь за последние две недели. А ведь сезон только стартует.

Черное море у берегов полуострова прогрелось лишь до 14–16 градусов, а на Крымском мосту уже регистрируют первые пробки. Время ожидания досмотра — от часа до двух. Планируется, что с начала летнего сезона число постов досмотра автомобилей увеличится, но вырастет и поток туристов, так что стоит приготовиться к летнему стоянию. Ведь, по данным Ассоциации туроператоров России, 80 процентов отдыхающих планируют приехать в Крым на личном автотранспорте, и только 10 процентов из них выбирают сухопутный маршрут через новые территории.

На пляжах мазута нет

На восточном побережье в курортных поселках пока пустынно. На пляже греются местные жители. Но еще две недели — и побережье заполнят первые туристы Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Второй после безопасности вопрос, звучащий в чатах с завидным постоянством, есть ли на крымских пляжах и в море у берегов мазут». Последствия катастрофы 15 декабря 2024 года, когда два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе, устраняются до сих пор. Корабли перевозили 8550 тонн мазута. Из-за аварии 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов, по предварительным данным, вылилось в Черное море, примерно столько же остается в частях танкеров, которые решено накрыть специальным саркофагами для безопасной откачки мазута. Всё это сильно беспокоит потенциальных туристов, особенно тех, кто планирует привезти на отдых детей. В декабре и январе ветер и течение отогнали значительную часть мазута из Керченского пролива к побережью Анапы, но пляжи Керчи, Судака и Севастополя были тоже загрязнены. Крыму повезло больше: после тщательных уборок побережья новых выбросов нефтепродуктов на пляжи полуострова не происходит. Пляжи на полуострове мониторят постоянно — за последние несколько месяцев только в районе Севастополя и Керчи были обнаружены единичные пятна мазута. Их оперативно убрали. Сейчас песок, галька и вода чистые, мазута нет! Это подтвердил на днях и Роспотребнадзор.

«На сегодняшний день мы продолжаем мониторинг, который начали с самых первых дней ситуации, — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Мы проверяем состояние и безопасность атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов, морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы и морепродуктов, выловленных в этой зоне (было исследовано более 100 тысяч тонн). Проведено более 110 тысяч исследований. Наши предварительные прогнозы и результаты, которые мы получили, — пляжи от Новороссийска до границ Российской Федерации соответствуют санитарным требованиям по всем показателям, а мы исследуем пробы более чем на шестьдесят показателей. На территории Республики Крым и Севастополя также отклонений мы не видим — всё соответствует нормам по всем показателям по всем пробам».

По словам Анны Поповой, только территория Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района остается в зоне высокого риска. Специалисты Роспотребнадзора каждый день отбирают пробы воды и песка на тамошних пляжах: по итогам исследований эти пляжи не могут быть использованы для отдыха.

По данным Ассоциации туроператоров России, в летний сезон Анапа и Темрюкский район принимали до 5 миллионов отдыхающих. На сегодняшний день бронирование в этом регионе упало в среднем на 60 процентов. И эти шестьдесят процентов ищут новые места для отдыха. Почти половина из них решила выбрать Крым. Что привело к ажиотажному бронированию, которое радостно поддерживают владельцы отелей и гостевых домов.

Какие пляжи будут открыты в Крыму

Пляжи к приему отдыхающих готовы: вода и берег без мазута, лежаки пока выдают бесплатно Источник: телеграм-канал «Крым Туристический»











В Большой Ялте начнут работу 70 пляжей: 15 — в Ялте, 10 — в Гурзуфе, 8 — в Форосе, 8 — в Кореизе, 6 — в Гаспре, 4 — в Симеизе, 4 — в Курпатах. Пляжи откроются в Алупке, Ливадии, Ореанде, Отрадном, Парковом, Понизовке, Береговом, Санаторном, Оползневом.

В Большой Алуште будет работать 63 пляжа: 37 — в Алуште, а 26 — в ближайших курортных поселках Семидворье, Партенит, Рыбачье, Солнечногорск, Малореченск, Утес, Чайка и Приветное.

В Евпатории и окрестностях будет доступно 74 пляжа.

В Саках 8 пляжей, в Сакском районе — 6 пляжей: в Новофедоровке, Фрунзе и Прибрежном.

В Черноморском районе — 9 пляжей: в Оленевке — 7 пляжей, в Черноморском — 1 пляж, в Межводном — 1 пляж.

В Николаевке Симферопольского района откроют 10 пляжей.

В Бахчисарайском районе будут доступны 15 пляжей: в Песчаном — 13 пляжей, в Береговом — 1 пляж, в Угловом — 1 пляж.

В Феодосии откроется 21 пляж, в Береговом — 8 пляжей, в Коктебеле — 5 пляжей, в Орджоникидзе — 5 пляжей, в Приморском — 3 пляжа.

В Судаке отдыхающих ждут 13 пляжей, в Новом Свете — 4 пляжа, в Морском — 4 пляжа, в поселке Веселое — 4 пляжа.

В Керчи — 2 пляжа.

В Ленинском районе будут работать 11 пляжей: в поселках Щелкино, Мысовое, Золотое, Нижнезаморское, Юркино и Каменское.

В Севастополе и окрестностях города откроются 22 пляжа.

Всего на полуострове будут работать 376 пляжей

Какие пляжи будут закрыты для туристов в целях безопасности

В поселке Поповка закрыто всё побережье, доступны для отдыхающих 200 метров на центральном пляже и 200 метров на пляже Z.CITY.

В поселке Штормовое закрыто всё побережье, для отдыхающих доступны 200 метров на центральном пляже.

В поселке Мирное отрыты для туристов 400 метров пляжа до отеля «Кристи».

На мысе Беляус для отдыхающих открыта территория пляжа до отеля «Викинг».

На Тарханкуте закрыты Чаша Любви и Джангуль, запрещен проезд и стоянка в палатках на Атлеше.

Цены начали расти еще с зимы

Больше всего отдыхающих в южной столице Крыма Ялте — на пляжах не только загорающие, но и купальщики Источник: телеграм-канал «Массандровский пляж»











«В этом году все как угорелые начали искать места для отдыха еще в начале весны, — рассказывает владелица небольшой гостиницы в Алуште, попросившая не называть ее. — А мы и рады! В туристических чатах пишут, что все из Анапы к нам поедут и мест хороших не останется, надо ловить. Мы эту версию поддерживаем. Постоянным клиентам позвонили, когда стало понятно, что мазут до нашего берега не дошел. Рассказали про анапских „беженцев“, на июль — август у нас по брони всё очень хорошо — половина точно уже есть. Столько было в Крыму провальных сезонов, что очень хочется, чтобы нынешний прошел с хорошей прибылью. Мы подняли цену на тысячу рублей — сейчас берем 3000 за номер на двоих, а в прошлом июне брали всего 2 тысячи. Соседи, кстати, тоже подняли. Посмотрим, как пойдет».

Практически все отели Крыма уже готовы принимать туристов, а для тех, кто решил приехать в июне, цены на проживание ниже в среднем на 30–40 процентов. Свободных номеров, несмотря на раздуваемый ажиотаж, достаточно Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Цены на отдых в Крыму постепенно начали расти еще зимой. Сначала на 12–15 процентов, сейчас — на уверенные 20–30. А по прогнозам отельеров, это еще неокончательный рост — расценки на полуострове могут не только догнать, но в отдельных сегментах и перегнать Краснодарский край. Всё, конечно же, будет зависеть от многих факторов. Во-первых, от готовности принимающей стороны — к нынешнему сезону большинство пляжей, разрушенных еще «штормом века» в 2023 году, привели в порядок, что должно порадовать туристов и вызвать положительные отзывы в соцсетях. А, во-вторых, от безопасности отдыха и по воздушным угрозам, и по экологическим. Пока прогнозы радужные, но риски всегда остаются. Поэтому и цены на отдых растут пока плавно, сохраняя разброс по месяцам: самые дешевые — июнь и сентябрь, самые дорогие — июль и август.

Хотя для тех, кто готов потратить крупные суммы и получить отдых уровня Сочи, есть солидные предложения. Начиная от купе люкс в фирменных поездах «Таврия» за 184 тысячи рублей, заканчивая номерами в отелях за 500 000 рублей в сутки или роскошными виллами за 800 тысяч и даже по миллиону рублей в сутки. Тем более что больше всего отдыхающих Крыму по-прежнему поставляет Москва и Московская область, где сконцентрированы состоятельные россияне. Затем идет Южный федеральный округ, Санкт-Петербург, Центральная Россия и Урал, Дальнего Востока совсем немного, только любители длинных путешествий через всю страну.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа