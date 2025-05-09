Турист съездил из Сочи в Абхазию на новом поезде «Диоскурия». Рассказываем о впечатлениях

— Поезд обратно отправляется в 4 часа, и у тебя, грубо говоря, два часа на всё про всё, — рассказывает турист. — Мы успели только прокатиться на троллейбусе, билет там, кстати, стоит 10 рублей, и узнать, что литр 92-го бензина у них дороже, чем у нас. А в общем и целом поезд отечественный, сиденья очень неудобные. Когда вернулись в Сочи, пересели в импортную «Ласточку», там спина отдохнула. В итоге если хотите искупаться в абхазском море и попасть в дьюти-фри, езжайте до Цандрыпша. У вас будет пять часов на все удовольствия. А в остальном про Абхазию уже столько писано-переписано… Хотите экстрима и разрухи — добро пожаловать. А природа — да, природа красивая. А с другой стороны, есть люди, которые целенаправленно едут в Абхазию за таким видом отдыха, и для них поезд будет весьма удобен — на автомобильных переходах сейчас страшные пробки, а здесь час — и вы в Абхазии. Но мне, если честно, не зашло.