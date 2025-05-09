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Лето Фоторепортаж Турист съездил из Сочи в Абхазию на новом поезде «Диоскурия». Рассказываем о впечатлениях

Турист съездил из Сочи в Абхазию на новом поезде «Диоскурия». Рассказываем о впечатлениях

Несомненных плюсов всего два: скорость прохождения границы и цена билета

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Фирменный поезд не перепутать ни с чем | Источник: читатели V1.RUФирменный поезд не перепутать ни с чем | Источник: читатели V1.RU

Фирменный поезд не перепутать ни с чем

Источник:

читатели V1.RU

Турист из Волгограда, решивший провести майские праздники в теплом городе Сочи, рассказал о поездке одного дня на новом поезде «Диоскурия» в Сухум. Из плюсов он отметил быстрое прохождение границы и стоимость билетов на поезд. Остальное — сильно на любителя. Подробности — в материале V1.RU.

Внутри&nbsp;— обычная электричка | Источник: читатели V1.RUВнутри&nbsp;— обычная электричка | Источник: читатели V1.RU

Внутри — обычная электричка

Источник:

читатели V1.RU

— Поезд отправляется от станции Имеретинский курорт в 10:35, — рассказывает путешественник. — Билеты можно купить как в кассе, так и онлайн. Стоят, кстати, недорого — 353 рубля в общих вагонах с местами для сидения. Зарядки, кстати, есть, что тоже плюс. Чай, кофе, пирожки тоже предлагают. Если вдруг кто проголодался.

Такое можно встретить не только в Абхазии | Источник: читатели V1.RUТакое можно встретить не только в Абхазии | Источник: читатели V1.RU

Такое можно встретить не только в Абхазии

Источник:

читатели V1.RU

Первая остановка, по словам туриста, на станции Веселая, там проходят пограничный и таможенный контроль, первая остановка в Абхазии — Цандрыпш.

Источник: читатели V1.RUИсточник: читатели V1.RU
Источник:

читатели V1.RU

— Там есть дьюти-фри, но посещать его можно только по дороге в Россию, — рассказал герой материала. — Стоянка поезда 15 минут, так что если хочешь успеть — нужно торопиться.

Источник: читатели V1.RUИсточник: читатели V1.RU
Источник:

читатели V1.RU

До Сухума поезд идет около трех часов. Прибытие в столицу Абхазии в 14:10.

Вокзал Сухум с этого ракурса смотрится почти идеально | Источник: читатели V1.RUВокзал Сухум с этого ракурса смотрится почти идеально | Источник: читатели V1.RU

Вокзал Сухум с этого ракурса смотрится почти идеально

Источник:

читатели V1.RU

— Поезд обратно отправляется в 4 часа, и у тебя, грубо говоря, два часа на всё про всё, — рассказывает турист. — Мы успели только прокатиться на троллейбусе, билет там, кстати, стоит 10 рублей, и узнать, что литр 92-го бензина у них дороже, чем у нас. А в общем и целом поезд отечественный, сиденья очень неудобные. Когда вернулись в Сочи, пересели в импортную «Ласточку», там спина отдохнула. В итоге если хотите искупаться в абхазском море и попасть в дьюти-фри, езжайте до Цандрыпша. У вас будет пять часов на все удовольствия. А в остальном про Абхазию уже столько писано-переписано… Хотите экстрима и разрухи — добро пожаловать. А природа — да, природа красивая. А с другой стороны, есть люди, которые целенаправленно едут в Абхазию за таким видом отдыха, и для них поезд будет весьма удобен — на автомобильных переходах сейчас страшные пробки, а здесь час — и вы в Абхазии. Но мне, если честно, не зашло.

Обычный троллейбус в Сухуме | Источник: читатели V1.RUОбычный троллейбус в Сухуме | Источник: читатели V1.RU

Обычный троллейбус в Сухуме

Источник:

читатели V1.RU

Абхазский пляж | Источник: читатели V1.RUАбхазский пляж | Источник: читатели V1.RU

Абхазский пляж

Источник:

читатели V1.RU

Одна из улочек Сухума | Источник: читатели V1.RUОдна из улочек Сухума | Источник: читатели V1.RU

Одна из улочек Сухума

Источник:

читатели V1.RU

Разбитые дома на фоне буйной зелени Абхазии | Источник: читатели V1.RUРазбитые дома на фоне буйной зелени Абхазии | Источник: читатели V1.RU

Разбитые дома на фоне буйной зелени Абхазии

Источник:

читатели V1.RU

90-е до сих пор передают привет пустыми глазницами окон | Источник: читатели V1.RU90-е до сих пор передают привет пустыми глазницами окон | Источник: читатели V1.RU

90-е до сих пор передают привет пустыми глазницами окон

Источник:

читатели V1.RU

Чего у Абхазии не отнять&nbsp;— это природных красот | Источник: читатели V1.RUЧего у Абхазии не отнять&nbsp;— это природных красот | Источник: читатели V1.RU

Чего у Абхазии не отнять — это природных красот

Источник:

читатели V1.RU

А ведь здесь живут люди | Источник: читатели V1.RUА ведь здесь живут люди | Источник: читатели V1.RU

А ведь здесь живут люди

Источник:

читатели V1.RU

Один из вокзалов Абхазии | Источник: читатели V1.RUОдин из вокзалов Абхазии | Источник: читатели V1.RU

Один из вокзалов Абхазии

Источник:

читатели V1.RU

Есть категория туристов, предпочитающих Абхазию всем остальным курортам | Источник: читатели V1.RUЕсть категория туристов, предпочитающих Абхазию всем остальным курортам | Источник: читатели V1.RU

Есть категория туристов, предпочитающих Абхазию всем остальным курортам

Источник:

читатели V1.RU

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Андрей Петров
Заместитель главного редактора
Абхазия Путешествие Туризм
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