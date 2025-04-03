Турция дешевле нашего юга? Куда поехать отдыхать россиянам вместо Черного моря

Куда поехать на отдых в 2025 году Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Из-за разлива мазута в Черном море многие поменяли планы на отпуск. Россияне отказываются от приобретенных туров в курортные города Краснодарского края. Школьников вместо Анапы отправят в летние лагеря Сочи. Куда отправиться летом на отдых на фоне катастрофы на Черном море, рассказала нашим коллегам из 29.RU директор туристического агентства Юлия Исаева.

— У нас [в туристическом агентстве] спрос на поездки за границу вырос. Туров на Черное море бронируем намного меньше, чем в прошлом году. При этом снижения цен на курорты Краснодарского края я не заметила. Более того, некоторые отели на нашем юге стали даже дороже, — рассказала Юлия.

По словам директора туристического агентства, отели на Черном море подорожали Источник: Юлия Исаева В этом году среди туристов вырос спрос на заграничные курорты Источник: Юлия Исаева

Отдых на Черном море может быть разным — от частного сектора до дорогих отелей 5 звезд, поэтому искать более бюджетные варианты сложно.

«Если говорить в целом, то отдых на Средиземном и Красном морях обойдется примерно как отдых на Черном море. Или даже дешевле, учитывая, что Турция и Египет в основном работают по системе „всё включено“, а на нашем юге много дополнительных расходов», — отметила Юлия.

Некоторые выбирают отдых за границей. Цены на путевки напрямую зависят от сезонности, состава туристов, количества дней, уровня отеля. В среднем, рассказала Юлия, Турция из Архангельска на неделю в мае обойдется от 75 тысяч на человека. Бюджетный отель 5 звезд — от 85 тысяч, 5 звезд делюкс — от 120 тысяч.

Бюджетный отель 5 звезд в Турции будет стоить от 85 тысяч за человека Источник: Юлия Исаева Отдых на Средиземном море обойдется как отдых на Черном Источник: Юлия Исаева

По словам турагента, Турция — самое популярное направление у россиян, в соотношении «цена-качество» у этой страны нет конкурентов. К тому же это единственное зарубежное направление, куда можно улететь из многих городов страны. Юлия рассказала, что также популярны Египет, ОАЭ, реже — страны Азии и Мальдивы.

«Для любителей погорячее — ОАЭ и Египет. Летом там очень жарко, но дешевле, чем в сезон. Для тех, кто соскучился по Азии, — Вьетнам. Тем более появились прямые рейсы из Москвы в Нячанг. А так весь мир для вас! Главное — понять, какого отдыха хочется именно вам и какую сумму вы готовы на это потратить», — добавила Юлия.

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