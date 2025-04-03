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Лето эксперт Турция дешевле нашего юга? Куда поехать отдыхать россиянам вместо Черного моря

Турция дешевле нашего юга? Куда поехать отдыхать россиянам вместо Черного моря

Спросили у директора турагентства

4 143
22 комментария
Куда поехать на отдых в 2025 году | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUКуда поехать на отдых в 2025 году | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Куда поехать на отдых в 2025 году

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Из-за разлива мазута в Черном море многие поменяли планы на отпуск. Россияне отказываются от приобретенных туров в курортные города Краснодарского края. Школьников вместо Анапы отправят в летние лагеря Сочи. Куда отправиться летом на отдых на фоне катастрофы на Черном море, рассказала нашим коллегам из 29.RU директор туристического агентства Юлия Исаева.

— У нас [в туристическом агентстве] спрос на поездки за границу вырос. Туров на Черное море бронируем намного меньше, чем в прошлом году. При этом снижения цен на курорты Краснодарского края я не заметила. Более того, некоторые отели на нашем юге стали даже дороже, — рассказала Юлия.

По словам директора туристического агентства, отели на Черном море подорожали | Источник: Юлия ИсаеваПо словам директора туристического агентства, отели на Черном море подорожали | Источник: Юлия Исаева

По словам директора туристического агентства, отели на Черном море подорожали

Источник:

Юлия Исаева

В этом году среди туристов вырос спрос на заграничные курорты | Источник: Юлия ИсаеваВ этом году среди туристов вырос спрос на заграничные курорты | Источник: Юлия Исаева

В этом году среди туристов вырос спрос на заграничные курорты

Источник:

Юлия Исаева

Отдых на Черном море может быть разным — от частного сектора до дорогих отелей 5 звезд, поэтому искать более бюджетные варианты сложно.

«Если говорить в целом, то отдых на Средиземном и Красном морях обойдется примерно как отдых на Черном море. Или даже дешевле, учитывая, что Турция и Египет в основном работают по системе „всё включено“, а на нашем юге много дополнительных расходов», — отметила Юлия.

Некоторые выбирают отдых за границей. Цены на путевки напрямую зависят от сезонности, состава туристов, количества дней, уровня отеля. В среднем, рассказала Юлия, Турция из Архангельска на неделю в мае обойдется от 75 тысяч на человека. Бюджетный отель 5 звезд — от 85 тысяч, 5 звезд делюкс — от 120 тысяч.

Бюджетный отель 5 звезд&nbsp;в Турции будет стоить от 85 тысяч за человека | Источник: Юлия ИсаеваБюджетный отель 5 звезд&nbsp;в Турции будет стоить от 85 тысяч за человека | Источник: Юлия Исаева

Бюджетный отель 5 звезд в Турции будет стоить от 85 тысяч за человека

Источник:

Юлия Исаева

Отдых на Средиземном море обойдется как отдых на Черном | Источник: Юлия ИсаеваОтдых на Средиземном море обойдется как отдых на Черном | Источник: Юлия Исаева

Отдых на Средиземном море обойдется как отдых на Черном

Источник:

Юлия Исаева

По словам турагента, Турция — самое популярное направление у россиян, в соотношении «цена-качество» у этой страны нет конкурентов. К тому же это единственное зарубежное направление, куда можно улететь из многих городов страны. Юлия рассказала, что также популярны Египет, ОАЭ, реже — страны Азии и Мальдивы.

«Для любителей погорячее — ОАЭ и Египет. Летом там очень жарко, но дешевле, чем в сезон. Для тех, кто соскучился по Азии, — Вьетнам. Тем более появились прямые рейсы из Москвы в Нячанг. А так весь мир для вас! Главное — понять, какого отдыха хочется именно вам и какую сумму вы готовы на это потратить», — добавила Юлия.

Ранее мы также рассказывали, куда скупают путевки ярославцы.

Поедете в отпуск в этом году?

Да, на отечественный курорт
На дачу в Ярославской области
Купил(-а) путевку за границу
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Мария ВершининаМария Вершинина
Мария Вершинина
Корреспондент
Отпуск Черное море Архангельск Разлив мазута в Анапе Отдых Туризм
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Комментарии
22
Гость
1 апреля, 13:15
100к за неделю питания как не в себя - это маразм
Гость
1 апреля, 14:24
В Абхазию всех надо отправлять! Джигитам надо экономику поднимать! И белий иномарка надо новый купить!
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